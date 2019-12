Så har Idol-Freddie laddat upp inför kvällens final i Globen: ”Jag får skriva upp allt jag ska göra”

Under den sista Idol-veckan har finalisterna Freddie Liljegren och Tusse Chiza haft fullt upp, bland annat med en spelning inför Telias medarbetare.

– Det skulle vara lite av en överraskning så vi var tvungna att hålla oss lite undercover, men det gick bra, säger örebroaren Liljegren och utvecklar:

– Tidigare har vi spelat in alla synkar till programmet och sedan fick vi gå in i Globen för första gången i onsdags och repa. I dag repade vi med band och på fredag är det genrep på dagen innan sändningen.

26-åringens fulla fokus ligger såklart på att prestera i Globen. Men han sticker inte under stol med att han tycker det ska bli skönt att tävlingen snart är över.

– Jag vill ju dra igång den egna karriären, men just nu är det Globen som tar upp mina tankar och jag är jäkligt taggad.

Hur känns det att uppträda i Globen?

– Jag har varit där på konserter och sportevenemang, så det känns häftigt att sjunga där. Sedan är det Tusses första gång i Globen för han har aldrig varit där. Så första gången blir när han uppträder där vilket är rätt coolt.

Med tiden har det mediala intresset ökat kring 26-åringen, och under finalveckan ringer telefonen stup i kvarten.

– Det är kul såklart, men det har blivit mycket mer att tänka på. Jag får skriva upp allt jag ska göra, när det är intervjuer och annat vi ska på. Men man får ta det för det är så det är.

Trots att över en miljon människor väntas rikta sina blickar mot örebroaren är han kolugn. Det går hand i hand med att han under de senaste åren utvecklats som människa.

– Jag är faktiskt inte nervös, men det har väl försvunnit med åren. I början var jag det men nu känner jag mig själv och min röst så pass bra att jag vet vad jag går för och vet vad jag kan göra.

Kommer det många du känner och stöttar dig på plats?

– Det kommer väldigt många, men exakt hur många vet jag inte. Vi har ju fått en hel del biljetter att dela ut.

Nu är det bara motståndaren Tusse Chiza, som spenderade en del av sin uppväxt i Nora, som står mellan Liljegren och segern. Även om mycket står på spel, är stämningen väldigt god mellan parterna som tillsammans var på väg till en restaurang när den här intervjun gjordes.

– Vi står med varandra i final, inte mot varandra, skriker Tusse i bakgrunden när frågan om motståndet kommer på tal.

Freddie Liljegren fyller i:

– Han har varit kung från början, så det känns bra att stå med Tusse i finalen. Det kommer bli hur kul som helst.

LÅTVAL FINAL:

Freddie Liljegren

Eget val: Where the streets have no name (U2)

Tittarnas val: Uptown funk (Mark Ronson/Bruno Mars)

Tusse Chiza

Eget val: There’s nothing holdin’ me back (Shawn Mendes)

Tittarnas val: Rise like a phoenix (Conchita Wurst)

Utöver de två låtarna kommer båda framföra vinnarlåten "Rain".

NA kommer att vara på plats i Globen och rapportera från finalen och efterspelet när tv-kamerorna slocknat.