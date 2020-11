Så slår corona mot ÖSK:s ekonomi – Åström om läget: ”Kommer att överleva till årsskiftet”

Redan i våras ljöd alarmklockorna för ÖSK:s ekonomi. Klubben rapporterade att man hade tappat tio miljoner i intäkter under coronapandemins första månader och läget så allvarligt ut.

Ett halvår senare är ÖSK Fotbolls vd Simon Åström något mer positiv när han pratar om årets siffror – men han varnar redan nu för vad som riskerar att hända nästa år.

– Jag har en stor förhoppning om att vi kommer att klara det här årets bokslut utan att vi har förbrukat hela vårt egna kapital och att vi kan gå in i 2021 med ett positivt eget kapital, säger Simon Åström.

Klubben kommer att göra ett minusresultat, men med hur många miljoner är fortfarande osäkert.

– Vi arbetar med flera olika scenarier i vår planering, säger Simon Åström.

Covid-19-läget är fortsatt allvarligt och bland annat Örebro-regionen har fått skärpta allmänna råd. Pandemin kastar därmed en mörk skugga även över ÖSK:s kommande år.

– Den stora osäkerheten är vad som händer under 2021. Det är inte många som tror att samhället att gå tillbaka till ett normalläge bara för att vi kliver över årsskiftet, säger Simon Åström.

ÖSK:s vd påpekar flera gånger under intervjun att resultatet inte är klart ännu och att en fotbollsklubb alltid bedöms årsvis. Just nu pågår ett intensivt arbete där bokslutet och budgeten för nästa år är två av de viktigaste frågorna för klubbledningen.

Siffrorna pekar just nu på att ÖSK väntas tappa cirka 15 miljoner i inkomster där biljettförsäljning och sponsorförsäljning är två stora minusposter jämfört med ett normalt år.

Det vi däremot vet är att vi under perioden mars – juni tappade ca 7 miljoner kronor i försäljning jämfört med perioden året innan.

Ändå förutspår alltså Simon Åström att klubben inte kommer att blåsa hela det egna kapitalet som uppgick till 7,4 miljoner kronor när klubben gick in i 2020.

– Förklaringen till att vi inte har tappat lika mycket i resultatet handlar om att vi har permitterat personal, tagit del av statligt stöd, fått vissa hyreslättnader från Örebro kommun och att vi har genomfört ganska omfattande besparingspaket på kostnadssidan för att hålla nere våra kostnader, säger Simon Åström.

Anledningen till att Simon Åström och ÖSK ändå inte vet mer om hur 2020 kommer att slå ekonomiskt är att det fortfarande finns flera osäkra poster.

– Vad effekten blir i sponsorintäkter på helår jämfört med föregående år är högst osäkert. Det vi däremot vet är att vi under perioden mars – juni tappade ca 7 miljoner kronor i försäljning jämfört med perioden året innan. Från mars fram till dagens datum är motsvarande siffra ca 6,3 miljoner, alltså vi sålde under mars-november sponsring för 6,3 miljoner mer förra året än vad vi gjort i år, säger Simon Åström.

Sponsorer och årskortsköpare kan också fortfarande kräva pengar tillbaka på grund av att allsvenskan spelades inför tomma läktare under hela säsongen. En annan osäkerhetsfaktor är att de allsvenska klubbarna inte vet hur det statliga stödet kommer att fördelas ännu.

– Det är många saker som är osäkra som kan slå ganska hårt åt båda håll. Det har till exempel avsatts en miljard till idrotten men vi vet fortfarande inte hur stor del av det som vi kommer att få, förklarar Simon Åström.

Pandemin kommer att påverka ÖSK och allsvenskan i hög grad även nästa år. Och för Simon Åström handlar det om att titta längre än till det här bokslutet. Och det finns ett par faktorer som skiljer mellan det här krisåret och nästa.

Vi har puttat de stora överlevnadsfrågorna in i 2021.

När coronapandemin slog till under förra våren hade ÖSK redan hunnit sälja de flesta årskortet som man hade budgeterar med och många företag hade redan tecknat sina sponsorpaket.

– Vi har puttat de stora överlevnadsfrågorna in i 2021. Vi går in i en period där vi under vintern ska sälja årskort och sponsorskap. Hur kommer viljan vara att köpa årskort med tanke på all den osäkerhet som finns?

Hur känner du själv när du tittar tillbaka på ÖSK:s ekonomiska år?

– När vi våras satt med ganska många osäkerhetsfaktorer så kände jag en ganska kortsiktig oro för föreningens överlevnad. Och vi ser det för hela året så ser det betydligt bättre ut nu under hösten än vi hade vågat hoppas på i våras. Med det sagt så är läget fortfarande väldigt allvarligt och vi kommer att gå med många miljoner minus. Men vi kommer att överleva fram till årsskiftet.