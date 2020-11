Så klarar sig kulturhuset under pandemin: ”Hoppet om våren finns fortfarande”

Det var meningen att vi skulle mötas på plats, i Sjöängens allt mer tomma korridorer, salonger och skapande rum. Men så skärptes de lokala allmänna råden och ett möte i verkligheten kändes återigen som något exotiskt. Istället hörs vi på Teams, en av alla dessa digitala mötesplatser som har sin guldålder nu.

Daniel Eriksson sitter framför datorn vid sitt skrivbord. Han har använt sig av funktionen där man lägger in en egen bakgrundsbild som fond. Vid en första anblick ser det ut som att han sitter på scenen med den tomma läktaren i bakgrunden, men så rör han sig och det uppstår glipor i konturerna runt honom där det gula lysrörsljuset från kontoret sipprar igenom.

Med den inramningen berättar han med entusiasm om ett uppdrag som är väl förankrat i Askersunds rådhus.

– Jag är så glad över att jobba här där man så tydligt från politikerhåll talar om kulturen som en kärnverksamhet.

Sjöängen är symbolen för en kommun med både framåtanda och självförtroende. Och där någonstans hittar vi också Daniel Erikssons uppdrag med verksamheten – att öka kommunens attraktivitet, både för att locka till sig nya invånare och för att behålla de som redan bor här.

– Askersund är en sommarstad, då lever hela kommunen upp. Men tack vare Sjöängen har vi nu lyckats göra Askersund till en året-runt-stad.

Och visst gick det bra. Sjöängen invigdes 2016 men det var först 2018 som hela verksamheten i huset var i full gång. Antalet evenemangsbesökare det året var, sett till biljettköpare, runt 8 000 personer. Året efter ökade det till 13 500. Antalet evenemang ökade också, från 56 stycken 2018 till 74 stycken 2019. I år, 2020, var tanken att de siffrorna skulle fortsätta öka.

– Allt pekade på att vi gick mot fler och fler evenemang, samt en större och större publik. Allt pekade uppåt, sen kom tvärniten.

Han tillägger:

– Vi stänger ner hela kulturhusdelen nu direkt.

Den planerade konserten med Lennie Norman nästa vecka ställs in. Andra delar av huset måste också ställa om. Så sent som förra lördagen hade de vernissage för en utställning med Ditte Johanssons glashantverk. Den skulle hänga till slutet av november – alltså just denna skärpta period.

– Vi har lite planer på att man ska kunna boka biblioteket i slutna, små sällskap. Så kanske vi skulle kunna göra med konsthallen också, funderar Daniel Eriksson.

Ekonomiskt känner han en försiktig optimism.

– Från början trodde vi att det skulle se betydligt sämre ut. Men vi kan konstatera att när vi inte arrangerar några evenemang har vi visserligen inga intäkter, men vi har inte heller utgifterna.

Men oron inför framtiden lyser emellanåt igenom:

– Även om vi blåser faran över så tror jag att folk kommer känna en viss tveksamhet, är det verkligen över – är det här säkert?

Den känslan bekräftades tidigare i höstas när de arrangerade ett par mindre evenemang inför en publik om 50 personer. Biljettförsäljningen gick trögt.

– Jag tror att det blir en lång startsträcka på evenemangssidan.

Att 2020 blir det här pausåret är nog alla med på, både arrangörer, publik och artister. Men också politikerna som sitter på plånboken. Frågan är hur länge vi måste hålla ut.

– Både viljan och hoppet om våren finns fortfarande. Men vi får se, det kanske blir två pausår.

Det är här någonstans vi hittar känslan i det som sker nu. Känslan i det ståtliga men just nu övergivna kulturhuset i Askersund.

– Det är tomt. Det är nog ord som förekommer rätt ofta. Både om vi tittar i våra kalendrar och i lokalerna. Det är verkligen tomt.

Han fyller ordet med innebörd.

– Jag tänker att det handlar om att vi inte kan uppleva något på plats, att vi träffas mer sällan. Det sociala har blivit allt viktigare när man ska gå på något evenemang, det handlar inte längre bara om att man har en biljett, utan det handlar om att man gör något ihop med sina vänner. Något man samlas kring och upplever tillsammans.

– Det som är intressant i det här är att det är nu vi ser hur viktigt kultur och konst är. Tar man bort det så blir det tomt.

*Sjöängen håller fortfarande ungdomsverksamheten igång, det vill säga musikskolan, ungdomsgården och skolbiblioteket.