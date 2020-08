Så olika löser Örebros gymnasieskolor undervisningen på distans: ”Vi ska växla tvåor och treor”

Nästa vecka är drar undervisningen på gymnasieskolorna igång efter sommarlovet. Men på grund av coronaläget beslutade kommunen förra veckan att en tredjedel av all undervisning ska ske på distans. Detta för att minska antalet elever på skolorna och därmed förhindra smittspridning. Beslutet kommer endast påverka årskurs två och tre då årskurs ett ska ha ordinarie undervisning under hösten.

Hur det här ska gå till rent praktiskt är upp till varje skola att bestämma. På Rudbecksgymnasiet har de valt en enkel lösning.

– Vi har valt att varva årskurs två och tre vecka för vecka. Årskurs två har undervisning på plats på ojämna veckor och årskurs tre på jämna, säger Anders Sallman, rektor på Rudbecksgymnasiet.

Beroende på vissa kurser och programmens behov kan det rullande schemat behövas brytas vid enstaka tillfällen. Även den första undervisningsveckan kommer se annorlunda ut.

– Vi kommer kalla in eleverna klassvis från dag till dag så att vi kan starta upp kurserna och komma igång ordentligt. Men från och med vecka 35 börjar vi med det rullande schemat, säger han.

På Karolinska gymnasiet har de valt att köra på samma spår som på Rudbecksgymnasiet.

– Vi kommer växla tvåor och treor veckovis. Det är grundupplägget åtminstone. Sen kommer vi inte kunna följa det fullt ut eftersom vissa tvåor och treor har undervisning tillsammans. Men då löser vi det på andra sätt, säger Karin Drake, rektor på Karolinska gymnasiet.

En gymnasieskola som har valt ett lite annorlunda upplägg är Virginska gymnasiet. Istället för att varva årskurserna veckovis har de valt att göra så att alla elever kommer få komma till skolan varje vecka. Något som Håkan Ågren, rektor på idrottsgymnasiet tror kan komma att gynna eleverna.

– Vi vill ha eleverna på plats åtminstone någon gång i veckan. Det blir lättare för oss att se vilka behov eleverna har när man träffas med jämnare mellanrum. Det är tänkt att en årskurs har studier på plats tisdagar och torsdagar ena veckan, medan den andra årskursen är här måndagar, onsdagar och fredagar. Sen byter de veckan efter, säger han.

Den enda kommunala gymnasieskolan som inte blir påverkade av beslutet är Kvinnerstagymnasiet. Detta på grund av att det är få elever som går på skolan och en stor del av undervisningen sker i rymliga lokaler eller utomhus.

– Vi tror eleverna mår bäst av att vara på plats så vi är glada att vi kan ha dem här. Men självklart är vi uppmärksamma på om det blir för trångt i våra lokaler. Då är vi beredda på att sätta in åtgärder för att se till att undervisningen kan ske på ett säkert sätt, säger Claudia Kraft, rektor på Kvinnerstagymnasiet.

Tullängsgymnasiet arbetar just nu med att bestämma hur de ska lägga upp hösten för sina elever och beslut väntas komma under torsdagen. Samtliga kommunala gymnasieskolor har även satt in ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning så som nya matsalsregler och andra trängselförebyggande åtgärder.