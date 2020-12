Så ska företagens julbord räddas – hemkörd mat och digitala möten med kända artister: ”Helt unikt”

De flesta har nog gett upp att få gå ut med företaget och äta julbord i år. Corona sätter stopp för det. En hård prövning för restaurangbranschen.

– Just nu är det jättetufft. November och december är den bästa perioden för oss. Då ska man dra in de mesta pengarna på året. Vi brukar ha en julsaga som drar in mellan 6000 - 7000 julbord. Det kunde vi inte ha, säger Pehr Hagerius på Makeriet.

Men det går att besegra mörkret. Med en helt ny idé hur man ska förpacka ett julbord – ett julbordslive.

– Det handlar om att se ljuset i tunneln, ingjuta lite hopp och ge lite julkänsla, säger Ki Sandholm på Kulturaktiebolaget.

Enkelt handlar det om att ha julbordet i digitala mötesrum. Företag bokar ett rum på Julbordlive, och sedan kopplar de anställda upp sig hemma, var och en för sig. Maten lagar restaurangen och den körs ut eller hämtas. Till det väljer man en artist som kör en specialkonsert bara för dem.

– Tänd ljusen, sätt på tomteluvan och njut av en god lokal jultallrik och få en helt unik personlig konsert med en artist som ni väljer, säger Björn Wallgren.

Det ger även artisterna en chans att dra in lite pengar. Redan nu är Thomas di Leva, Timo Räisänen, Amanda Ginsburg och Daniel Lemma klara. Det finns även lokala namn som Staffan Ernestam och Ted Ström.

– Det kommer att fyllas på med artister, säger Björn Wallgren, och fortsätter:

– Surfar in på julbordslive. Finns inte favoritartisten med i listan där kan de gå att ordna. Kolla med oss så kikar vi. Det kan vara Carola eller vem som helst.

Det finns också privata digitala tillställningar för enskilda. Från Svampen den 16 december, Stå den 18 december och Makeriet den 19 december. Men vill en grupp eller företag ha ett eget möte måste det vara minst 30 deltagare.

– Är det ett företag med bara tio anställda, och man kan tänka sig att lägga ned mer pengar, ja då går det ju att snacka. Vi har inte stängt den dörren, säger Björn Wallgren.

City Örebro har varit med och tagit fram konceptet och Regionen har gått in med pengar för tekniken. Pehr Hagerius ser ett ljus i restriktionsmörkret med de här coronasäkra julborden.

– Det här är ett sätt att hålla igång vår musikscen som är kopplat till våra julbord som vi inte har längre. Vi vill att vårt varumärket ska förknippas med mat och musik, så det här superviktigt för oss. Självklart är det ekonomiskt, men också varumärkesmässigt, säger han.