Så reagerar kyrkorna efter nya tuffa 50-gränsen: ”Först på plats får komma in”

Under fredagseftermiddagen meddelade statsminister Stefan Löfven att den tidigare begränsningen på maximalt 500 personer vid allmänna sammankomster kommer minskas. Från och med söndag sänks gränsen ytterligare till maximalt 50 personer.

– Det påverkar nästan all vår verksamhet, kommenterar Anders Lennartsson, församlingsherde Nikolai församling, beslutet.

Han förklarar att församlingen självklart följer reglerna och att de redan inför beslutet hade gjort flera förändringar.

– Bland annat har vi ställt in all verksamhet för 70 plus. Sen har vi glesat ut rejält i kaféet och begränsat antalet som deltar på gudstjänster, säger han.

Vad innebär det nya beslutet för er verksamhet?

– Nästan alla dop har redan bokats av. Sen kommer vi självklart begränsa antalet som får delta på aktiviteter. Gudstjänsterna kommer vi fortsätta med så länge det är möjligt, men med maximalt 50 personer med personal inräknat.

Hur väljer ni vilka som får delta?

–Det blir de som är först på plats som får komma in på gudstjänsterna. Resterande kan gå till andra kyrkor eller följa gudstjänsterna hemifrån på tv eller radio, säger han och tillägger:

– Oavsett vad som sker framöver så kommer kyrkan hållas öppen.

Hur ser närvaron ut med 70 plus hos er nu?

– De flesta tar sitt ansvar och håller sig hemma. Men sen finns det alltid några som kommer. Vissa är ensamma och har bara kyrkan.

Elimförsamlingen, som tillhör pingstkyrkan, i Örebro påverkas däremot inte av det nya beslutet.

– Vi har gjort flera stora förändringar redan innan det här beslutet togs. Det gjorde vi redan för flera veckor sen, förklarar pastor Pernilla Åkesson och tillägger:

– Kyrkans verksamhet bygger på att man ska träffas. Men vi gör det bästa av situationen.

De har valt att pausa all fysisk verksamhet och har, där det är möjligt, övergått till digitala sändningar.

– Vi har personal på plats för gudstjänster, men inga andra som deltar. Allt sänds digitalt, förklarar hon och berättar att detsamma även gäller bönestunder och söndagsskolan.

– Vi har skapat en youtubekanal, så barnen kan fortsätta studierna, men över padda eller dator.

Är det någon verksamhet som kunnat fortsätta som vanligt?

– Nej, eller det är i så fall konfirmanderna i årskurs åtta som har mindre grupper på sju personer.

– Men man kan säga att inget är som vanligt.

FAKTA: Detta gäller nu

Allmän sammankomst

Med allmän sammankomst avses:

• Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet

• Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning

• Sammankomster som hålls för religionsutövning

• Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk

• Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:

• Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning

• Danstillställningar

• Tivolinöjen och festtåg

• Marknader och mässor

• Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Källa: Polisen.se