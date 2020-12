Så ska Kif Örebro vända trenden med färre lokala spelare: ”Hade vi jagat kortsiktiga resultat hade vi lagt de pengarna på A-lagets spelarbudget”

I år spelade örebroarna Emma Östlund, Freja Olofsson, Maja Regnås och Mimmi Paulsson-Febo från start i en majoritet av Kif Örebros allsvenska matcher. Ellen Karlsson fick speltid i 21 av 22 och tog plats i startelvan de sex sista matcherna.

2021 finns varken Östlund, Olofsson, Paulsson-Febo eller Karlsson kvar i klubben. Dessutom har Kumlafostrade talangen Elin Bengtsson, som gjorde åtta allsvenska inhopp, valt att lämna. Och Regnås är korsbandsskadad, och riskerar att missa hela säsongen.

Därmed ser Kif Örebro ut att kunna komma till spel med en startelva helt utan länsfostrade spelare 2021. Det vore historiskt.

NA har gått igenom alla Kif Örebros trupper de tio senaste åren, och det har ofta varit gott om lokal förankring: Bara 2014 och 2017 har mindre än åtta länsfostrade spelare fått speltid i A-laget, och normalt har mellan två och fyra varit givna i startelvan.

2016 sticker ut – då gick Kif Örebro in i säsongen utan lokala spelare i startelvan. Men Freja Olofsson spelade till sig en plats under säsongen, och Lisa Dahlkvist värvades hem under sommaruppehållet.

– Vi har tillhört toppen av damallsvenskan när det gäller antalet lokala spelare i laget, och det ser vi som något positivt. Vi har varit jättestolta över det, och vi vill att det ska fortsätta vara så över tid. Samtidigt kan det komma mellanår på den här fronten också. Det är trots allt en elitverksamhet vi bedriver, och vi måste jobba med de bästa tänkbara delarna, säger Jonas Karlberg, sportchef i Kif Örebro.

– På det här sättet har det blivit lite olyckligt för oss att Elin Bengtsson sa upp sitt kontrakt för att hon kände att hon inte fått tillräckligt med speltid samtidigt som Freja fick ett drömkontrakt i USA och Emma kände att hon behövde testa något nytt och fick ett erbjudande av Eskilstuna som var bättre. Därför kommer vi ha färre lokala spelare än vi hoppats på 2021, förmodligen kommer det landa någonstans runt fyra–fem spelare när vi spikar truppen.

Fem spelare vore en tangering av bottenåret 2014, fyra en ny rekordnotering. Klara i nuläget är Regnås och Karlskogafostarde Sara Lilja-Vidlund, som 2020 på allvar tog upp kampen om en startplats i anfallet. Plus tredjemålvakten Lisa Davidsson. Och kanske talangen Emilia Pelgander, som klubben förhandlar nytt kontrakt med.

– Tyvärr är det de etablerade lokala spelarna som valt att lämna, men förhoppningsvis är det några som tar chansen att etablera sig, och där ligger Sara förstås närmast, säger Karlberg.

Klubben jobbar nu aktivt för att åter öka antalet lokala spelare genom att förbättra den egna juniorverksamheten. Inför 2021 har ett nytt F17-lag startats, och nya resurser har satsats på F19-laget som förstärkt ledarstaben och plockat in tio nya spelare utifrån, bland annat åtta från ÖSK Dam.

– Vi har vill ha fler lokala spelare i A-laget, det är därför vi satsar 500 000 kronor på vår talangverksamhet nästa år. Hade vi jagat kortsiktiga resultat hade vi kunnat lägga de pengarna på A-lagets spelarbudget i stället, men vi tror på att fortsatta fostra unga, talangfulla spelare. Det får tyvärr negativa effekter på vår spelartrupp kortsiktigt i att vi inte har råd att behålla alla spelare som vi vill, men vi gör det här för att vi tror på det på lång sikt, säger Karlberg.

– Nu har vi jättemånga duktiga spelare i F19-laget som ligger nära till hands för att ta steget upp till A-laget, förhoppningsvis redan till 2022. Det vi nu erbjuder är en elitsatsning som inte finns på så många andra ställen, som inte handlar om att jaga resultat varje helg utan att långsiktigt utveckla de enskilda individerna.