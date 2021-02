Så nära var ÖSK att välja derby i SM-kvartsfinalen: ”Tittade på statistik, övervägde saker – stod mellan ÖFC och AFC”

Som vinnare av SFL:s grundserie fick ÖSK Futsal på måndagsförmiddagen först av alla lag välja motståndare till de stundande SM-kvartsfinalerna: Tabellfemman AFC Eskilstuna, sexan Strängnäs, sjuan Örebro FC eller åttan Borås?

Klubbledningen lät spelartruppen ta beslutet, som en belöning för seriesegern, och valet föll på Eskilstuna, som ÖSK slog med 13–3 för nio dagar sedan. Men det var nära att spelarna i stället valde lokalrivalen ÖFC.

– Det var inte lätt att välja motstånd, för alla har sina styrkor och svagheter. Vi tittade mycket på statistiken, vilka lag som haft det tufft på slutet, och övervägde olika saker. Till slut snackade vi mycket fram och tillbaka mellan ÖFC och AFC, säger Ilhan Pepeljak, tidigare lagkapten och alltjämt en av de tongivande spelarna i ÖSK.

– AFC:s form senaste tiden blev avgörande. De är lite nere mentalt just nu, och det är märks på deras spel. Det är inte samma AFC som i början av säsongen. Självklart har de fortfarande många duktiga individuella spelare, men det känns som att vi har ett övertag på dem efter senaste matchen. Ett derby är alltid ett derby också, och ÖFC har avslutat säsongen starkt. Då är nog AFC ett klokare val.

Nästa lag att välja var tabelltvåan och regerande mästaren Hammarby, som precis som i fjol plockade ÖFC.

– Det var helt väntat. Jag gjorde videoanalysen av dem redan i går kväll, så jag var ganska säker på att de skulle ta oss, säger spelande tränaren Christoffer Skoog.

Förra året spelade ÖFC 3–3 med Hammarby i den inledande hemmamatchen, men föll med 5–0 i returen. I årets seriematcher har Hammarby vunnit med 3–1 och 3–0. Av de tio mötena mellan lagen har Örebro bara vunnit två, båda 2018.

– De ser oss som ett enkelt byte. Men även om de vunnit ofta blir det alltid jämna matcher. De spelar jäkligt taktiskt och oerhört disciplinerat, och vi måste vara ännu mer disciplinerade för att kunna slå dem. Det är bara det som gäller. Då kan vi slå dem.

Utöver det tuffa motståndet finns ytterligare två jobsposter för ÖFC: Målvaktsstjärnan Dildar Caliskan är avstängd i första matchen, hemma på söndag, efter ett rött kort i lördagens betydelselösa serieepilog, och returen ligger på fredagskvällen veckan därpå.

– Jag förstår inte att de får lägga den där, jag var säker på att matchen skulle ligga på helgen. Jag vet inte om det är djävulskap eller om det beror på en krock i deras hallar, men oavsett är det ett jättestort minus för oss att spela en vardagskväll, med en lång resa dit direkt efter jobbet, säger Skoog.

Slutspelsvalet fortsatte med att IFK Göteborg tog Borås, och därmed blev Strängnäs över för tabellfyran Uddevalla. Vilket lag som är favorit?

– Vi har en trupp för att ta det, men sedan ska jobbet läggas in också. Vi har blivit bättre och bättre under året, och bredden stärktes när bröderna Novoselac (Slaven och Drazen) kom in. Jag ser Göteborg som främsta utmanaren. De har vuxit ut mer och mer och har en bra spelidé, säger Pepeljak.

– Förra året var det solklart att Hammarby skulle vinna, men i år är ÖSK och Göteborg också bra. Och Uddevalla kan man inte räkna bort. Vi får se oss själva som en underdog, säger Skoog.

Av de två Örebrolagen är det trots allt ÖFC som har den största traditionen av framgångsrika slutspelsresultat med ett SM-silver och två brons 2017–2019. ÖSK har tagit sig till fem SM-slutspel men förlorat samtliga nio matcher där.

Så spelas SM-slutspelet

Kvartsfinaler:

Lördag 20 februari: Borås–IFK Göteborg, AFC Eskilstuna–ÖSK Futsal.

Söndag 21 februari: Strängnäs–IFK Uddevalla, Örebro FC–Hammarby.

Fredag 26 februari: Hammarby–Örebro FC.

Lördag 27 februari: IFK Uddevalla–Strängnäs, IFK Göteborg–Borås.

Söndag 28 februari: ÖSK Futsal–AFC Eskilstuna.

Semifinaler:

Högst rankat lag i grundserien som tar sig vidare till SM-semifinal (ÖSK, Hammarby, Göteborg, Uddevalla eller Eskilstuna, i den ordningen) väljer ett av av de två lägst rankade lagen.

Lägst rankat lag inleder med hemmamatch helgen 13–14 mars, retur helgen 20–21 mars.

Final:

Spelas som en enkelmatch lördagen den 27 mars. Högst rankat lag från grundserien har hemmamatch.

ÖSK Futsals SM-slutspel

2014: Förlust i åttondelsfinal mot Falcao.

2015: Förlust i semifinal mot IFK Uddevalla, förlust även mot Falcao i bronsmatchen.

2016: Förlust i semifinal mot IFK Göteborg, förlust även mot Falcao i bronsmatch.

2017: Förlust i båda semifinalerna mot IFK Uddevalla. Delat SM-brons.

2018: Förlust i första kvartsfinalen mot IFK Uddevalla, retur på söndag.

Totalt: Nio matcher, nio förluster. Ett SM-brons.

Örebro FC:s alla SM-slutspel

2014: Vinst i åttondelsfinal mot Andrea Doria, förlust i kvartsfinal mot Falcao.

2017: Utslaget mot Borås AIK i SM-semifinal, på färre gjorda bortamål (förlust 7–5 hemma, vinst 3–1 borta). Delat SM-brons.

2018: Slog ut Skoftebyn och Djurgården, förlorade SM-finalen mot IFK Uddevalla (en match, 1–10). SM-silver.

2019: Trea i serien. Inget slutspel spelades. SM-brons.

2020: Utslaget i kvartsfinal av Hammarby (3–3 hemma, förlust 5–0 borta).

Totalt: Elva matcher, fem segrar, två oavgjorda, fyra förluster. Ett SM-silver, två SM-brons.