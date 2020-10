Så nära var ÖSK-debutanten hjälterollen: ”Hoppades att den skulle dyka under ribban”

Efter sju veckors väntan fick Romain Gall äntligen starta en allsvensk match för ÖSK. Och lånet från Malmö FF var bara centimeter från hjälterollen i debuten från start.

Det var i den 29:e minuten som Romain Gall bröt in från vänster med bollen vid fötterna. Amerikanen letade några sekunder efter en lucka att skjuta innan han hittade det han sökte.

Högerskottet träffade ribban bakom Falkenbergsmålvakten Vitor Noring.

– Synd att den inte gick in. Jag kände att jag fick en bra träff och när jag såg den flyga hoppades jag bara att den skulle dyka in precis under ribban, säger Romain Gall och skakar på huvudet.

TV: Se Romain Galls jätteskott: ”Oj, oj, oj! Inget dåligt skott av amerikanen”

Det blev inget mål för Romain Gall – och för ÖSK blev det säsongens andra förlust mot det som hittills den här säsongen har varit allsvenskans allra sämsta lag.

Och det var givetvis den känslan som var dominerande även för Romain Gall direkt efteråt.

– Det enda som är kvar i skallen nu är att vi förlorade. Men det är klart att det var skönt att starta för första gången i ÖSK, med tanke på att jag har varit borta med skada en ganska lång period, säger Romain Gall på sitt tystlåtna och stilla sätt.

Han skapade tillsammans med Deniz Hümmet och Nahir Besara en del spel på små ytor på vänsterkanten i den första halvleken. I den andra blev Romain Gall allt mer isolerad på sin vänsterkant och när ÖSK ville gå för seger valde managern Axel Kjäll att byta ut honom och skicka in Rasmus Karjalainen.

Gall menar ändå att han såg tecken på ett begynnande samarbete mellan honom och de nya lagkamraterna.

– Vi har tränat på det hela veckan och bygga relationer och kombinera med Benjamin Hjertstrand, Nahir Besara och Deniz Hümmet. Det här är egentligen den första veckan där vi har fått chansen att förstå varandra lite mer på träning och jag tycker att det syntes lite i matchen.

Han hade ytterligare ett läge i den första halvleken.

Falkenbergsmittfältaren Christoffer Carlsson skickade in en vansinnig passning rakt in i eget straffområde som Romain Gall snappade upp.

– Keepern kom ut och bollen studsade ganska högt. Jag försökte att få iväg ett tidigt skott, och smyga iväg skottet men tror att jag träffade honom rakt i ansiktet.

Hur känns formen nu?

– Skademässigt känner jag mig bra men såklart är det så att jag inte har spelat på länge under skadan. På slutet blev jag lite trött men flåset kommer att bli bättre när jag spelar fler matcher.