Så gick det på V64 i Örebro: ”Kvick i benen den där”

V64-fakta

Rätt rad: 6-4-3-4-7-7

6 rätt: 856 kr.

5 rätt: 9 kr.

4 rätt: Jackpot.

Omsättning: 10 159 082 kr.

Antal system: 325 743.

V4-fakta

Rätt rad: 3-4-7-7

4 rätt: 66 kr.

Omsättning: 754 666 kr.

Antal system: 28 086.

DD-raden: 7-7

Odds: 5,28.

Tummen upp: Mister Hercules är lätt att gilla, fyraåringen vann sin årsdebut plättlätt från ledningen. Hästen var blank och fin, Daniel Redén visade upp honom i ett blädande skick. Trixton-avkomman hade rubbet sparat, vilken årsdebut!

Tummen ner: Kvällens största favorit på V64-spelet Beauty Kronos var blek i sin årsdebut och travade dåligt. Stoet fick öppna första varvet efter 1.19, men fick inte med sig aktionen och Örjan Kihlström fick stötta henne under vägen. Hon höll så när på att vinna trots allt, men det var mest tack vare Örjan. Här har tränaren Daniel Redén att slipa på, detta var en tveksam årsdebut.

Tränare i fokus: Per Nordström har alltid bra puts på sina hästar. Jägersrotränaren gästade Örebro denna kväll med endast en häst. Han hade med sin Islay Mist Sisu som vann svensk uppfödningslöpning i slutet av november. Stoet hade övervintrat på bästa vis, hon sprang 1.13 sista halvvarvet och vann lätt i sin årsdebut. Första gången över medeldistans bekom henne inte det minsta.

Dagens kuskprestation: Erik Adielsson körde exemplariskt med Mellby Jinx som han stöttade i sista kurvan och på klasshästens vis avgjorde Ready Cash-avkomman till säker seger i sin årsdebut. Treåringen travade 1.12 sista 600 meterna och detta kan mycket väl vara kullettan bland treåringarna när året är slut.

Vann utan att imponera: Eagle Eye Sherry vann både Oaks och Breeders´Crown förra året. Stoet kuppades till ledningen tidigt av Björn Goop och vann sedan utan att imponera före Bank Wise As. Men hon var inte toppad för denna uppgift på något vis, dessutom tävlade hon med skor och vanlig vagn så detta var en perfekt årsdebut för Goop-hästen.

Fortsatt obesegrad i spets: Indy Lane vann programenligt från ledningen och tog sin tionde seger i 19:e starten. Hästen trivs i Örebro, han har tre segrar på fyra starter på banan. Det var femte gången sjuåringen travade i ledningen och han är fortsatt obesegrad i den positionen.

Värt att notera: Bra stammade Glamorous Rain imponerade stort i sin debut. Stoet vann lekande lätt trots dödens och så lätt Muscle Hill-avkomman har för sig. Hon joggade 1.14,3 sista varvet och Örjan Kihlström satt blick stilla hela vägen hem, den här lär höra talas om sig under året var så säkra!

Citatet: ”Hon är kvick i benen den här, vi har tränat mycket bakom startbilen”

(Per Nordström trivs i Örebro och gästade bara banan med Islay Mist Sisu denna kväll. Stoet var läckert då hon vann från ledningen i sin årsdebut)

Mårten Eriksson

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 2.Glamorous Rain (Örjan Kihlström), 17,3 (1,27) 2) 6.Ontario Bro, 17,5 (7,93) 3) 7.Bonnie Pearl, 17,9 (32,43) 4) 5.Reshevsky, 18,0 (29,59) 5) 1.I Love You Sisu, 18,0 (10,07) 6) 8.Mr Birdman, 19,0 (55,85) 7) 3.Mellby Joy, 20,1 (14,76) Odds: 1,27. Plats: 1,02-1,81-3,21. Tvilling (2/6): 4,34. Komb (2-6): 5,09. Trio (2-6-7): 18,23. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 4.Red Rock Booze (Björn Goop), 16,7 (2,23) 2) 9.M.T.Powertool, 17,1 (4,27) 3) 6.Mountain Priestman, 17,2 (33,26) 4) 7.Francine Lascaux, 17,5 (114,75) 5) 14.Vincenzo, 17,5 (27,91) 6) 10.Happy Journey, 17,5 (16,31) 7) 13.Dansa, 17,7 (58,66) 8) 2.Ronando, 17,7 (18,03) Odds: 2,23. Plats: 1,31-1,79-5,19. Tvilling (4/9): 5,50. Komb (4-9): 8,91. Trio (4-9-6): 90,70. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 7.Amorcer Levallo (Ulf Ohlsson), 15,3 (1,47) 2) 4.Dollar Hornline, 15,3 (4,49) 3) 6.Fredric Palema, 16,3 (24,42) 4) 2.Raw Data, 17,1 (78,21) 5) 5.Gelatiamo, 16,5 (6,62) 6) 3.Emerick, 17,4 (41,19) Odds: 1,47. Plats: 1,01-1,41-2,23. Tvilling (4/7): 3,15. Komb (7-4): 4,64. Trio (7-4-6): 17,48. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 6.Klara Zonett (Jorma Kontio), 16,8 (8,52) 2) 5.Beauty Kronos, 16,8 (1,68) 3) 9.Garca, 16,8 (7,53) 4) 8.Boiling Point, 17,0 (16,28) 5) 7.Gitane d'Inverne, 17,0 (6,00) 6) 10.Emma Rae, 17,0 (19,33) Odds: 8,52. Plats: 2,41-1,22-1,66. Tvilling (5/6): 9,57. Komb (6-5): 33,88. Trio (6-5-9): 128,01. Strukna: 12.

Lopp 5: 1) 4.Islay Mist Sisu (Per Nordström), 16,1 (1,82) 2) 3.Global Countess, 16,3 (14,36) 3) 6.A Perfect Face, 16,6 (5,21) 4) 2.Al's Boozy Suzy, 16,8 (7,04) 5) 7.One Night Only, 16,8 (65,91) 6) 10.Queenstown, 16,8 (85,41) Odds: 1,82. Plats: 1,20-2,83-1,84. Tvilling (3/4): 9,95. Komb (4-3): 12,55. Trio (4-3-6): 84,69. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 3.Mellby Jinx (Erik Adielsson), 15,9 (2,11) 2) 5.Idomenio Sisu, 16,0 (7,11) 3) 8.Larry Wood, 16,0 (12,24) 4) 7.Mellby Joker, 16,0 (2,90) 5) 1.Ploquepin, 16,2 (16,39) 6) 6.Indigo Sisu, 16,2 (32,46) Odds: 2,11. Plats: 1,28-1,76-2,51. Tvilling (3/5): 6,74. Komb (3-5): 8,84. Trio (3-5-8): 48,37. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 4.Indy Lane (Jorma Kontio), 15,7 (1,58) 2) 8.Västerbo Lexington, 15,8 (6,33) 3) 2.Grinnebys Orion, 16,0 (10,64) 4) 5.Miss Åslanda, 16,0 (77,54) 5) 7.Counterfeightr, 16,0 (19,89) Odds: 1,58. Plats: 1,07-1,76-1,78. Tvilling (4/8): 4,57. Komb (4-8): 6,80. Trio (4-8-2): 20,62. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 7.Mister Hercules (Örjan Kihlström), 14,3 (1,74) 2) 11.Rome Pays Off, 14,4 (27,10) 3) 2.Fade to Black Ås, 14,4 (18,06) 4) 9.Hat Trick, 14,5 (13,67) 5) 5.Playing Trix, 14,6 (107,46) 6) 3.Global Bookmaker, 14,6 (32,42) Odds: 1,74. Plats: 1,23-3,76-2,95. Tvilling (7/11): 29,11. Komb (7-11): 37,64. Trio (7-11-2): 356,98. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 7.Eagle Eye Sherry (Björn Goop), 15,3 (3,84) 2) 8.Bank Wise As, 15,4 (7,98) 3) 5.Joy Alissa, 15,6 (35,13) 4) 4.Crashed Eggs, 15,7 (39,47) 5) 2.Barbro Kronos, 15,7 (2,38) 6) 3.Fantaghiro Brick, 15,7 (74,64) Odds: 3,84. Plats: 1,68-2,48-3,96. Tvilling (7/8): 16,93. Komb (7-8): 30,33. Trio (7-8-5): 334,30. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 6.Brandy Flame (Magnus Jakobsson), 14,8 (2,44) 2) 11.Fire of Noa, 15,3 (3,01) 3) 2.Ineedyourmoneymum, 15,9 (7,84) 4) 8.Boom Boom Becker, 16,4 (18,38) 5) 5.The Noble One, 16,4 (21,07) 6) 1.The Perfect One, 16,5 (45,43) 7) 10.Thebigbangtheory, 16,5 (115,66) Odds: 2,44. Plats: 1,33-1,62-2,32. Tvilling (6/11): 4,59. Komb (6-11): 10,86. Trio (6-11-2): 49,99. Strukna: 4.