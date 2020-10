Så ser Kif Örebros truppbygge ut – har erbjudit flera kontrakt: ”Sett till tidigare år känns det positivt”

Under lördagen kan Kif Örebro säkra sitt damallsvenska kontrakt. Seger hemma mot Umeå och klubben är helt klar för högstaserien även nästa säsong.

Men bara sex spelare i den nuvarande truppen står under avtal 2021. Därmed återstår ett stort arbete med att bygga en spelartrupp till kommande säsong.

– I dagsläget för vi väldigt många dialoger samtidigt. Dels är det ett stort arbete att utvärdera den befintliga spelartruppen, men samtidigt behöver man vara tidig på att titta på potentiella nyförvärv, säger klubbens sportchef Jonas Karlberg.

Segern hemma mot Djurgården och det oavgjorda resultatet borta mot topplaget Kopparbergs/Göteborg har gjort att Kif fått distans till tabellens botten. Något som också underlättar i planeringen till nästa säsong.

Det är klart att de senaste resultaten har gett lite självförtroende till oss i klubben och gör att vi vågar prata om nästa säsong som ett damallsvenskt lag.

– Självklart gör det, det. Sen är inget klart teoretiskt än så länge och vi kan fortfarande åka ur. Men det är klart att de senaste resultaten har gett lite självförtroende till oss i klubben och gör att vi vågar prata om nästa säsong som ett damallsvenskt lag. Sen är det lättare för spelare, både befintliga och nya, att se en framtid där vi är ett damallsvenskt lag. Med bra resultat är det lättare att föra dialoger.

De spelarna i den nuvarande truppen som har kontrakt över nästa säsong är försvarsklippan Elli Pikkujämsä, mittfältarna Elin Bengtsson, Ellen Karlsson och Natalie Hoff Persson, och anfallarna Sara Lilja-Vidlund och Karin Lundin. Men det finns goda förhoppningar om att behålla fler spelare.

– Det är pågående dialoger och många som är positiva. Sett till tidigare år känns det positivt från många håll. Sen vet jag att det räcker med att "fel klubb" i vår värld hör av sig, så kastar det omkull allt. Inget är klart förrän signaturen är på pappret, men vi upplever att vi har många positiva dialoger.

Hur går samtalen med de som är möjliga nyförvärv då?

– Det är blandat. Många vill av förklarliga skäl avsluta den pågående säsongen och får svenska spelare är det några veckor bort. Så några vill vänta till dess, medan andra är mer nyfikna och där för vi mer initierade samtal redan nu.

Hur mycket påverkar pandemin och dess konsekvenser i det här arbetet?

– Det märks av på många olika sätt. En del är att det har blivit en väldigt intensiv säsong när den väl drog igång. Många kanske mentalt bara vill avsluta den här säsongen och orkar inte tänka på nästa år än för att det varit mindre tid för vila och återhämtning.

Vi har gett ett gäng förslag på avtal, framförallt till befintliga spelare, men även till några nya spelare.

Men den största inverkan har coronaviruset haft på ekonomin och Kif Örebro är en av många klubbar som ställs för en ännu tuffare utmaning än vanligt.

– Ekonomin är mer ansträngd och det gör att vissa spelarlöner behöver gå ner, även om varje spelare såklart vill ha så hög lön som möjligt. Det är inget konstigt, men vi som förening måste ta ansvar för vår fortlevnad. Det är svårare än någonsin med den balansgången.

Hur har det påverkat din budget som sportchef?

– Vi har haft diskussioner i styrelsen där vi bland annat diskuterar sportens budget. Inget är spikat än, utan vi diskuterar olika scenarior och vägar att gå, men det är klart att den kommer att påverkas.

Hur nära är ni att kunna släppa någon spelarnyhet?

– Det är alltid väldigt svårt att svara på. Det är i många och mycket upp till de enskilda spelarna. Vi har gett ett gäng förslag på avtal, framförallt till befintliga spelare, men även till några nya spelare. Jag hoppas att vi har något att presentera så snart som möjligt.

Kif Örebros silly season inför 2021

Försvarare: Elli Pikkujämsä.

Mittfältare: Elin Bengtsson, Nathalie Hoff Persson, Ellen Karlsson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Emma Östlund (do), Maja Regnås (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Frida Skogman (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United), Lindsay Agnew (do, lån från North Carolina Courage).