Så många körkort har återkallats i länet – siffran varierar över tid

I onsdags släppte Transportstyrelsen statistik för indragna körkort i Sverige under det första halvåret av 2019. Under perioden fick 592 personer sina körkort indragna på olika grunder i Örebro län. Drygt 100 av dessa var på grund av rattfylleri. 'Väsentlig överträdelse', vilket huvudsakligen gäller fortkörning var den oftast förekommande anledningen till indraget körkort i länet under perioden. Nästan 300 körkort drogs in på den grunden.