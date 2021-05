Så bra var Örebro Hockey den här säsongen – betyg på alla spelare • Fyndvärvning • Underskattad • Överraskning • Ville sig inte

Betygen:

6 = Världsklass.

5 = Hög SHL-klass.

4 = Bra.

3 = Godkänd SHL-klass

2 = Ej kommit upp i SHL-klass

1 = Dålig.

Målvakter

Jhonas Enroth 5

Grundserien: 32 matcher. Räddningsprocent: 90,90. Insläppta mål per match: 2,43.

Slutspelet: 8 matcher. Räddningsprocent: 95,07. Insläppta mål per match: 1,30.

Vi ska vara ärliga och säga att han var ett stort frågetecken i höstas och nästan utkonkurrerad av Jonas Arntzen. Men efter årsskiftet hände något. Sedan dess har Enroth varit den där toppmålvakten han värvades för att vara. Enorm i slutspelet.

Jonas Arntzen 4

Grundserien: 20 matcher. Räddningsprocent: 90,37. Insläppta mål per match: 2,87.

Slutspelet: 1 match. Räddningsprocent: 96,88.

Stort genombrott på den här nivån. Tagit väldiga kliv från förra året. Gått från att vara ganska fladdrig till att utstråla ett stort lugn. Lärde sig säkert massor av Dominik Furch i fjol. Visat att han håller på den här nivån. Skulle kunna gå in som förstemålvakt i en del SHL-lag.

Backar

Rasmus Rissanen 4

Grundserien: 46 matcher. 9 poäng (2 mål + 7 assister). +5 i plus/minus.

Slutspelet: 9 matcher. 0 poäng. +2.

Man vet vad man får av Rasmus Rissanen. Ett stort ansvarstagande i egen zon. Kunde tidigare vara lite opolerad och ta dumma utvisningar men har lärt sig SHL nu. Utnyttjar sin storlek på bästa sätt. Underskattad i spelet med puck, kan slå fina uppspel. En klippa.

Gustav Backström 4

Grundserien: 52 matcher. 11 poäng (1+10). +8

Slutspelet: 9 matcher. 3 poäng (1+2). +4.

Ännu en spelare som tagit stora kliv. Vi vet om att han behärskar det enkla spelet på bästa sätt men Backström har hittat en till växel. Spelar mer rejält än tidigare. Defensivspecialist som blivit landslagsman. Skulle kunna få ut mer offensivt.

Nick Ebert 3

Grundserien: 19 matcher. 11 poäng (4+7). +7.

Slutspelet: 9 matcher. 5 poäng (3+2). +3.

Svårbedömd med tanke på hur kort hans säsong blev. I början syntes det en hel del att han var ringrostig. Men växte mer och mer. På slutet var han stundtals så dominant som vi minns honom från förra sejouren. Spänd på att se honom en hel säsong.

Stefan Warg 4

Grundserien: 52 matcher. 8 poäng (4+4). +10.

Slutspelet: 8 matcher. 2 poäng (0+2). +3.

Gjorde stora framsteg i fysträningen och det gav resultat på isen. Kändes nästan som en helt ny spelare. Det hårda jobbet i egen zon fanns alltjämt kvar, men tack vare betydligt mer rörligt spel så hittade Warg även en offensiv sida. Positiv överraskning.

Robin Salo 5

Grundserien: 51 matcher. 30 poäng (6+24). +17.

Slutspelet: 9 matcher. 4 poäng (0+4). +2.

Det har varit en fröjd att se den här killen i Örebrotröjan. Det händer alltid något när han är på isen, allt som oftast i positiv bemärkelse. Offensivt präglad och kreativ men har i SHL hittat även en defensiv sida. Spelar rejält och har visat att han inte är endimensionell.

Jonathan Andersson 4

Grundserien: 52 matcher. 13 poäng (2+11). +6.

Slutspelet: 9 matcher. 2 poäng (1+1). +2.

Mindre roll än föregående säsonger av den enkla anledningen att backsidan håller så hög klass. "Jonte" har dock gjort det bra i sällskap med Backström. Tagit steg defensivt. Och poängen har trillat in i ungefär samma takt som tidigare.

Lukas Pilö 3

Grundserien: 30 matcher. 6 poäng (1+5). 0.

Slutspelet: 2 matcher. 0 poäng.

Inledde väldigt lovande men när Kristian Näkyvä anlände föll Pilö tillbaka i hierarkin. Lägg därtill en olycklig skada så blev säsongen inte riktigt som han hade hoppats, i alla fall inte i Örebro. Visade däremot klass i BIK Karlskoga. Spännande att se om han kan ta steg nästa år.

Kristian Näkyvä 4

Grundserien: 39 matcher. 16 poäng (3+13). +4.

Slutspelet: 9 matcher. 3 poäng (2+1). +2.

Inledde fantastiskt bra sett till förutsättningarna med cancerbehandlingen i bagaget. Mattades av och hade det lite tufft under en period. Men den spelskicklige finländaren hittade tillbaka under slutet av säsongen och var tillbaka på den nivå han befann sig på innan cancern.

Forwards

Glenn Gustafsson 3

Grundserien: 48 matcher. 13 poäng (6+7). +1

Slutspelet: –

Går aldrig att klaga på jobbet och hans fysiska spel. Har hittat en bättre balans och behöver inte längre jaga tacklingar. Glimtade till spelmässigt med några riktiga klassmål i vintras. Annars känns det som det fanns mer att ta av. Hade varit intressant att se honom i slutspelet.

Robin Kovacs 5

Grundserien: 51 matcher. 38 poäng (17+21). +20.

Slutspelet: 9 matcher. 6 poäng (1+5). +4.

Hans bästa säsong någonsin. Inledde trögt produktionsmässigt. Men spelmässigt var han med från start och när väl utdelningen kom så exploderade han. Oerhört skicklig med pucken och alltid ett hot med sitt skott. Har också tagit kliv defensivt. Känns mer komplett än tidigare.

Joonas Rask 4

Grundserien: 52 matcher. 25 poäng (9+16). +6.

Slutspelet: 9 matcher. 3 poäng (0+3). +1.

Halvdant fjolår. Men hittade rätt det här året. Arbetsfrenesin har funnits från dag ett. Nu fick han ut mer av det. Duracellkanin som fick ut mer poängmässigt än tidigare. Betytt mer för det här laget än vad folk kanske förstår.

Emil Larsson 5

Grundserien: 49 matcher. 22 poäng (8+14). +8.

Slutspelet: 9 matcher. 6 poäng (5+1). +2.

Hade en riktigt formstark period i grundserien men kändes totalt osynlig mellan varven. Men har i slutspelet visat sin höga klass. Bäst när det gäller. Har visat stora ledaregenskaper. Tar hand om de unga spelarna som talar gott om honom.

Borna Rendulic 5

Grundserien: 49 matcher. 38 poäng (17+21). +4.

Slutspelet: 9 matcher. 5 poäng (3+2). +4.

Spelade som i trans i början och öste in mål. Sedan kom svackan. Tappade självförtroendet helt. Men de sista matcherna i grundserien hittade han tillbaka och i slutspelet har han varit riktigt bra. Inte för att han öst in poäng där men har stått för ett hårt jobb i varje match och tagit ansvar defensivt än vad han kanske gjorde tidigare.

Christopher Mastomäki 3

Grundserien: 41 matcher. 6 poäng (3+3). +2.

Slutspelet: 9 matcher. 4 poäng (0+4). +3.

Poängmässigt vill det inte riktigt lyfta. Nu är det visserligen inte hans primära roll, men lite mer går att önska där. Men arbetsmässigt går det inte att klaga. Precis som många växte han i slutspelet. Spelar med stort hjärta och det ska sannerligen inte underskattas.

Ludvig Rensfeldt 4

Grundserien: 50 matcher. 20 poäng (8+12). +4.

Slutspelet: 9 matcher. 0 poäng. –2.

En av lagets mest underskattade spelare. En perfekt tredjecenter. Har främst intagit en mer defensiv roll men kan kliva fram offensivt när det krävs. Stark i boxplay.

Rodrigo Abols 5

Grundserien: 47 matcher. 35 poäng (20+15). +6.

Slutspelet: 9 matcher. 10 poäng (3+7). +4.

Rörigt vid sidan om när han inte visste om han skulle behöva åka till Nordamerika eller inte. Spelade och producerade bra ändå. När det sedan stod klart att han skulle vara kvar i Örebro så växlade han upp. Sista månaderna av grundserien och i slutspelet har han varit toppklass i ligan. Komplett spelare nu jämfört med tidigare.

Elias Ekström 3

Grundserien: 28 matcher. 5 poäng (2+3). +2.

Slutspelet: 9 matcher. 2 poäng (0+2). +1.

Ett lovande förstår på den här nivån. Inledningsvis kanske lite för försiktig. Men hittade sedan ett sätt att komma till sin rätt med sin skicklighet. Ska bli riktigt spännande att följa nästa säsong.

Oliver Eklind 3

Grundserien: 52 matcher. 12 poäng (4+8). –2.

Slutspelet: 9 matcher. 3 poäng (1+2). –1.

Har växt för egentligen varje månad och varje match. Lite för många matcher i grundserien vid sidan för att få högre betyg. Har växlat upp starkt i slutspelet och snuddar vid en fyra. Fortsätter hans fina utvecklingskurva kanske han till och med snuddar en femma nästa säspng.

Daniel Muzito-Bagenda 3

Grundserien: 46 matcher. 13 poäng (5+8). –1.

Slutspelet: –

Vi var många som trodde på ett stort genombrott den här säsongen men det ville sig inte. Störts av såväl skador som avstängning. Glimtade till under mitten av säsongen.

Robert Leino 5

Grundserien: 50 matcher. 33 poäng (15+18). +14.

Slutspelet: 5 matcher. 3 poäng (1+2). +4.

Fyndvärvning. Inte bäst på någonting (backhandavslut undantaget) men behärskar ändå allt på en hög nivå. Stark i boxplay. Känns som han gör sina medspelare bättre. Bra produktion. Betydelsefull för det här laget.

Filip Barklund 3

Grundserien: 19 matcher. 0 poäng. –1.

Slutspelet: 9 matcher. 2 poäng (1+1). +1.

Kom in sent i laget och gjort det med den äran. Totalt orädd ute på isen. Vågar göra saker. Kliver också in i närkamper trots att han egentligen väger för lätt. Ytterligare en spelare det blir roligt att följa nästa säsong.