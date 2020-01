Så ska Örebro förändras – det blir klubbens nya DNA: "Helt överens"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #32, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Örebro står, ur ett eget historiskt perspektiv, på toppen av SHL.

Efter sex säsonger i högstaligan har klubben etablerat sig på allvar och nämns nu som en outsider i SM-guldracet.

Stefan Bengtzén, general manager sedan i höstas, har tidigare deklarerat att det givna målet och drömmen med Örebro Hockey är att någon gång i framtiden sitta på tronen av svensk hockey. Om det kan ske redan nu vill han inte spekulera i, men han har under sina tre månader i föreningen sett en verksamhet som tar ständiga kliv.

– Det har pågått i något år. Det är häftigt, att föreningen gör saker och ting som på ren svenska är skitbra, säger han i podden.

Du kliver inte in på noll procent så att säga.

- Nej, nej. Man har startat en resa och it´s an honour to be here.

Bengtzén ska tillsammans med sportchefen Niklas Johansson forma framtidens Örebro Hockey på herrsidan. Där är de rörande överens om att A-laget ska präglas av en svensk stomme.

– Det finns en tydlig andemening i det, det sa jag i en mina första intervjuer. När jag fick frågan av de som sitter på andra sidan bordet, vad jag har för syn på det här, då sa jag vad jag tyckte om dagens lag och att man generellt har jobbat för mycket med importer.

Örebrobossen har sin förklaring till att laget i stora drag bestått av utländska spelare senaste åren.

– Varför har det varit så? Jo, men det är nog för att det är en ung förening, man har inte varit trygg nog att se sitt eget: Vad har vi? "Nä, det räcker inte till än".

– Det finns ju även en svensk marknad och där kan vi bli bättre. Det är vi helt överens om, det är inga konstigheter. Det är inte så att Niklas (Johansson) har gjort några fel, utan det har varit ett sätt och det har varit framgångsrikt med, det kan vi se nu. I dag har vi nio importer i laget. Ska vi se över tid så tycker inte vi att det är rätt, utan det borde vi kunna ha på en annan nivå.

Handlar det om att svenska toppspelare kostar mycket och då är det lättare att kolla utomlands för att hitta någon billigare spelare som har ett potentiellt högt tak?

– Absolut, det är så det är. Men det tror jag går att justera. Sedan med importspelare, det är för mycket gambling. Jag vill säga att vi är topp i världen på att utbilda spelare, där är vi fantastiska. Det är ingen slump att det ser ut som det gör på andra sidan Atlanten.

Ett steg i försvenskningen är att hitta spelare som exempelvis Mathias Bromé och Daniel Muzito-Bagenda. Killar i bra ålder som kan bli Örebroledare lång tid framöver.

– Absolut. Och det är svenska spelare vi pratar om. Det finns, det handlar om att ta steget, att våga. Det kanske har varit så att man har balanserat på slak lina och känt att vi får nog gambla oss fram med lite utlänningar, det blir lite mer succéartat och så har det en viss prisskillnad. I det korta loppet så är de billigare men i längden blir det dyrare vill jag hävda för det är för många misslyckande. Man bör kunna träffa bättre om man jobbar mer med den svenska marknaden.

Är det därför ni värvat Robin Kovacs och Emil Larsson?

– Haha... om det står i media är det väl så. Det har jag lärt mig sedan jag var liten. Skämt och sido, spekulationerna går i gång. Det är mycket kontraktssnack.

Men de finns med i tankarna?

– Båda spelarna är jätteintressanta. Det går bara att gå in på EliteProspects och titta vilka som är lediga toppspelare. Och så säger vi att vi ska försvenska och då tänker alla "Nu ska de dit och dit". Det är klart att de är intressanta spelare, herregud, det vore fel att säga något annat.

Det kom ut ett rykte om att ni vill skriva långtidskontrakt med Jhonas Enroth med.

– Vi såg det. Vi skrattade väl lite och sa att vi har kanske ligans bästa målvakt i Fürch. Det vi har sagt när vi fått frågan: "Hur blir det med Fürch, har ni sajnat honom än?". Nej det har vi inte gjort. Det är klart att vi vill ha Dominique (Fürch) hos oss, han gör ett fantastiskt jobb, men samtidigt har vi varit med så länge så vi vet att det blir en tuff resa att få honom kvar med andra klubbar och framför allt andra länder som vill ha honom som sin målvakt med tanke på hur briljant han har varit. Då kommer genast frågan: "Om det inte blir han blir, vem blir det då?". Och då blev det Enroth för han hoppade ju in här och gjorde ett briljant jobb.

Imiterar du en journalist eller vem ställer frågorna här?

– Det är spekulationerna. Frågan om Fürch kommer ideligen. Det är fans, sponsorer och många som bryr sig. Det vore fantastiskt (att förlänga), men det blir en tuff match.

Har ni diskuterat Enroth?

- Det vill jag inte direkt ta. Han har ju funnits här förut och det är klart att han gjorde avtryck här.

