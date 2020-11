Så jobbar Kif Örebro för att ersätta Ärnsved: ”Ska inte hitta en ny Stefan – håller alla dörrar öppna”

Efter tre säsonger som huvudtränare väljer Stefan Ärnsved att bryta sitt kontrakt med Kif Örebro ett år i förtid.

Eftersom tränarkollegan Martin Skogmans avtal med klubben samtidigt går ut står Kif just nu helt utan A-lagstränare inför 2021. Men arbetet med att hitta en ersättare är redan igång.

– Det här blev klart … nu. Men Stefan nämnde att det eventuellt kunde bli så här för några dagar sedan, och det är klart att det satt igång lite tankar: ”Hur ska vi göra om det blir så?” Det första vi ska göra är att se över vilka alternativ vi har, och där är vi inte framme än, det kan man lugnt säga. Vi kommer titta på alla tänkbara alternativ, säger Jonas Karlberg, som är sportchef och sitter i Kif Örebros styrelse.

– Vi kommer titta på vilka som finns i föreningen i dag, vilka som finns lokalt i både herr- och damlag och vad som finns utanför Örebro. Vi håller alla dörrar öppna. Vi ska inte hitta en ny Stefan, utan en ny tränare som kan sätta en ny prägel och förhoppningsvis fortsätta och utveckla det arbete som Stefan inlett.

Med två omgångar kvar av årets serie har Kif bara sex spelare under kontrakt inför nästa säsong. Att stå utan tränare kan vara en nackdel när klubben ska knyta upp nuvarande och nya spelare.

– Ju snabbare det blir klart med en ny tränare desto bättre. Vi kommer inte ta någon paus med truppbygget, men det kan vara så att en del spelare väljer att avvakta för att se vem som blir tränare. Vi hade inte behövt gå ut med det här nu, men vi vill vara transparanta och köra med öppna kort och inte lura någon med att Stefan ska bli kvar.

Hur ser det ut med Martin Skogman?

– Ingenting är bestämt när det gäller hans framtid. Jag pratade med honom senast i går och kommer att fortsätta med det. Det är där vi står i dag.

Och med spelartruppen?

– Vi för dialoger parallellt hela tiden. Vi har inga spelare klara som vi inte presenterat och inget som vi vet kommer bli klart inom kort. Men samtidigt kan det hända saker snabbt, för vi har lämnat kontraktsförslag till flera spelare.

Karlberg har varit sportchef i Kif lika länge som Ärnsved varit huvudtränare.

– Stefan har betytt otroligt mycket för oss sedan han kom in. Redan från första månaden skapade han det Kif Örebro blivit de senaste åren: En familjär klubb där alla hjälper till, alla är trevliga och man kan prata med alla. Stefan bryr sig om alla och ställer alltid upp. Det kan vara allt från att skjutsa spelare till CSR-aktiviteter sent på kvällarna till … you name it. Han har det otroligt prestigelösa arbetssätt som behövs i en liten förening, säger Karlberg.

– Sportsligt lyckades han ta oss tillbaka till damallsvenskan direkt, vilket alla sa var omöjligt. Sedan blev vi bästa nykomling de senaste tio åren och nu ligger vi sexa vilket i min värld är riktigt bra. Vi är otroligt nöjda och har sett över alla möjligheter för att behålla honom när han flaggat för att det inte fungerar. Men så här blir det i bland, tyvärr.

Ärnsved kommer leda Kif Örebro under säsongens två sista matcher och jobba kvar i föreningen året ut.

Förra veckan blev det klart att Mikael Kindgren och Niklas Christensson blir huvudtränare för föreningens F19-lag 2021 medan Johan Hallberg kommer leda det nystartade F17-laget. Sandra Johansson blir assisterande tränare i båda lagen och Johan Brcic assisterande i F17.

Kif Örebros silly season inför 2021

Försvarare: Elli Pikkujämsä.

Mittfältare: Elin Bengtsson, Nathalie Hoff Persson, Ellen Karlsson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Emma Östlund (do), Maja Regnås (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Frida Skogman (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United), Lindsay Agnew (do, lån från North Carolina Courage).