Så slår corona mot de anställda i äldreomsorgen – hundratals smittade i länet: ”För många”

Av de nästan 500 inom den kommunala vården och omsorgen som smittats sedan pandemins härjningar började - jobbar strax över 200 i Örebro kommun, resten runt om i länets kommuner.

Bakom siffrorna döljer sig personal både på äldreboenden, andra typer av boenden och i hemtjänsten, och många av dem har redan tillfrisknat.

- Nu vet vi ju inte hur många i personalen som har smittats just på jobbet, men vi tycker att en enda är en för många, säger Britt-Marie Balaj.

Men Britt-Marie Balaj och hennes fackliga organisation har inte bara suttit still i båten och sett vågen av smitta dra in över kollegorna. I slutet av april tog fackförbundet Kommunal istället hjälp av arbetsmiljölagen och krävde förbättringar för arbetet under den rådande coronaepidemin.

- Vi ville bland annat att personalen skulle få öva praktiskt på att använda skyddsmaterialet, att ta av och på utrustningen. Inte bara se en film om det som de fick i början, säger Britt-Marie Balaj.

Och arbetsgivaren har gått dem till mötes, menar hon, och förändringarna är gjorda.

- Det klart att vi tycker att åtgärderna skulle ha varit vidtagna innan vår personal blev sjuk. Men nu är det ganska lugnt i våra telefoner, kanske beror det på att inte så många brukare är smittade längre, säger hon.

Och Annika Roman, förvaltningschef vård och omsorg i Örebro kommun, bekräftar att man börjar få bukt med antalet smittade brukare: runt 15 totalt i Örebro kommun.

- Och nu har vi sjuktal bland personalen som är nästan normala igen, säger hon.

- Men eftersom vi har en samhällsspridning av smittan och det inte längre görs någon smittspårning på samma sätt som förut, vet vi inte var all vår personal har smittats. Vi har ju till exempel enstaka smittad personal på boenden där det inte finns någon övriga spridning bland övrig personal eller de boende, säger hon,

NA har tidigare berättat om att Örebro kommun har jobbat annorlunda än man har gjort på andra håll i landet, för att försöka minska smittspridningen.

– Vi har ett frågeformulär som vi går igenom med alla boende, men vi har också ett formulär för personalen, säger hon.

– Det kan handla om ifall man haft en huvudvärk man inte känner igen eller har harklat sig en extra gång på morgonen. Vi har haft personal som har vänt hem igen efter att ha gått igenom formuläret, säger hon.