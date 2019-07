Så gick förhandlingarna med St Louis till – och här är Gunnarssons besked till Örebro Hockey: ”Är första laget jag ringer till”

Carl Gunnarsson är hemma i Örebro igen. Men inte för gott. Allt tyder på att den flytten ligger några år bort i tiden. Det innebär att sommaren har ett hektiskt schema för att hinna med att träffa alla nära och kära innan familjen återvänder till USA.

– Vi har flängt runt hos familj och vänner. Sen håller vi på och meckar med lite grejer hemma. Sen går mycket av tiden att styra upp cupdagen, säger han.

Med cupdagen syftar han på den 12 augusti. Det är nämligen då som Lord Stanleys pokal kommer på besök till Örebro för första gången någonsin. Planen för hur dagen kommer se ut är inte helt spikad, men Gunnarsson avslöjar lite hur han tänkt sig.

– Vi ska styra upp så det blir bra, men jag får bara ha den i max tolv timmar. Vi ska försöka se till så framförallt kidsen får ta del av den. Sen vill man ha den själv tillsammans med de närmsta en stund också. Det ser ut som att vi ska försöka vara på stortorget, men det är inte bokat än. Det blir väl någon gång där på eftermiddagen som allmänheten kan komma och fira. Det skulle vara jävligt kul om det kom många Sen vet jag inte om man hinner ta bilder och signa grejer med alla. Det kanske blir svårt beroende på hur många som kommer.

På sociala medier har det florerat klipp på spelare som tagit chansen att göra speciella saker med bucklan. Någon åt pasta ur den, någon annan gjorde margarita och ett antal barn har suttit i den.

– Det är samma där – vi håller på och meckar lite. Det kanske är kul att dricka lite skumpa ur den såklart. Jag vet inte. Jordgubbar är ju rätt härligt också att käka. Så det kanske blir något sånt.

Känner du att du kan bidra till hockeyintresset i staden att kunna ta hit bucklan och visa att man kan nå hela vägen från Örebro?

– Det hoppas jag. Jag hoppas att jag kan ge tillbaka genom att alla hockeyungar får lite tid med bucklan. Att de får se den på nära håll och kanske ta en bild. Det är det som är viktigast på den här dagen känner jag. Att det blir en stor grej av det är jättebra för hockeyn.

Är det många som känner igen dig då och stoppar dig på gatan här?

– Det har varit lite grann. Det är både såna som man inte har någon aning om vilka det är och folk man känner som kommer fram. Sen hör man ibland någon som går därifrån och viskar någonting, då vet man.

Under segerfirandet i St Louis slog klubblegendaren Brett Hull till med ett uppmärksammat framträdanden. Han sjöng nämligen Laura Branigans gamla hitlåt "Gloria" som under säsongen blev St Louis egna segerlåt under uppmärksammade former. Någon kopia på Hulls uppträdande vågar dock inte Gunnarsson utlova.

– Haha, nej det blir nog ingen sång från min sida. Han hade nog fått i sig någon margarita kanske, haha. Nej, det var bara kul, men han är på en annan nivå.

När hörde du den låten senast?

– Häromdagen när jag var på gymmet och vilade lite så kom den på. Då var jag tvungen att snapa brorsan och frugan "vad fan är det som händer?". Jag vet inte varför den spelades, men jag kan tänka mig att den vuxit på listorna från ingenstans. Den har varit lite halvglömd, men det blev en grej, så den kanske har tagit sig tillbaks.

Klippet som gick viralt när Brett Hull sjöng "Gloria" under segerparaden:

Numera bor Gunnarsson i en lägenhet på Öster. Men under unga år när hockeykarriären inleddes växte han upp i ett hus på Västern. Nu berättar han om hur uppväxten kom att prägla honom och vad Örebro betytt för hans resa till att bli stadens första Stanley Cup-vinnare.

– Det är mycket grejor. Jag kommer ihåg alla kvällarna som man cyklade eller gick till hallen med farsan. Han var ju tränare ända till man var 13–14, så han har varit en jättestor del i hela processen. Sen Emil (Axelsson), vi har ju hängt ihop i hela hockeyresan tills han la av och hans farsa var ju också tränare. De var en stor del i början.

– Sen har det kommit andra tränare och en stor grej här var Lennart Källén. Jag hade honom både i hockeyhögstadiet och i J20. Han plockade upp mig och Emil rätt tidigt. Han gillade oss och spelade oss mycket. Sen fick han ta över A-laget och då följde vi med. När vi fick A-lagskontrakt så spelade vi fortfarande fotboll också. Men den sommaren var en vändpunkt för jag tyckte fotbollen var jävligt kul och det gick ganska bra. Men det var inget lag som var intresserade och det var ju division 6 med Eker. Att då få den chansen i hockeyn, "då kör jag på det". Då flyttar man vidare och det är mycket så "tänk om det inte hade varit så". Då kanske man hade lirat fotboll i division 3.

Ibland kan det bli nästan som mobbing ”tror du att du kommer hit och ska spela och ta någons jobb?”.

Vad har varit din egen drivkraft då att hela tiden utvecklas och nå hela vägen?

– Jag kanske har drömt om det, men... Alla pratar om att bli draftade och hela den biten, men jag har aldrig haft det som mål. När jag var i Linköping så gnetade jag i J20 och fick börja vara med i A-laget, då tog man ett litet steg där. För mig har det varit att där jag är ska jag försöka ta nästa steg hela tiden. Sen blev jag draftad två år sent. De ringde och sa ”du har blivit draftad i sistarundan av Toronto”. Jag bara ”jaha, kul grej”, men det betydde inte så mycket för mig då. Sen gick det två år till innan jag signade med dem. För mig var egentligen skit samma eftersom jag skulle försöka ta plats i Linköping. ”Jag ska försöka göra det bra här” var mitt mål. Jag hade ingen tanke på att jag borde spela i NHL om ett eller två eller tre år. Jag försökte bara slå mig in där. Jag har aldrig varit någon slags stjärna heller, utan har bara tagit de småstegen framåt där man är. Det är väl det som har varit min drivkraft – vara så bra man kan där man är.

Det känns som att det skiljer sig en del mot hur man ofta får höra att unga spelare i Nordamerika är. Var det en krock för dig i början?

– Det är ju den allmänna synen och den mentaliteten är lite annorlunda. Det är mycket ego och ”jag ska slå mig fram och det här är min grej. Jag är bättre än vad ni tror”. Jag har ju aldrig haft den, men för mig så hamnade jag hos folk som var väldigt bra och inte stressade fram det här. Sen när man får chansen där uppe är det krav hela tiden, men… Ibland kan det bli nästan som mobbing ”tror du att du kommer hit och ska spela och ta någons jobb?”. Det var inget sånt, utan alla runtomkring har varit väldigt bra för mig.

Större skillnad blev det när Gunnarsson blev trejdad från Toronto till St Louis 2104.

– De hade en annan kravbild och målbild än Toronto. Vi (Toronto) var ju ganska risiga och det gick inte så bra. Det var svårt att ta sig till slutspel. När jag kom till St Louis sa de ”vi kommer ta 100 poäng och gå till slutspel”. Pang, klart. Det var inga problem för dem. Det var andra krav och annat folk som man inte hade byggt upp något slags förhållande med. Det blev lite annorlunda, så det gick väl inte helt hundra första två åren. Så hade jag hamnat där direkt hade det kanske inte hade gått alls. Sen byttes det tränare och det passade mig bättre sen.

Efter totalt tio säsonger i NHL och de fem senaste i St Louis har han nu slagit sig till rätta. Det tillsammans med hustrun Josefin och dottern Elise som i höst fyller två år.

– Det tog kanske ett eller två år innan vi kom in i det hela och började trivas ordentligt i St Louis. Det är en jäkla skillnad mot Toronto. Skitbra stad att ha familj och bra förorter, så det passar oss som handen i handsken när vi fick Elise. Sen var det en ändring på många sätt, men det var bara skitkul. Sen är det också så när man blir äldre prioriterar man andra saker och kan se på hockeyn på ett annat sätt. Det tror jag bara är positivt. Det är klart att det kanske blir lite tuffare för frun när man har barn och vi är borta mycket. Det är inte så lätt, så hon har dragit ett jäkligt tungt lass och det är jag väldigt tacksam för. Vi trivs skitbra med det som vi har nu.

Det är också en stor faktor till att det för några veckor sedan blev klart att Gunnarsson skrev på ett nytt tvåårskontrakt med mästarklubben.

– Det gick ganska snabbt egentligen. Jag pratade med vår GM och han sa ”vi ska försöka hålla kvar så många som möjligt”. Om man tror att man kan upprepa det är det ju bara att köra och tror man inte det så är det ju bara att spränga laget och börja om. Han tror på den truppen vi har. Sen är det någon som vi inte har signat, men den stora stommen är kvar. Han sa ”vi ser gärna att du är kvar”. Sen är det något man kan säga och man vet inte riktigt vad det betyder, men när det väl kom till kontraktsförhandlingarna så gick det ganska fort.

Var det givet för dig att stanna?

– Om jag ska gå ut och vara free agent första juli. Säg att jag får ett kontraktsförslag från St Louis, vad är den enda anledningen att jag ska gå till ett annat lag? Ett: Man trivs inte. Två: Jag vill ha mer pengar. Ett: Jag trivs skitbra. Vi vann precis, så det kan inte bli bättre. Två: Ska jag jaga mer pengar? Jag tror den risken man tar att gå ut på fria marknaden jämfört med vad man kan tjäna på det, för mig är det minimalt. Jag tar hellre mindre pengar och stannar kvar där jag trivs, än att chansa på att få mer någonstans där jag inte vet hur saker och ting är. Så det blev ganska enkelt. Jag pushade för att jag vill ha två år och de gick med på det. Då var det klart.

För 32-åringen innebär det nya kontraktet en lönesänkning från 2,9 miljoner dollar per säsong till 1,75 miljoner dollar.

– Jag vet att jag spelade inte många matcher förra året. Slutspelet räddade min kontraktssituation. Men jag kommer inte gå ut och pusha för att jag ska ha mer pengar här eller där, eller att jag är värd si eller så mycket. St Louis vet vad jag går för, även om jag var skadad. Jag hade ställt in mig på att jag skulle få gå ner i lön, så det var inte så konstigt. Med det sagt så är det skitbra stålar. Jag har varit där borta i tio år redan och man har tjänat ihop pengar, så det är inte så att jag behöver jaga de sista dollarna.

Det nya NHL-kontraktet innebär också att det inte blir någon återkomst i SHL och Örebro, vilket många supportrar säkert hoppats på.

– Ja, det kanske är många som är besvikna, men så får det vara. Man vill alltid spela på så hög nivå som möjligt, så är det ju. Mitt mål var att ta mig tillbaka. Sen kanske många såg att jag inte spelade så mycket eftersom jag var skadad. Men nej, jag fick chansen och då är det bara att köra. Sen får man ta att det alltid är lockande att komma hem och spela, men det är ett äventyr att vara där. Jag kommer köra på så länge det går, det är mitt mål.

Att Örebro är ett starkt alternativ framöver råder det dock inga tvivel om.

– Jag har bra kontakt med ledningen. Jag brukar vara nere och köra med dem på sommaren och de är superschyssta. Det är jag jävligt tacksam för och det får man också ha i åtanke. Det gör mycket för mig när man funderar på var man skulle spela annars. Örebro är hem, men hade det varit strul att vara med här och träna så kanske man hade tänkt om. Nu har det varit jättebra och de har varit jätteförstående och jag får vara med på mina egna villkor. Det är bara bra, men det får vänta lite.

Är det Örebro som gäller om du ska flytta från Nordamerika?

– Om jag skulle ringa hem till något lag och säga ”hej har ni plats för mig?”. Då är Örebro det första laget jag ringer till. Sen kanske det inte fungerar av olika anledningar. Sen är väl Linköping min nummer två, även om jag inte har någon anknytning dit. Alla som var där när jag var där har slussats ut. Det är ett nytt lag och en ny ledning och jag gillade Linköping. Men Örebro är etta. Det är hem.

Calle Gunnarsson om...

... vad han kan ge för råd till Örebros nya backtalang Philip Broberg, som nyligen draftades av Edmonton Oilers:

– Jag vet ingenting om honom som spelare och jag har faktiskt inte sett honom någonting. Vad ska man ge för råd? Det är väl bara att försöka njuta av det man har. Köra på och det är inte så mycket att tänka på. Gnugga på och fungerar det inte så fungerar det inte. Det kanske kommer efter ett tag. Det behöver inte hända första veckan att man ska få chansen någonstans, utan ha lite tålamod och kör ditt spel. Fungerar det inte direkt, så kommer det komma en lucka någonstans.

... vad det betyder att fler örebroare tar sig till NHL:

– Det är väl skitbra för staden. Marcus Högberg har ju varit på väg och är på gränsen. Han har haft några matcher. Sen Gabriel Carlsson. Första gången jag såg honom var egentligen förra sommaren när vi tränade ihop med Örebro där. Jäkligt duktig och jag gillar hur han spelar. Det är samma sak där: Han kommer få chansen. Sen är frågan om det är i Columbus eller någon annanstans. Jag tror att han kommer att göra bra ifrån sig. Det är bra för stan att man tar sig härifrån och tar sig hela vägen till NHL. Det finns ju mycket hockeyintresse i stan med SHL-laget. Det är väl på ungdomssidan som det behövs intresse och nu finns det. Det som behövs kanske nu är ju isytor om man ska vara lite hård mot kommunen. Jag pratade mycket med de på ungdomssidan och det är kaos med hur mycket folk som helst och de har bara två rinkar. Det är klart att det kostar pengar, men det var ett tag sedan det utökades.

... att sommarträna på semestern:

– Det går bra. Gnuggat på i lite mer än två veckor nu. Behövde lite tid att vila och komma ner i varv för att ladda om och bli sugen på att göra det en gång till. Det känns konstigt att man vill satsa på att vinna nästa år igen eftersom det fortfarande är ganska färskt.

... att motivera sig till att gå hela vägen en gång till:

– Det ligger i bakhuvudet att alla andra har ett försprång och har barmarkstränat ett tag. Men det bara känns som att vi har självförtroende i laget från att ha vunnit. Nu ska vi bara på så kort tid som möjligt ska ta oss tillbaks. Sen kanske det är lite tidigt att börja prata om att vi ska stå där igen om elva månader. Man vet ju att alla de här förberedelserna krävs. Det är ändå kul.

... hur kroppen känns i nuläget:

– Lite såna där småskavanker som man alltid har, men inga större grejer.

Det här är den tredje och sista delen från intervjun med Calle Gunnarsson.

Här kan du läsa första delen: En månad efter Stanley Cup-triumfen – Calle Gunnarsson berättar om varningen från klubbens GM och galna firandet: ”De älskade vad man än gjorde”

Här kan du läsa andra delen: Calle Gunnarsson om skadorna som höll på att avsluta NHL-karriären: ”Det var jävligt svårt att hålla humöret uppe”