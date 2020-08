Så gick det på V86-travet i Örebro: ”Helt klart kvällens behållning”

V5-fakta

Rätt rad: 11-9-11-4-4

5 rätt: 427 kronor.

Omsättning: 334 792 kr.

Antal system: 9 997.

V3-raden

Rätt rad: 11-12-3

Utdelning: 1 807 kr.

Tummen upp: Golden Boy Sisu var enormt bra och vann på styrka, detta var andra starten på ett år. Erik Adielsson styrde vaket fram till dödens med fuxen, som tidigt hade grepp på ledande Breakfast. Fyraåringen travade 1.13 sista 800 meterna och vann överlägset, Svante Båths häst var helt klart kvällens behållning.

Tummen ner: Un Mec d´Or spelades till 28 för tian av lirarna och det var inte speciellt begåvat. Björn Goop körde snällt med hästen och valde vinnarhålet, han blev kvar där med sparat. Men detta är ingen stjärna och han blev enbart favorit tack vare att Goop körde, underbetyg till spelarna.

Tränare i fokus: Robert Bergh hade en fin kväll på Jägersro i tisdags och fick med tre hästar till Derbyfinalen. Han hade med tre hästar till Örebro denna torsdag, Foreign Rain och Simone K.J vann bägge trots tuffa resor och visade fin styrka. Typiska Robbanhästar som gick hela vägen till mål.

Trivs i spets och med Erik: Vichy Grif var mattevinnaren och hon levererade. Erik Adielsson tog programenligt ledningen med stoet och hon fick bestämma där framme. Varenne-avkomman travade 1.10,5 sista halvvarvet och hade inga problem att hålla undan för bra avslutande Valetta. Hon har sex segrar från ledningen på nio försök, tre av fyra med Erik och 2 av 3 i Örebro.

Värmningen: Aroseforyou värmde upp på ett mycket positivt vis i snabba bakvarv. Hon var fin även i själva loppet och vann på ett strongt vis tillsammans med duktige Kevin Oscarsson. Stoet travade 1.11,5 sista 800 meterna och tog ner Mercedes säkert sista biten.

Rejäl insats: Simone K.J. har fått tunga lopp i inledningen av sin karriär. Under torsdagen tog stoet sin första seger och gjorde det på ett mycket rejält vis. Hon vann från dödens och travade 1.14,7 sista varvet med 1.13 sista 500 meterna, den här går en mycket spännande framtid till mötes.

Värt att notera: Woogie Broline hade fyra raka segrar och var obesegrad, han jagade ett staket i sin rad. Hästen agerade trögt hela vägen, trots ledningen fick man aldrig feeling att treåringen skulle vinna. Chapter Seven-avkomman travade 1.15,3 sista varvet och får godkänt för sin insats men inte mer. Han var chanslös att svara Foreign Rain som fick ett betydligt tuffare lopp, vips så var segerraden bruten.

Mårten Eriksson

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 1.Xenia Wood (Stefan Persson) 2) 7.High Fashion 3) 3.Stojweiler One. Odds: 2,71. Plats: 1,34-1,25-2,13. Tvilling (1/7): 2,28. Trio (1-7-3): 42,78. Strukna: 6, 8, 9.

Lopp 2: 1) 11.Aroseforyou (Kevin Oscarsson) 2) 10.Mercedes 3) 6.Mionetto T.P.. Odds: 3,50. Plats: 1,38-1,34-1,67. Tvilling (10/11): 5,47. Trio (11-10-6): 32,48. Strukna: 8, 9.

Lopp 3: 1) 9.Simone K.J. (Robert Bergh) 2) 6.Izola Silvåkra 3) 7.Hattie. Odds: 3,50. Plats: 1,66-1,49-6,18. Tvilling (6/9): 7,76. Trio (9-6-7): 229,58. Strukna: 5.

Lopp 4: 1) 11.Foreign Rain (Robert Bergh) 2) 6.Woogie Broline 3) 9.Bitcoind' Arc. Odds: 5,78. Plats: 1,38-1,09-1,44. Tvilling (6/11): 4,40. Trio (11-6-9): 116,07. Strukna: 2, 4.

Lopp 5: 1) 4.Circus (Björn Goop) 2) 13.Dory Hall 3) 3.Dansa. Odds: 1,53. Plats: 1,31-2,84-5,77. Tvilling (4/13): 11,52. Trio (4-13-3): 178,53. Strukna: 11.

Lopp 6: 1) 4.Vichy Grif (Erik Adielsson) 2) 5.Valetta 3) 1.Global Vintage. Odds: 1,48. Plats: 1,04-1,11-1,12. Tvilling (4/5): 3,91. Trio (4-5-1): 8,60. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 11.Golden Boy Sisu (Erik Adielsson) 2) 3.Strong Lover 3) 2.Breakfast. Odds: 3,64. Plats: 1,70-3,67-2,29. Tvilling (3/11): 24,56. Trio (11-3-2): 328,93. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 12.Gretzky Boko (Oskar J Andersson) 2) 3.Beluga Winner 3) 1.Let it be Me Tooma. Odds: 3,00. Plats: 1,99-5,67-11,22. Tvilling (3/12): 35,85. Trio (12-3-1): 739,71. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 3.Vincent Chase (Stefan Persson) 2) 7.Nisse Sånna 3) 5.Imperator. Odds: 13,00. Plats: 4,40-3,84-9,00. Tvilling (3/7): 37,53. Trio (3-7-5): 1381,99. Strukna: 12.