Så gick det på Fornabodas lunchtrav: ”Hästen hör inte hemma i breddlopp”

V5-fakta

Rätt rad: 2-8-12-11-3.

5 rätt: 1 204 kr.

Omsättning: 94 809 kr.

Antal system: 2 284.

V4-fakta

Rätt rad: 7-5-6-7.

4 rätt: 528 kr.

Omsättning: 256 276 kr.

Antal system: 4 173.

V3-raden: 11-3-11.

Utdelning: 7 658 kr.

Tummen upp: Butterfly Ima visade sin höga klass 2018, under söndagen tog stoet årets första seger. Hon gjorde det trots dödens och med skor. Femåringen vann lätt på 1.15,0 auto över medeldistans och Sofia Adolfsson hade kontroll på loppet hela vägen såg det ut som. Sofia jobbar sedan en tid tillbaka hos Åke Lindblom som tränar Orlando Vici-avkomman.

Körde hela fältet: Andreas Lövdals huvud gick som en propeller sista 500 meterna när han körde Nineponts Googoo. Trots att hästen blev lite flegmatisk sista biten vann han och det var nog säkrare än det såg ut. Lövdal ”körde många hästar” sista halvvarvet och ledande Chicago Tindra verkade vara den han var minst orolig över.

Tränare i fokus: Åke Lindblom hade två hästar till start denna tävlingsdag och bägge vann efter imponerande insatser. Extra skoj att Åke satte upp Sofia Adolfsson och Carl Philip Lindblom på sina hästar, då dessa jobbar hos honom. I onsdags var Åke själv tvåa med Kaiser Southwind på Boda, håll koll på ”guldtandens” hästar framöver det är vårt råd!

Dagens kusk: Sofia Adolfsson brukar visa framfötterna i monté. Denna söndag tog hon en dubbelseger som kusk. Butterfly Ima var läcker då hon vann från dödens och bakom Eld Riga hade Sofia en behaglig åktur. Stoet gick rejält i spåren sista 800 meterna och vann överlägset då hon tog karriärens första seger i 27:e starten.

Första segern i karriären: Tog Carl Philip Lindblom med chefens Edfromed, Lindblom attackerade dryga varvet från mål. Trots en tung resa hade fyraåringen kraft och mod att slå klorna i ledande Hot Shot. Carl Philip har att brås på, då han är son till Carl-Erik Lindblom som också vann lopp denna söndag (Bransbys Juke Box).

Lira nästa gång: Hotter Than Hell felade bort en hel del, nioåringen gick bra som trea och spurtade med full fart över mållinjen. Hästen är kapabel och har för lite pengar på sig, med två lopp i kroppen tycker vi han ska passas framöver!

Värt att notera: Kapable Ricke vann V75-lopp i Örebro 2018, hästen hör inte hemma i breddlopp. Tränaren Markus Hamberg körde på säkerhet loppet igen och då flera dugliga konkurrenter gjorde bort sig med galopp vann sexåringen plättlätt och tog årets första triumf.

Citatet: ”Hon var otroligt bra och det är fantastiskt kul att få köra en sådan här fin häst”

(Sofia Adolfsson påtagligt glad efter segern med Butterfly Ima)

Mårten Eriksson

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 7.Ninepoints Googoo (Andreas Lövdal), 16,4 (6,76) 2) 5.Chicago Tindra, 16,5 (24,94) 3) 9.Hotter than Hell, 16,8 (2,89) 4) 6.Mimmi Marje, 16,9 (7,45) 5) 1.Racke V.O.P., 17,1 (18,28) 6) 3.Ridgehead Ice, 17,1 (36,37) 7) 10.Princess Time, 17,4 (47,23) 8) 4.M.T.Jordan, 17,8 (5,90). Odds: 6,76. Plats: 2,30-5,07-1,76. Tvilling (5/7): 61,79. Trio (7-5-9): 345,01. Strukna: 11.

Lopp 2: 1) 5.Livi Money Maker (Per Nilsson), 16,2 (2,66) 2) 11.Share Market, 16,7 (5,71) 3) 6.Expendables, 16,9 (8,45) 4) 3.Bertil K., 17,2 (12,42) 5) 4.Ufos Wilda, 17,3 (5,44) 6) 10.Kefas, 17,5 (33,91) 7) 2.New Hope A.T., 17,6 (9,61) 8) 1.Mellby Devil, 17,6 (28,42). Odds: 2,66. Plats: 1,82-3,01-2,21. Tvilling (5/11): 13,26. Trio (5-11-6): 111,18. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 6.Cson Marje (Anna Isabelle Karlsson), 17,7 (4,45) 2) 11.J.L.'s Apache, 18,0 (9,08) 3) 7.The Lady L.B., 18,5 (4,39) 4) 3.Hera S.S., 18,6 (31,12) 5) 5.Gripen S.S., 18,6 (3,90) 6) 4.Carmen Lill, 18,6 (32,97) 7) 9.Lady Micha, 18,8 (165,59) 8) 8.Sågfallets Lexus, 18,9 (60,86). Odds: 4,45. Plats: 1,64-2,37-1,86. Tvilling (6/11): 22,27. Trio (6-11-7): 123,38. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 7.Butterfly Ima (Sofia Adolfsson), 15,0 (4,44) 2) 3.Free to Party, 15,2 (8,83) 3) 10.Chipen Boy, 15,7 (11,21) 4) 9.Super Benny, 15,8 (3,88) 5) 8.Gigant Proud, 15,8 (50,63) 6) 11.Drive Launcher, 16,4 (18,68) 7) 1.Wirano Chip, 16,7 (43,20) 8) 5.Che Boko, 16,7 (74,95). Odds: 4,44. Plats: 1,80-2,19-1,96. Tvilling (3/7): 13,89. Trio (7-3-10): 87,98. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 7.Disney (Göran Lihv), 17,0 (5,14) 2) 12.Sansiro Gel, 16,7 (3,38) 3) 3.Frankson, 18,4 (9,72) 4) 10.Kasper Roc, 17,3 (4,76) 5) 5.Zelmer, 18,1 (26,59) 6) 13.Haveagoodtime, 17,5 (8,13) 7) 4.Kicken V.O.P., 18,2 (15,14) 8) 6.Blackspot Madeya, 18,3 (17,64). Odds: 5,14. Plats: 1,66-1,80-2,49. Tvilling (7/12): 10,92. Trio (7-12-3): 180,56. Strukna: 8.

Lopp 6: 1) 2.Ricke (Markus Hamberg), 14,2 (2,82) 2) 3.Phototoy, 14,5 (5,11) 3) 9.Sinister Face, 14,6 (14,91) 4) 11.Diadora, 14,9 (57,44) 5) 1.Quantum Blues, 15,0 (10,22) 6) 12.Superman Tour, 15,1 (68,23) 7) 6.Zorro Ido, 15,1 (5,34) 8) 7.Van Morrison, 15,1 (28,68). Odds: 2,82. Plats: 1,76-2,01-2,58. Tvilling (2/3): 7,99. Trio (2-3-9): 158,61. Strukna: 10.

Lopp 7: 1) 8.Charmören (Viktor Lyck), 18,6 (2,77) 2) 2.Novomaggio, 18,7 (7,86) 3) 9.Filippa W.F., 19,3 (14,10) 4) 10.I Got the Moves, 19,3 (11,89) 5) 1.Nicing, 19,5 (25,35) 6) 5.Lightning Star, 20,0 (18,83) 7) 7.J.L.'s Ladybug, 20,1 (8,39) 8) 3.Staro Gasoline, 20,3 (53,85). Odds: 2,77. Plats: 1,79-3,51-3,07. Tvilling (2/8): 11,98. Trio (8-2-9): 242,26. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 12.Bransbys Juke Box (Carl-Erik Lindblom), 16,9 (3,84) 2) 6.Lilltösen Launcher, 17,2 (6,97) 3) 4.Timetobelucky, 17,3 (27,56) 4) 5.Amigo Racer, 17,3 (3,01) 5) 2.Kruses Wilhelm, 17,4 (76,66) 6) 1.Moondance, 17,5 (7,52) 7) 10.Utelek, 17,5 (56,84) 8) 3.MacGyver, 17,7 (21,12). Odds: 3,84. Plats: 1,72-2,87-4,49. Tvilling (6/12): 15,35. Trio (12-6-4): 640,86. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 11.Edfromed (Carl Philip Lindblom), 15,7 (7,18) 2) 3.Hot Shot, 15,8 (10,55) 3) 6.Promotion, 16,0 (2,39) 4) 10.Sprucefields Go On, 16,8 (31,87) 5) 5.Livi Limit, 17,0 (44,52) 6) 4.Cosmo Frazer, 17,4 (27,96) 7) 8.Scot Launcher, 17,7 (12,91). Odds: 7,18. Plats: 2,16-2,38-1,69. Tvilling (3/11): 31,42. Trio (11-3-6): 166,46. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 3.Dream of Meadows (Tobias Modig), 17,2 (4,68) 2) 11.Single Barrel, 17,4 (5,69) 3) 8.Matrix Again, 17,8 (5,39) 4) 9.Episod, 17,9 (5,94) 5) 2.Valerie Strix, 17,9 (17,71) 6) 4.Extra Allt, 18,1 (11,72) 7) 10.Win it Launcher, 18,3 (8,57) 8) 7.Lex Alme, 18,3 (47,62). Odds: 4,68. Plats: 1,32-2,14-2,29. Tvilling (3/11): 33,71. Trio (3-11-8): 300,88. Strukna: 1.

Lopp 11: 1) 11.Eld Riga (Sofia Adolfsson), 31,6 (3,74) 2) 3.Pila Scott, 33,9 (6,56) 3) 9.Hejtinn, 34,1 (3,10) 4) 7.Glimfaksa, 34,4 (14,46) 5) 1.Engsättra Rick, 35,8 (9,06) 6) 2.Sigyn, 36,7 (37,09) 7) 5.Ullis, 35,8 (32,31) 8) 8.Slotts Lynet, 36,3 (22,77). Odds: 3,74. Plats: 1,72-2,42-1,56. Tvilling (3/11): 14,90. Trio (11-3-9): 81,41. Strukna: -.