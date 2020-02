Så bra var Lill Lindfors på Örebro konserthus: ”Det här är ju en kväll som är till för att frossa”

RECENSION. Lill Lindfors artisteri hör kanske mest till en annan generation än min men flera av hennes låtar tillhör min uppväxt som ett av soundtracken om än i bakgrunden. Det är inte förrän långt senare som en sextitalist som jag insett vilken unik artist, entertainer och låtmakare hon är.

I ”En sån karl” och så han i byrån fick hon naturligtvis igång framförallt kvinnorna i publiken i riktigt bra allsång

Två takters intro räcker, alla inser vilken låt som ska inleda kvällen. Lill Lindfors svassar in i vit kostymdress och intar rummet. Hennes publikkontakt är svårslagen och det svänger bra om det fem personer starka bandet i ”Musik ska byggas utav glädje”. Hon gör små nedslag i sitt livs historia och ger ett par glimtar från sin barndom i det musikaliska hemmet i Helsingfors. En söt detalj är att hon sjöng på invigningen av Krämaren 1963.

Ett medley på ”Don’t get around much anymore” och ”Honey suckle rose” får illustrera Lills möte med jazzen men kvällen genomsyrades framförallt av väldigt mycket latinamerikanskt.

Den rytmiska grunden läggs stabilt av Johan Löfcrantz på trummor och Rebecka Meiselbach på slagverk. ”Jag vill nå dig” (Längtans samba) svänger mjukt och läckert med Claes Cronas flinka och fjäderlätta pianospel och Johan Granströms fina bassolo. Lill Lindfors har alltid haft det goda omdömet att omge sig med utmärkta musiker. Det där med kjolkuppen när hon var programledare för ESC-finalen 1985 är ju välkänt men glöm inte ”Musik ska byggas utav glädje” som mellanaktsmusik där hon tillsammans med saxofonisten Hector Bingert snodde all stjärnglans.

Det är tveklöst hög ståuppkvalitet på hennes mellansnack och bäst är nog det om samtal under bilfärd med 15-årigt barnbarn.

”Om du nånsin kommer fram till Samarkand” får en uppfriskande fläkt av ett kort men vräkigt gitarrsolo av Mats Norrefalk. Med i programmet fanns också den underbara ”La Partida”. Jag hade blivit besviken om den inte varit med. Det här är ju en kväll som är till för att frossa i hennes digra repertoar även om bara ett fåtal av dem hinns med.

I ”En sån karl” och så han i byrån fick hon naturligtvis igång framförallt kvinnorna i publiken i riktigt bra allsång.

Musik byggs inte bara av glädje, det är ju också en hel del ”hjärtesnörp” som Lill Lindfors sa och det fick illustreras av den vemodigt berättande ”Tillsammans är ett sätt att finnas till”. Harry Chapins ”A better place to be” med text av Åke Cato och Björn Barlach. En får inte glömma dessa två som skrev mycket texter till hennes shower.

Det var en konsert som kommer att ge lång eftervärme. Lill Lindfors levererar. Det är inte bara gamla pingishjältar som ska bära epitetet Cháng Qīng Shù - det evigt gröna trädet.

Anna Lundström