Så kan en drönare hjälpa till i sökandet efter försvunna personer: ”Är bra bara som hjälpmedel vid specifika områden”

Per Nilsson från Örebro jobbar med drönare till vardags och oftast fotografera byggprojekt. På fredagen ville han erbjuda sin hjälp som privatperson i Kopparberg.

– Jag är här som frivillig eftersom jag har bra utrustning och har hjälpt Missing people förut. Bland annat var jag med och sökte efter Patrik som försvann i Hallsberg, säger Per Nilsson.

Drönaren har en kamera fastsatt och flyger ungefär 16 minuter åt gången. Då hinner den med ett område på omkring fem, sex hektar.

– Under den tiden hinner jag ta ungefär 100 bilder. Jag filmar inte, utan kameran tar bara stillbilder. Bilderna ser jag på en skärm, och lämnar sedan över dem till ledningen som har ett tufft jobb att zooma in och söka i bilderna efter spår av den försvunna, säger Per.

Men drönaren är bara en del i sökandet och under tiden som polisens helikopter är uppe och flyger får Per Nilsson vänta.

– Drönare är bra bara som hjälpmedel vid specifika områden, där man inte kan gå. Till exempel vattendrag, där det är områden med mycket skräp och över åkrar. Är det hög säd ser man inte om det är någon som ligger där, och då är det bra med bild rakt uppifrån. Annars är skallgång det absolut bästa, säger Per.

På frågan om han hittills hittat någon försvunnen person med hjälp av drönare svarar han att han inte får berätta det i så fall.