Så ska naturreservatet bli mer tillgängligt: ”En möjlighet för de som inte har båt att uppleva Björkön”

Med drygt 280 naturreservat har Örebro kommun flest naturreservat i Sverige. I september 2019 beslutade politikerna i kommunfullmäktige att även Björkön, Hjälmarens näst största ö, skulle bli naturreservat. Redan då var kommunens plan att ön skulle utvecklas som besöksmål, bland annat genom anläggande av fler badplatser, toaletter och rastplatser. De skulle även se över alternativ för besökare att ta sig till ön, som fram till idag endast har gått att nå med egen båt.

- Eftersom det är en ö har vi tittat på möjligheter för de örebroare som inte har båt att uppleva Björkön, berättar kommunalråd Ullis Sandberg (S).

Nu tar kommunen nästa steg i utvecklingen för att tillgängliggöra Björkön för örebroarna och har därför inlett avtal med Rederi AB Mälaren - Hjälmaren, för att även de utan egen båt ska kunna besöka ön.

- Det är nog inte alla som upplever Örebro som en sjöstad. Det här är en del i en långsiktig strategi för att få Hjälmaren att komma närmare örebroarna, förklarar Ullis Sandberg.

Avtalet med rederiet sträcker sig från maj till september och handlar i dagsläget om tio tillfällen som kommer kallas "Björködagar". För de som vill ta del av båtturerna kommer det kosta upp till 80 kronor per person. För barn under 13 år i vuxet sällskap blir det gratis.

Under avtalsperioden garanterar kommunen att rederiet får intäkter på minst 3000 kronor per tillfälle. Om biljettintäkterna inte når upp till den avtalade summan går kommunen in med mellanskillnaden.

- Det hade blivit en orimlig kostnad om kommunen skulle bedriva båtverksamhet, så vi är helt beroende av att privata aktörer vill bedriva verksamhet, säger Ullis Sandberg och fortsätter:

- Skulle ingen åka kostar det kommunen som mest 60 000 kronor. Men jag tror snarare att intresset blir större och att vi får utöka turerna.