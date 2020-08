Så gick måndagens trav på Fornaboda: ”Var aldrig i förlustfara”

V5-fakta

Rätt rad: 6-6-2-8-8

5 rätt: 375 kr.

Omsättning: 590 899 kr.

Antal system: 15 450.

V4-fakta

Rätt rad: 6-9-9-10

4 rätt: 9 045 kr.

Omsättning: 1 815 639 kr.

Antal system: 37 844.

V3-raden: 2-8-8

Utdelning: 222 kr.

LD-raden: 9-10

Odds: 551,40.

Lopp 1: 1) 6.Xanthis Fortune (Oskar J Andersson), 15,7 (1,52) 2) 10.La Coquette Zon, 16,3 (27,60) 3) 1.Palm Cay, 16,4 (7,63) 4) 7.Orlanda G.M., 16,5 (16,52) 5) 11.Dory Hall, 17,2 (9,00) 6) 4.Sapfo S.I.R., 18,5 (26,08) 7) 3.Occasione Doc, 19,0 (13,15) Opl: 12.Cornell S.S., (170,39) 9.Jerrynice Boko, (23,99). Odds: 1,52. Plats: 1,07-3,79-2,29. Tvilling (6/10): 13,58. Trio (6-10-1): 116,34. Strukna: 8.

Lopp 2: 1) 9.I am Rapida (Per Nordlund), 14,7 (4,74) 2) 1.Jilla May, 15,9 (11,58) 3) 2.Botswana, 16,2 (6,37) 4) 8.Dream Quo Vadis, 16,5 (34,65) 5) 10.B.B.S.Lezzy, 16,5 (11,00) 6) 3.Awkward Situation, 16,7 (19,38) 7) 4.Dear Matrix, 16,7 (2,49) Opl: 7.Yvaine Gene, (94,51) 11.Winnie Blackfire, (21,73) 6.La Surprise Tooma, (35,04) 12.Giannini, (29,64) 5.Sotika, (31,32). Odds: 4,74. Plats: 1,86-3,01-2,22. Tvilling (1/9): 26,09. Trio (9-1-2): 313,02. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 9.Stonecapes Pecca (Jarno Koskela), 14,3 (10,12) 2) 12.B.W.T.Caesar, 14,3 (3,06) 3) 11.Announcement, 14,4 (5,69) 4) 4.Jaguar Hill, 14,7 (3,97) 5) 6.Digital Diamond, 14,7 (6,07) 6) 5.Charming Soldier, 14,9 (20,53) 7) 7.Perfect Beauty, 15,0 (36,15) Opl: 1.Captain Sisu, (33,31) 10.Kajsa T.J., (27,31) 8.Bechamel, (57,38). Odds: 10,12. Plats: 2,77-1,47-1,62. Tvilling (9/12): 18,29. Trio (9-12-11): 166,20. Strukna: 2, 3.

Lopp 4: 1) 10.Francisfromheaven (Magdalena Ulriks.-Siminski), 14,5 (45,00) 2) 8.Nisse Roc, 14,6 (2,85) 3) 11.Quick C.D., 14,6 (7,90) 4) 14.Skinny Dipping, 15,0 (130,90) 5) 2.Kristine Lilly, 15,9 (32,95) 6) 13.Lajos Fawör, 15,2 (39,67) 7) 6.Dynamit Reptor, 16,0 (5,02) 8) 9.Veams Crescendo, 15,6 (104,81) Opl: 5.My Victoria, (144,76). Odds: 45,00. Plats: 8,07-1,49-2,50. Tvilling (8/10): 54,36. Trio (10-8-11): 1521,96. Strukna: 7.

Lopp 5: 1) 6.Halifax Mearas (Ulf Ohlsson), 15,4 (9,59) 2) 10.Art Brown, 15,5 (8,57) 3) 4.Calla Frontline, 15,7 (20,93) 4) 3.Happy Socks Sisu, 15,9 (5,32) 5) 1.Tileman, 15,9 (49,54) 6) 5.Michelangelo Zon, 16,0 (13,44) 7) 2.Jocelyn B.R., 16,3 (13,03) 8) 7.Haymitch Am, 17,7 (1,85) Opl: 9.Moving Dream, (95,41). Odds: 9,59. Plats: 2,80-2,61-3,26. Tvilling (6/10): 44,12. Trio (6-10-4): 594,10. Strukna: 8.

Lopp 6: 1) 6.Global Countess (Mattias Djuse), 18,4 (1,32) 2) 4.Imperatore Doc, 19,2 (4,19) 3) 2.Stracciatella Doc, 20,2 (13,52) 4) 5.Noocandy, 22,8 (20,91). Odds: 1,32. Plats: 1,00-1,07-1,58. Tvilling (4/6): 1,69. Trio (6-4-2): 4,92. Strukna: 1, 7.

Lopp 7: 1) 2.Bridge Commander (Tuomas Korvenoja), 17,3 (1,92) 2) 8.Bästa Sebbe, 17,7 (4,96) 3) 10.Maracaz, 17,3 (10,20) 4) 6.Morricone, 18,3 (19,05) 5) 1.Scaino Horse, 19,7 (42,22) 6) 11.Fokker S.S., 20,4 (61,86). Odds: 1,92. Plats: 1,14-1,36-2,21. Tvilling (2/8): 4,21. Trio (2-8-10): 19,50. Strukna: 4, 5, 7, 9.

Lopp 8: 1) 8.Volcan d'Inverne (Emilia Leo), 15,1 (1,92) 2) 5.Global Tuxedo, 15,6 (5,06) 3) 11.G.K.Trixy, 15,6 (6,17) 4) 4.U.B.Cool, 16,2 (7,70) 5) 6.Albir, 16,7 (82,23) 6) 9.Heads Down, 17,0 (16,58) 7) 1.Mogas Piggelin, 17,0 (44,46) Opl: 3.Zazo Rod, (166,37) 12.Daughterofdarkness, (28,68) 2.Texas Elite, (49,37) 10.Incredible Sånna, (106,28). Odds: 1,92. Plats: 1,19-1,81-1,75. Tvilling (5/8): 5,59. Trio (8-5-11): 29,23. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 8.Perle Bo (Ulf Ohlsson), 28,9 (5,99) 2) 15.Försteslåtten, 28,1 (3,21) 3) 1.M.E.Oda, 29,7 (5,51) 4) 3.Läckra Lisa, 30,3 (6,84) 5) 12.Furderud Prinsessa, 30,0 (13,70) 6) 14.Neo Mollyn, 29,2 (15,03) 7) 7.Gärdsjö Milla, 30,2 (40,42) 8) 10.Slotts Balder, 30,3 (137,84) Opl: 9.Berga Moa, (107,95) 11.Skeie Lotta, (13,03) 6.Engla Trollet, (148,76) 5.Boremilli, (43,35). Odds: 5,99. Plats: 2,24-1,47-1,99. Tvilling (8/15): 9,70. Trio (8-15-1): 126,40. Strukna: -.

Tummen upp: Treåriga stoet Xanthis Fortune tog karriärens första seger på ett lekande lätt vis. Bold Eagle-avkomman fick ledningen gratis dryga varvet från mål då ledarinnan galopperade. Hon var aldrig i förlustfara och vann på fina 1.15,7 auto över medeldistans i sin tredje start i livet, den här hästen har lätt för sig! Hon har stam som förpliktigar och lär duga i årgångsloppen senare i höst…

Tummen ner: Haymitch Am uppträdde knepigt och var ingen bra favorit spelad till 18 för tian. Treåringen sprang snett med huvudet loppet igenom och felade kort efter start. Tredje raka galoppen och här har Timo Nurmos att slipa på…

Fin tvååring: Global Countess var en fin tvååring som vann i sin tävlingsdebut på ett läckert vis. Fornaboda Grand Prix blev ett billigt lopp men sättet som hästen travade 1.13 sista halvvarvet på måste vi sätta plus för. Mattias Djuse fortsätter att visa upp sina unga talanger i bra skick!

Kusk i fokus: Jarno Koskela körde två hästar denna eftermiddag och gjorde det med framgång. Han gav Stonecapes Pecca en fin resa, sjuåringen tackade för det genom att spurta till seger före härdade duon B.W.T.Caesar och Announcement. Detta var hästens första seger för i år, även Koskelas första. Jarno var även trea med Botswana som gick bra efter galopp.

Barfota runt om gav effekt: Skrällen Francisfromheaven travade barfota runt om för första gången på länge och det gav effekt. Stoet spurtade ner härdade och segervane Nisse Roc kort innan mållinjen och det gick inte att ta miste på tränaren och kusken Magdalena Ulrikssons-Siminskis segerglädje.

Trivs på Boda: I Am Rapida har totalt fem segrar i karriären, två av dessa är tagna på Fornaboda. Per Nordlund visade upp henne i bästa författning, stoet hade inte startat sedan april. Hon vann överlägset och det gick fort på långsidan när Per attackerade med stoet. Loppet var överpacat och mest kyla visade rutinerade Per Nordlund, stoet sprang 1.12 sista 800 meterna med lätthet.

Fin tävlingsdebut: Bridge Commander fungerade klart bättre då han kom till ledningen, treåringen travade 1.15 sista varvet och vann lekande lätt för sin tränare Tuomas Korvenoja i sin tävlingsdebut.

Värt att notera: Åke Lindblom hade ett intressant nyförvärv i fyraåriga stoet Palm Cay, hästen slutade trea och travade 1.17 sista varvet och landade på 1.16,4 auto med medeldistans. Hästen agerade lite stressat, men får Åke ordning på hennes temperament lär han få roligt med Trixton-avkomman som lär passa utmärkt över kort distans då hon kan få löpa ut loppet igenom. Detta var första starten i Sverige och hon hade inte startat sedan februari i Italien.

MÅRTEN ERIKSSON