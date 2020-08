Så gick det på Örebrotravet under torsdagskvällen: ”Tog karriärens första seger i sin 22:a start”

V5-fakta

Rätt rad: 6-12-5-5-4

5 rätt: 12 737 kr.

Omsättning: 216 087 kr.

Antal system: 5 914.

V4-fakta

Rätt rad: 5-4-3-10

4 rätt: 78 kronor.

Omsättning: 169 748 kr.

Antal system: 4 619.

V3-rad: 10-6-1

Utdelning: 57 kronor.

Tummen upp: Global Vintage är en vinnare igen, stoet hade inte vunnit lopp sedan treårssäsongen men var strålande bra denna torsdag då hon vann från ledningen med Mika Forss. Femåringen vann via 1.11 blankt sista varvet och var aldrig i förlustfara, hon vann på fina 1.12,4 auto över medeldistans. Love You-avkomman växer markant i spets, detta var tredje segern i ledningen på fem försök.

Tummen ner: Kim Eriksson som satt i ryggen bakom fina Beware Kronos med sin uppsittning Peachonthebeach. Obegripligt väljer han att lämna den ryggen och gå ut i andra par utvändigt. Där blev han fast, istället för att bli tvåa så slutade hästen sexa. Denna styrning blev inte bra…

Tränare i fokus: Per Lennartsson hade tre egentränade hästar till start denna kväll. Han vann med Cala Mayor De B. och Joe Frazier Boko spurtade vasst in som tvåa. Young Da Vici fungerade perfekt med första bike och var tapper från dödens som tvåa men kunde inte utmana fina Global Vintage. Per har fin form på sitt stall för dagen och hästarna ser välmående ut!

Smällfin treåring: Toppstammade Beware Kronos vann lekande lätt från ledningen med Erik Adielsson. Treåringen joggade 1.14,5 sista varvet och har fått en behaglig start på sin karriär. Fin sort som kan duga i tuffa sammanhang senare i höst, hon tränas av ungdomsspecialisten Svante Båth.

Trivs i Örebro: Gör verkligen Cala Mayor De B. som har tagit alla sina tre segrar i karriären på banan. Trots dubbla tillägg vann det treåriga stoet säkert efter en vass styrning av Per Lennartsson. Hon travade 1.16,1 sista varvet och Per får leta proppar åt Muscle Hill-avkomman i Örebro det känns givet…

Fin i ny regi: Get Ready On Tour glänste verkligen i första starten för Ulf Stenströmer. Hästen är kusligt startsnabb och spetsade med Ulf Ohlsson. Sexåringen vann på nytt tangerat rekord 1.12,3 auto över sprinterdistans och det fanns en hel del sparat i honom. Hästen har bara torskat en gång i ledningen, detta var femte segern från spets.

Värt att notera: Henrik Nilsson gav hemmahästen Spectre en fin resa i rygg bakom favoriten Roc Star Joli. Denne blev lite vass i spets och Spectre tog sig förbi med säker marginal och tog karriärens första seger i sin 22:a start, tränar femåringen gör Tobias Modig.

Citatet: ”Jag vet inte om det egentligen var bra att vi fick rygg, dödens hade nog varit bättre eftersom hon var så seg i kväll”. Per Lennartsson efter segern med Cala Mayor De B. som trivs ypperligt i Örebro.

Lopp 1: 1) 7.Ploquepin (Fredrik Wallin) 2) 6.Idomenio Sisu 3) 8.Edibear. Odds: 7,83. Plats: 1,94-1,54-5,10. Tvilling (6/7): 11,09. Trio (7-6-8): 429,02. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 6.Gateruds Kashmir (Marcus Hultman) 2) 12.Joe Frazier Boko 3) 7.Pippi Pagadi. Odds: 14,38. Plats: 2,65-2,59-4,72. Tvilling (6/12): 48,44. Trio (6-12-7): 956,16. Strukna: 1, 14.

Lopp 3: 1) 12.Cala Mayor de B. (Per Lennartsson) 2) 1.Beautiful Magic 3) 3.Nowagora. Odds: 2,24. Plats: 1,24-2,22-1,73. Tvilling (1/12): 9,00. Trio (12-1-3): 67,07. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 5.Spectre (Henrik Nilsson) 2) 7.Roc Star Joli 3) 4.Anywherewithyoulou. Odds: 9,39. Plats: 2,66-1,31-2,55. Tvilling (5/7): 9,01. Trio (5-7-4): 204,82. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 5.Global Vintage (Mika Forss) 2) 4.Young da Vici 3) 7.Smokey Herman. Odds: 4,13. Plats: 1,74-1,41-2,49. Tvilling (4/5): 4,97. Trio (5-4-7): 58,42. Strukna: 8.

Lopp 6: 1) 4.Get Ready on Tour (Ulf Ohlsson) 2) 3.Sukpoint C.C. 3) 12.Dicte Skovsende. Odds: 2,40. Plats: 1,29-5,79-15,25. Tvilling (3/4): 27,83. Trio (4-3-12): 269,27. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 3.Beware Kronos (Erik Adielsson) 2) 8.Xanthis Fantasy 3) 6.Simb Rihanna. Odds: 2,07. Plats: 1,29-3,37-2,04. Tvilling (3/8): 18,55. Trio (3-8-6): 145,26. Strukna: 7.

Lopp 8: 1) 10.G.K.Trixy (Emilia Leo) 2) 11.Jasmin Band 3) 2.Stig One. Odds: 1,36. Plats: 1,06-1,85-10,25. Tvilling (10/11): 4,13. Trio (10-11-2): 82,76. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 6.Cavatappi (Jorma Kontio) 2) 5.Daisy Laday 3) 2.Vincenzo. Odds: 1,79. Plats: 1,24-6,68-2,53. Tvilling (5/6): 38,26. Trio (6-5-2): 287,16. Strukna: 3, 9.

Lopp 10: 1) 1.Sparkling Diamond (Åke Lindblom) 2) 12.La Mauresque 3) 9.Bahia Blanca. Odds: 1,70. Plats: 1,22-2,94-8,16. Tvilling (1/12): 10,44. Trio (1-12-9): 275,17. Strukna: 2.

Mårten Eriksson