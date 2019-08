Så ser Nordin Gerzic på ÖSK-framtiden – har förhandlat i veckan: "Vi vill samma sak"

Nordin Gerzic hade sin första sittning med ÖSK:s ledning i veckan. När NA-sporten träffar honom efter en av veckans träningar finns det inget tvivel om att han tror att den långa karriären i klubben kommer att fortsätta även nästa år.

Förmodligen längre än så.

– Jag säger att jag vill spela tills jag är 45 år för jag vill det i dag och jag ser inte slutet, säger Nordin som fyller 36 år i november.

Det där med 45 år kanske är sagt halvt på skämt. Han tar ett år i taget men han fortfarande tycker att "fotboll är det roligaste som finns" –innan han snabbt ändrar sig och förtydligar "att spela matcher är det roligaste som finns".

– ....och att sitta i omklädningsrummet och tjata med gubbarna och vara med och utveckla mig själv och klubben. Det är det roligaste som finns.

Jag ser ingen anledning till att inte fortsätta med ett år i taget.

Kontraktsförhandlingarna är i ett inledande skede. Nordin har haft ett snack med Klubbens vd Simon Åström som sköter förhandlingarna med spelarna i samråd med managern Axel Kjäll.

De senaste säsongerna har Nordin Gerzic och klubben valt att förlänga kontraktet med ett år i taget.

– Jag ser ingen anledning till att inte fortsätta med ett år i taget. Nästa år vill jag absolut spela men sedan får vi se. Som det är nu så är det inget snack, men så helt plötsligt kan det komma ett jätteskadefyllt år och då kanske det inte aktuellt med ett år till och jag vill fullfölja det jag går in i.

– Vi har kommit så långt att jag vill spela och de vill att jag ska fortsätta. Så mycket är sagt.

ÖSK startade säsongen blekt. Trenden vände när ÖSK vann mot Falkenberg i slutet av juli. En efterlängtad hemmaseger som följdes av en klar seger mot Helsingborg borta och en stark insats mot IFK Göteborg där spelet var värt mer än oavgjort.

Nordin Gerzic pekar på skadorna under den första delen av säsongen.

– Ta vilket allsvenskt lag som helst. Blir du av med fyra-fem startspelare som blir skadade så får du problem. Jag tycker att de som har kommit in har gjort det bra men nu ökar konkurrensen. Om vi har en spelare som presterar så bra så kommer en annan in, säger Nordin och räknar upp den långa skadelistan under våren.

Jag tycker att jag har hållit en väldigt hög nivå hela året och jag tänker inte ens på det där, jag spelar bara.

Nordin Gerzic har startat och spelat hundra procent av de 18 matcherna hittills den här säsongen. Men under sommaren har konkurrensen också hårdnat på Nordin Gerzics egen position, på det centrala mittfältet. Simon Amin har fått sitt allsvenska genombrott under sommaren och klubben har värvat den irakiska landslagsmannen Yaser Kasim som har många av Nordins egna egenskaper på planen.

– Det är tränaren som tar ut laget. Är en spelare bättre än jag så ska han spela. Det är inga konstigheter. Men jag är inte speciellt orolig. Jag tycker att jag har hållit en väldigt hög nivå hela året och jag tänker inte ens på det där, jag spelar bara.

Vad tycker du om Yaser Kasim?

– En bra värvning av ÖSK som höjer konkurrensen.

Och Simon Amin?

– Simon har gjort det jättebra. Jag ska absolut inte säga att det är över förväntan, jag har sett hela tiden att han har det i sig. Nu gäller det att han orkar att hålla i det här.

Jag blir spelbar högre upp i banan, jag får bollen rättvänd och det är ännu bättre för oss och spelet blir snabbare

Amins genombrott, Martin Brobergs återinträde i laget och Filip Rogics flytt uppåt i planen har gjort att motståndarlagen inte bara kan koncentrera sig på att radera ut Nordin Gerzic ur matchen. De flesta lagen man-man-markerar fortfarande ÖSK-kaptenen men nu är alternativen fler.

– Jag blir spelbar högre upp i banan, jag får bollen rättvänd och det är ännu bättre för oss och spelet blir snabbare, menar Nordin Gerzic.

På måndag väntar Kalmar FF på bortaplan.

– Det är definitivt en tuff match och vi måste vara lika ödmjuka som vi har varit tidigare men samtidigt måste vi ha ett jäkla mod och kaxighet. Så som vi spelar nu känns vi ganska ostoppbara.