Så många doser vaccin får länet nästa vecka: ”Har bokat in de allra flesta i gruppen 75 år och äldre på en första tid”

”Vi har bokat in de allra flesta i gruppen 75 år och äldre på en första tid för vaccinering, därför är det möjligt att öppna upp för nästa grupp nu. Det är personer som är 70 år och äldre”, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län, i ett pressmeddelande.

De 8 400 doserna kommer fördelas mellan de som får sin första sprut och de som ska ta sin andra. Tidsbokningstjänsten via e-tjänsten är under vecka 14 endast tillgänglig för personer som är 70 år eller äldre. Övriga som är aktuella för vaccination ska boka via telefon.

Telefonbokningen kommer att ha öppet både långfredagen och annan dag påsk.

”Vi ber att personer i den äldre gruppen som har e-legitimation och kan boka via vår e-tjänst ska göra det. Då kan de som inte har den möjligheten lättare komma fram på vår bokningstelefon”, säger Erik Fredholm, i pressmeddelandet.

Under vecka 14 kan följande grupper boka tid för vaccination:

►Du som är 70 år och äldre.

► Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.

► Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

► Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.

Källa: Region Örebro län