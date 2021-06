Så får vi en äldreomsorg som jag som anställd och ansvarig kan rekommendera mina närmaste

Jag har under mitt yrkesverksamma liv varit äldreomsorgschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska i en kommunal verksamhet och haft liknande uppdrag i dåvarande landstinget. Efter att arbetat med annat under tjugo år har jag som pensionär vikarierat som sjuksköterska i kommunal äldreomsorg på halvtid under cirka sex månader Vad har hänt under de tjugo är jag jobbat med annat?

De största förändringarna är bemanning, kompetens och ledning eller rättare sagt brist på ledning. Förr fanns distriktsläkare som var specialister i allmänmedicin och intresserade av geriatrisk vård, tillsvidareanställda sjuksköterskor, ofta med lång erfarenhet och mycket hög kompetens som var fysiskt närvarande och deltog i verksamheten. På helger och nätter fanns flera sjuksköterskor i tjänst i den aktuella kommunen. Dessutom var personalomsättningen låg och upp till 75 procent av all omsorgspersonal hade adekvat utbildning.

Men det jag ser nu är att man grovt underskattat behovet av medicinsk och rehabiliterande kompetens ...

Nu mötte jag en helt annan verklighet, sjukskötersketätheten var låg och av och till dominerade inhyrda sköterskor, olika dag för dag, läkarna också ofta inhyrda och med tyvärr bristande kompetens och intresse av geriatrisk vård. Omvårdnadspersonal med i lägre utsträckning adekvat utbildning. På grund av heroiska insatser av engagerad omvårdnadspersonal främst undersköterskor, fåtalet fastanställda sjuksköterskor och arbetsterapeuter fungerar omvårdnaden trots allt så bra som den gör.

Jag var en tillskyndare av ÄDEL reformen. Före den fanns i vårt län ett stort antal sjukhem liknande små sjukhus, flerbäddsrum där personer ibland bodde i flera år. Man hade ibland inte ens egna kläder Minsta fysiska symtom uppmärksammades och omhändertogs men livskvalitén och möjligheten att verkligen leva fullt ut till livets slut kan ifrågasättas.

Att ändra på detta var nödvändigt och jag minns speciellt hur kommunen jag då började arbetade i jublade över alla resurser man fick ”ta över”. Men det jag ser nu är att man grovt underskattat behovet av medicinsk och rehabiliterande kompetens och endast utvecklat de sociala omsorgsinsatserna.

En ledning som med tydlighet och integritet baserad på lagstiftning och aktuellt forskningsläge kan återkoppla och planera tillsammans med den politiska ledningen.

Min uppfattning är att alla perspektiven behövs för att ge en omsorg som ser hela människan. Den nära ledningen ska därför vara sammansatt och ha kompetens inom medicin, rehabilitering och social omsorg med ansvariga med utbildning på högskolenivå. Covid -19 pandemin har uppenbarat brister som kan förebyggas med en sammansatt ledning med fackkunskap. En ledning som med tydlighet och integritet baserad på lagstiftning och aktuellt forskningsläge kan återkoppla och planera tillsammans med den politiska ledningen.

I dag belönas ledare främst när de håller budget och följer alla nationella direktiv och ett antal kvalitetssystem vilka för övrigt tar en allt för stor del av omvårdnadsarbetet.

Jag inser att förutsättningarna har ändrats oerhört inte minst ekonomiskt men min bestämda uppfattning att det inom nuvarande ekonomiska ramar går att kvalitetsmässigt utveckla omsorgen med kompetent och engagerad ledning som genom att skapa tillit i organisationen får med de anställda att dela en gemensam vision om vad man vill åstadkomma.

Denna vision måste vara en omsorg och omvårdnad som jag som anställd och som chef med stolthet skulle rekommendera mina närmaste.

Örjan Samuelsson

leg Sjuksköterska, fd vd för Stiftelsen Actíva i Örebro län ”