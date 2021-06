Så omvandlar Fredrik kasserad öl till unik sprit: ”Det känns fantastiskt att göra en bra produkt av något som inte är bra”

På Sibbetorps gård har Fredrik bryggt öl i snart fem år. Det har gått bra. Förutom öl framtagna till företagsevent eller byalagsfester har Fredriks flaskor hittat in på Systembolagets lokalhylla och lättölen finns i vissa matbutiker i trakten.

– Men när man brygger öl, blir det ju inte bra alla gånger. Det kan bli feljäsningar eller att det inte smakar som det ska, konstaterar han.

Det har - så klart - hänt även Fredrik. Fast det bär emot att bara hälla ut den öl som han lagt ner tid och kärlek på att ta fram. För tre år sedan hade han 3000 flaskor öl hemma på gården som antingen hade utgången datummärkning eller på andra sätt inte var rätt.

Fredrik som har återbruk som en av sina stora principer hade sökt runt på nätet om vad man kunde göra med överbliven öl. Men han hittade inte något som passade.

"Den kan du väl bränna sprit på" var repliken från en besökare på gården som blev en spark i rätt riktning.

– Starköl är ju egentligen som mäsk, det som man utgår från när man gör sprit, konstaterar Fredrik.

Han fick kontakt med Nordmarkens destilleri en mil från värmländska Töcksfors, upp mot norska gränsen. Vid tillfället hade de inte kommit igång med sin egen produktion, och kom överens med Fredrik att han skulle ta med sin öl för ett test. Innehållet i 3000 flaskor med Fredriks "fulöl" rymdes i en tusenliterstank.

Efter processen på Nordmarkens destilleri hade ölen förvandlats till 100 liter sprit med en alkoholhalt på närmare 65 procent.

Innehållet tömdes på gamla sherryfat som fanns på det värmländska destilleriet. Det var våren 2019. Nu låter Fredrik processen ha sin gång - för hans egen del handlar det nu bara om att ha mycket av en ingrediens: tålamod.

– 9 april 2022. Då är den första satsen klar, säger han.

Att vänta med provsmakningen till dess är ju så klart inget alternativ för upphovsmannen. Fredrik och gänget på Nordmarkens destilleri - och några till för övrigt - har låtit den ännu inte färdiga drycken möta smaklökarna.

– På destilleriet i Värmland blev de alldeles lyriska. Smaken är rund, fruktig och söt. Det skiljer sig från "vanlig sprit".

I vanlig whiskeytillverkning är byggstenarna bara vatten, jäst och korn och som destilleras efter jäsning. Det är humlen i ölet som gör hela skillnaden. Dess genomslag i Fredriks sprit är tydlig.

– Vi förstod direkt att vi hade något bra på gång, berättar Fredrik.

På den sista Öl- och whiskeymässan i Örebro innan coronaavbrottet ställde Fredrik Lennström ut med öl från Sibbetorps gård gård och hans bryggeri Äkta Öl. I samband med det tänkte han lägga ut några krokar bland de andra ölbryggarna för att se om någon ville bli av med kasserad öl.

– En man från Eskilstuna hörde min fråga och sa: Häng med här".

Fredrik trodde först att han trampat på en öm tå och skulle få sig en uppsträckning av något slag. Istället fick han ett erbjudande som var svårt att motstå.

– Han ville skänka bort 52 pallar med öl som det blivit fel på.

Efter några månaders betänketid - som framförallt handlade om hur alla pallar skulle kunna fraktas till Sibbetorp - tackade han ja.

En lånad lastbil och några turer fram och tillbaka till Eskilstuna resulterade i en välfylld gårdsplan på Sibbetorp.

– Till slut hade vi 60 000 flaskor stående här, berättar Fredrik.

För att ölen skulle kunna förädlas till sprit behövdes manuellt arbete. Varje flaska - och en hel del burkar - skulle öppnas för hand och innehållet tömmas i kubikmeter stora plasttankar.

– Jag lånade in ett gäng för att göra jobbet. Vi var fem stycken som hade att göra en hel vecka innan vi var klara.

Vätskan är en sak. Så mycket öl innebär också en del annat.

– Jag insåg inte hur mycket glas det skulle bli. Till slut hade vi fyllt en 25 kubikmeters container med sju ton glas.

Till det kommer en ansenlig samling med aluminiumburkar.

Det jobb som Fredrik och hans medhjälpare lade ner på att ta hand om ölen hade varit lika stort om man bara hade valt att hälla ut den. Arbetstid är pengar - det är så man kan förstå önskan att bara skänka bort det som skulle kasseras.

– Min tanke, om det går att få snurr på det här, är att jag ska kunna ta hand om andra bryggeriers öl som ska slängas och på så sätt göra något av det istället. Det känns fantastiskt bra att göra en bra produkt av något som inte är bra.

Det var med den motiveringen som Fredrik under förra våren sökte pengar från länsstyrelsen till ett återbruksprojekt. Delar av den summan han beviljades använde han för att köpa destilleriverket som nu står uppställt i en avdelning i bryggeriet. En kyltekniker måste anlitas innan de blänkande behållarna kan börja användas. Ölen ska värmas upp och vatten ska ånga bort och vätskan som ska bli sprit kyls ned under kontrollerade former.

Rent definitionsmässigt är Fredriks "destillerade öl" vad som kallas ekfatslagrad sprit. Men det är inte precis något som slår an när Fredrik om ett år eller så ska försöka sälja sin produkt.

– Jag hade först en tanke att bara kasta om bokstäverna i whiskey och kalla den för wish-key. Något man önskade var whiskey.

Det förslaget godtog inte Systembolaget. Risken för sammanblandning var för stor. Fredrik har också förstått att man inte skojar med whiskeyfantaster hur som helst: whiskey är whiskey och annan sprit är just - annan sprit. Nu ska han ta hjälp av en reklambyrå för att spika ett namn, utforma etiketter och välja flaskor.

Av de tre åren som det tar för Fredriks första "ölsprit" att bli klar har nu två gått. Under tiden har han destillerat fram mer sprit som lagts på fler fat och hunnit fundera på framtiden för sin produkt.

Han hoppas om något år kunna ta det lokala i produktionen ett steg längre. Då ska spriten lagras i fat gjorda av en gammal ek som vuxit i Brevens bruk.

– Jag visste att en ek där hade sågats ner och hörde av mig till tunnbinderiet i Högsjö och sa att jag ville beställa två tunnor från just den eken.

Det dröjer dock innan de är klara. Först ska eken ligga på tork i minst ett år.

Men konsten att vänta kan ju Fredrik redan och det är för en god sak. Slutresultat blir som han vill. Till och med tunnorna kommer då att passa som hand i handske med Fredriks tankar om lokal produktion och återbruk. Allt ska resultera i en produkt som inte ska heta whiskey.