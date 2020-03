Så hanterar Örebro och Lindesberg det sena coronabeskedet: ”Jag kunde inte sova när jag fick reda på det”

Sent under fredagen togs beslut att skjuta upp de två första omgångarna av volleybollens SM-slutspel.

Och frågan är om det kommer att bli något mer spel överhuvudtaget för Örebro och Lindesberg.

– Med tanke på att de har ställt in i Tyskland och Finland och skjutit fram i andra länder, så finns det ju stor risk att det blir så här med, säger Örebros Diana Lundvall.