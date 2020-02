Så matchas nyförvärvet i debuten – här är Örebros lag mot Skellefteå

FÖLJ MATCHEN: 18.00: Viktiga poäng på spel i Behrn arena – följ Örebro mot Skellefteå här

Robin Salo värvades in i går från finska Saipa. Han kommer in i hetluften direkt när han gör debut redan på lördagskvällen mot Skellefteå. Finländaren går in i första backpar med Lukas Pilö.

Bland kedjorna blir det inga förändringar. Dominik Furch i kassen.

Skellefteå kommer till spel utan långtidsskadade Jacob Olofsson och Jonatan Berggren. Nyförvärver Toni Kallela är inte spelklar. Noterbart att backen Niclas Burström spelar center. Han gjorde mål i går i segermatchen mot Färjestad. Mantas Armalis vaktar målet.

Örebro

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backpar: Robin Salo, Lukas Pilö – Stefan Warg, Jonathan Andersson – Aaron Irving, Gustav Backström. Sjundeback: Alfred Barklund.

Kedjor: Shane Harper, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Joonas Rask, Ludvig Rensfeldt, Marcus Weinstock – Jordan Boucher, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Sakari Salminen, Daniel Muzito-Bagenda, Robin Kovacs. Extraforward: Linus Öberg.

Skellefteå

Målvakter: Mantas Armalis (Gustaf Lindvall).

Backpar: Jonathan Pudas, Arvid Lundberg – Philip Broberg, Petter Granberg – Patrik Norén, Filip Berglund. Sjundeback: Jacob Andersson.

Kedjor: Oscar Möller, Adam Petterssom, Joakim Lindström – Albin Sundsvik, Andreas Wingerli, Rickard Hugg – Darren Nowick, Niclas Burström, Tuomas Kiiskinen – Jesper Frödén, Linus Lindström, Anton Holm. Extraforward: Robin Alvarez,