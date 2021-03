Så många ska vaccineras nästa vecka: ”Kommer kunna vaccinera en ganska stor del av de över 75 år”

Personer som är 75 år och äldre kan nu boka tid för vaccination.

”Att vi har så pass många doser till dem som ska få första sprutan med vaccin gör att vi kommer att kunna vaccinera en ganska stor del av de över 75 år under veckan”, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län, i ett pressmeddelande.

I och med att Astra Zenecas vaccin åter rekommenderas för äldre bidrar till en ökad vaccinationstakt av den åldersgruppen.

”Region Örebro län börjar omgående vaccinera med de doser av Astra Zenecas vaccin som finns sparade i våra kylar. Vi delar Folkhälsomyndighetens bedömning av att vaccinet ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. För äldre personer är risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 högre än risken att få en allvarlig biverkning av vaccinet”, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län, i pressmeddelandet.

Under vecka 13 är tidsbokningen via e-tjänsten endast tillgänglig för personer som är 75 år och äldre. Övriga grupper som är aktuella för vaccinering ska boka via telefon.

De som kan boka tid för vaccinering nu är följande:

Du som är 75 år och äldre.

Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.

Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.

Källa: Region Örebro län

I länet har 37 476 personer fått sin första dos vaccin och 15 857 den andra dosen.