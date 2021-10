Så gick ÖSK från bäst till näst sämst – expertens fem skäl till katastrofåret

ÖSK gick in i den här säsongen med den succéartade avslutningen av allsvenskan 2020 i ryggen. Laget hade då varit bäst i allsvenskan under de 13 avslutande omgångarna. Klubbens manager Axel Kjäll hyllades av många supportrar efter att han levererat sitt löfte att värva tillbaka höstsuccérna Andreas Skovgaard och Deniz Hümmet samt gett Romain Gall en ny chans efter Malmö-lånets lovande avslutning.

Efter 22 omgångar är laget näst sist och bara en makalös höstspurt kan rädda kvar laget i allsvenskan.

Nu får Marcus Lantz uppgiften att rädda det som räddas kan.

NA-sportens Fredrik Carlsson ser fem anledningar till att ÖSK har hamnat i det här desperata läget i allsvenskan.

1) ”Bästa sommarfönstret någonsin” – Lyftet som aldrig kom

Jiloan Hamad och Nahir Besara skulle lyfta ÖSK. Inte bara upp ur bottenstriden utan hela vägen upp mot en gyllene framtid. Långtidskontrakt skrevs och Axel Kjäll sa orden som han riskerar att få leva med länge: ”Det här var ÖSK:s bästa sommarfönster någonsin”. Vi är nu inne i oktober. Repet håller på att dras i den allsvenska tabellen och efter det bästa sommarfönstret någonsin tyder allt på att ÖSK kommer att befinna sig på fel sida.

Lyftet har inte kommit och frågan är om det någonsin kommer att göra det.

Jiloan Hamad letar ännu efter formen. Efter sju allsvenska matcher i ÖSK-tröjan är passningen till det som blev Agon Mehmetis tröstmål mot Malmö den enda poängen. Hamad var bra mot sin gamla klubb och inför sina gamla supportrar. Men inför ögonen på sin nya publik och med lagkaptensbindeln runt armen blev han mot Häcken utbytt efter en dryg timme. ”Ett taktiskt beslut. De som var bättre fick stanna kvar på planen”, sa Vitor Gazimba efteråt.

Nahir Besara har å sin sida kommit in och tillhört lagets bästa spelare. Men 30-åringen har ändå varit en bit i från fjolårsformen som gav tolv mål och fyra målgivande passningar.

Den här versionen av Hamad och Besara har fullt upp med sig själva och har inte kunnat lyfta så många andra, än mindre hela klubben.

Kan Marcus Lantz få duon att lyfta?

2) Målvaktsfrågan påminner om Chencinski/Sandqvist

Det går inte att överdramatisera hur ÖSK 2021 är drabbat av att Oscar Jansson lämnade klubben efter förra säsongen. När säsongen nu går mot sitt slut tvingas vi konstatera att ersättarna Bobby Allain och Mergim Krasniqi mest liknar 2012 års floppmålvakter Tomer Chencinski och Jonas Sandqvist. Effekten drabbade ÖSK dubbelt. ÖSK saknar Oscar Janssons avgörande räddningar, och ännu mer hans lugna chefande i straffområdet.

Skillnaden visades med skoningslös tydlighet när Oscar Jansson var bäst på planen när ÖSK mötte IFK Norrköping under hösten.

Bobby Allain är en duktig skottstoppare. Mergim Krasniqi håller hög allsvensk klass med bollen vid fötterna. Om man kombinerar de två så hade det varit en bra målvakt. Men var för sig gör Allains dåliga passningsspel att osäkerheten sprider sig i laget och Krasniqis oförmåga att göra avgörande räddningar sminkar inte över hans skickliga passningsfot.

3) Vem ska göra målen – och vad gör Erik Björndahl i Västerås?

Redan när säsongen startade fanns det en farhåga om att det såg tunt ut framåt. Höstsuccén Deniz Hümmet var visserligen tillbaka på lån men är inte den där utpräglade anfallaren. Erik Björndahl letade form och kontinuitet i både träning och match. Men att båda skulle vara borta när allt skulle avgöras var det nog få som kunde föreställa sig.

Frågan som hänger över ÖSK är vem som egentligen ska göra målen?

En nyckelfråga är vad ÖSK visste om Deniz Hümmet när man tog beslutet att släppa i väg Björndahl till Västerås? Allra minst visste man att Hümmet var aktuell för flytt till Turkiet. Och man visste också att man i så fall inte kunde göra något åt det.

Axel Kjäll betonar att det var efter ett starkt önskemål från Björndahl själv som gjorde att man valde att låna ut anfallaren som vann skytteligan i superettan 2019. Oavsett vad som stämmer så är Björndahl kontrakterad av ÖSK som bör ha haft sista ordet och både rätt och möjlighet att stoppa övergången.

Patrick Luan har inte visat någonting. Richard Friday är en utpräglad ytter och inte ett alternativ som anfallare. Dennis Collander sliter och gör sitt bästa men är en mittfältare som inte kommer göra massor av allsvenska mål. Martin Broberg och Agon Mehmeti kan bara spela periodvis på grund av skadebekymmer och av dem är bara den senare en anfallare av högre allsvensk klass.

När ÖSK skulle jaga kvittering mot Häcken i en match som egentligen var tvungen att vinnas så fanns bara Martin Broberg och Nasiru Moro att tillgå.

Så kan det aldrig ha varit menat att det skulle bli.

Frågan är fortfarande: Vem ska göra målen för ÖSK?

4) Den eviga tränartillsättningen

Under hela 2020 hävdade ÖSK att man höll på med en utredning av organisationen. Managern Axel Kjälls framtid var under lupp. Osäkerheten kring tränarfrågan levde sedan kvar under hela vintern inför den här säsongen. Det var först långt efter nyår som Axel Kjäll bekräftade att det ändå var han som skulle coacha laget. Han var noggrann med att betona att det handlade om ”när säsongen drar gång”. Frågetecknet hängde därmed kvar över honom och laget när säsongen inleddes. Frågetecknet fick sällskap av ett utropstecken när säsongen startade illa. Till slut togs beslutet att skrota managerrollen, flytta Kjäll snett uppåt till den nya stolen som fotbollschef och att plocka tillbaka den förre assisterande tränaren Vitor Gazimba som ny chefstränare. Portugisen som hade försvunnit från klubben efter 2020 och ersatts av Ulf Kristiansson.

Det blev bara 14 matcher med Gazimba. Det blev bara två segrar och Marcus Lantz tar över ett lag med en formkurva som pekar rakt ner i avgrunden – läs superettan.

Det här landar till slut på styrelsens bord.

Vi kommer visserligen aldrig att få veta vad som hade hänt om Vitor Gazimba hade fått en vinter på sig forma laget. Styrelsen kan inte ducka ansvaret att velandet har bidragit till lagets fria fall i tabellen.

5) Gazimbas klåfingrighet

34-årige Vitor Gazimba är en skicklig fotbollstränare som spelartruppen ville ha tillbaka när Kjäll bytte jobb i somras. Resultaten talar sitt eget språk. Gazimbas ÖSK blev aldrig något vinnande lag. En av sakerna som har gjort att laget har halkat efter och inte kommit upp i fart är de många ändringarna i startelvan. Gazimba använde på 14 matcher ofattbara 26 spelare.

De flesta bytena har handlat om skador, spelare som inte klarar av att spela 90 minuter, avstängningar och utvisningar. Och Vitor Gazimba var den förste att förbanna sin otur och han brukar nämna att han fem gånger eller fler vaknat till ett återbud på matchdag och tvingats till sena ändringar.

Jiloan Hamads skada just före ÖSK-debuten gjorde också att han missade både viktiga matcher och lika viktig träning.

Men det finns också tillfällen där man kan ifrågasätta portugisens coachning.

Ett konkret exempel är när Nasiru Moro fick tokspel och blir utvisad mot Varberg. I det läget valde Gazimba att flytta ner Johan Mårtensson i backlinjen och låta Michael Almebäck sitta kvar på bänken. Ett rakt byte hade inneburit färre förändringar ute på planen.

Gazimba betonade vikten av kontinuitet men visade samtidigt en onödig klåfingrighet under matcherna.