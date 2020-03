Så slår coronasmittan mot sporten – stor genomgång idrott för idrott: Inställt, uppskjutet – och matcherna som faktiskt spelas

Bandy

SM-slutspelet är i full gång och beslutet är att spela klart hela det, men inför tomma läktare. För ÖSK Bandy och Nitro/Nora är säsongen redan över och de påverkas därför inte. Bandy-VM är däremot uppskjutet fram till hösten.

Basket

Svenska basketbollförbundet tog under veckan beslut att ställa in all verksamhet fram till minst 30 april. Det innebär att den svenska basketsäsongen är helt över. För lagen i de högsta ligorna blir det således inget slutspel och Borås på herrsidan och Luleå på damsidan koras till svenska mästare med en asterisk. För KFUM Örebro som spelar i division 2 innebär det att man slutar på tredjeplats i tabellen, trots att man hade chans på en andraplats med en match kvar att spela.

Bowling

Örebro har två lag i elitserien – BK Glam och BK Merci – och beslut om hur säsongen ska avslutas väntas komma på måndag. I helgen hade elitserien ändå uppehåll.

Boxning

SM, som skulle ha avgjorts i Gävle 17–19 april, har skjutits upp, preliminärt till fjärde kvartalet 2020.

Cykel

Alla större, internationella tävlingar i mars har ställts in eller skjutits upp, bland dem Milan–Sanremo och Flandern runt på herrsidan och Ronde van Drenthe och Brugge–De Panne på damsidan. Även mountainbikens världscuppremiär i Portugal är inställd.

Fotboll

Helgens matcher i svenska cupen – gruppspel på damsidan och kvartsfinaler på herrsidan – är uppskjutna. Det finns inget generellt förbud mot att spela matcher, och bland annat spelas ett antal träningsmatcher under helgen, däribland Örebro Syrianska–Karlslund i Örebro. ÖSK planerar att spela en träningsmatch mot Kalmar FF i Linköping på tisdag. Båda matcherna spelas utan publik. Det är inte klart om seriespelet kommer att kunna inledas enligt plan. Det förs också diskussioner om att skjuta upp fotbolls-EM till 2021.

Friidrott

Marsspelen, den största tävlingen som arrangeras i Örebro varje år tillika en av Sveriges största inomhustävlingar, har ställts in. De skulle ha genomförts 28–29 mars i Tybblelundshallen. Göteborgsvarvet har ställts in, liksom alla dess seedningsloppet inklusive Varvetmilen i Örebro den 22 mars. Inomhus-VM, inomhus-veteran-EM och Svealandsmästerskapen finns bland mästerskapstävlingarna som ställts in. Vårruset, som ska avgöras i Örebro den 27 maj, avvaktar med beslut precis som Stockholm marathon. Örebro parkrun, ett femkilometerslopp som arrangeras varje lördagsmorgon är precis som alla nordisk parkrun-lopp inställda under resten av mars.

Futsal

Herrarnas SM-slutspel inleddes förra helgen och i nuläget är beskedet att matcherna kommer att spelas som planerat även framöver. Däremot kommer de att spelas inför tomma läktare. Örebro FC spelade 3-3 i sin hemmamatch mot Hammarby och på måndag är det tänkt att returen ska spelas borta i Eriksdalshallen.

Golf

Damernas Europatour, med Johanna Gustavsson och Mimmi Bergman, har haft turnering i Sydafrika den här veckan. Nästa veckans tävling i Saudiarabien är däremot uppskjuten, och nästa turnering på schemat är i Frankrike 7–9 maj. I Asien har Andreas Grönkvist fått i princip alla sina turneringar inställda.

Handboll

Samtliga grundserier på seniornivå ska spelas klart. Däremot kommer de avslutande matcherna att spelas utan publik. Lif Lindesberg säkrade nytt kontrakt i handbollsallsvenskan i den förra omgången och således är den avslutande matchen mot Rimbo av betydelselös karaktär. Den spelas under söndagen. På damsidan har även IFK Örebro säkrat nytt kontrakt i division 1 och de spelar också sin sista match för säsongen under söndagen.

Innebandy

Det svenska innebandyförbundet meddelade att betydelselösa matcher kan ställas in om båda lagen vill det. För allsvenska Örebro Innebandy och Lillån var läget just sådant, och de har därmed ställt in sina avslutande grundseriematcher mot Lockerud Mariestad respektive Åstorp/Kvidinge. Vad som händer med Örebro Innebandys kvalspel till SSL är ännu oklart. På damsidan var Örebro Innebandy redan klart för degradering till division 1 och de spelar inte heller sin avslutande match som var mot Fröjereds IF. På lite lägre nivå hade Kumla IBK en direkt avgörande match inplanerad under lördagen mot Nilsby IK om vilka som skulle få en chans att kvala till allsvenskan. Trots det har lagen ändå valt att ställa in matchen. Kumla ligger således kvar på en femteplats i serien.

Ishockey

SHL har skjutit upp slutspelet. Därefter har man kommunicerat att den 20 mars ska det tas ett nytt beslut om vad som händer. I övrigt är även SDHL, den hockeyallsvenska finalen, fortsättningsserien i hockeyallsvenskan, och kvalfinalerna i hockeyettans playoff uppskjutna. På andra sidan Atlanten har även NHL – med Calle Gunnarsson i St Louis Blues – avbrutit sin säsong, och i Europa är de flesta ligor inställda eller uppskjutna. Euro hockey challenge, sex landskamper för Tre Kronor 10–24 april, har ställts in och SDHL-finalen och hockeyallsvenskan är pausade tills vidare. Säsongen för svensk juniorishockey har avslutats.

Motorsport

I USA har Indycar, med Marcus Ericsson, ställt in sina fyra första deltävlingar: I Saint Petersburg i helgen och i Birmingham, Long Beach och Austin i april. Preliminär säsongsstart är nu den 9 maj. Båtsportens formel 1, med ”Båt-Jonas” Andersson, har ställt in sina två första deltävlingar, i Saudiarabien och Portugal. WTCR, med Thed Björk Bang-Melchior, har ställt in sina försäsongstester och sin första deltävling, som skulle ha körts i Ungern i slutet av april. Formel 1 har ställt in sina fyra första deltävlingar, bland annat premiären i Australien som skulle ha körts i helgen, och roadracingens motsvarighet Moto GP har ställt in en och flyttat fram tre deltävlingar. Enduro-VM har ställt in sina två första deltävlingar.

Orientering

Svenska orienteringsförbundet har gått ut med riktlinjer om att stoppa alla större tävlingar och begränsa anmäla till mindre tävlingar till löpare som bor i eller tävlar för klubbar i aktuellt distrikt. Allt för att minska resandet. Ultralångdistans-SM och natt-SM är uppskjutna på obestämd tid och Swedish league-tävlingarna i Norrtälje i maj är inställda. Ullmax vinterserie har sin sista deltävling för året med start och mål vid Karlslund motionscentral på söndag.

Skidor

Alla nationella och internationella skidtävlingar i Sverige är inställda, och Svenska skidförbundets rekommendation är att ställa in även mindre tävlingar. Bland det som blivit inställd i Sverige och internationellt märks de två sista världscuphelgerna i Kanada och USA, alla SM-tävlingar, de tre sista loppen i långloppsvärldscupen Ski classics (Birkebeinerrenet, Ylläs–Levi och Reistadløpet), skandinaviska cupens final och 22-milatävlingen Nordenskiöldsloppet. Junior-SM i ländskidor i Åsarna stoppades efter den första dagens tävlande.

Tennis

På världsscenen har ATP (herrarnas proffscirkus) och ITF (som sköter tävlingarna under den absolut högsta nivån på både herr- och damsidan) ställt in allt spel fram till den 20 april. Något som gjort att Susanne Celik fått åka hem från Tunisien, där hon både den här och nästa vecka skulle spela ITF-turneringar. WTA (damernas proffscirkus) har än så länge bara ställt in två tävlingar. I Sverige är alla landslagsaktiviteter inställda, men flera nationella tävlingar spelas i helgen.

Trav

Alla svenska travbanor – inklusive Örebrotravet, som har tävlingar på tisdag – har stängt för publik. Själva tävlingarna pågår dock som vanligt.

Volleyboll

De två första matcherna i de åtta SM-kvartsfinalserien – på dam- och herrsidorna – har skjutits upp. De första skulle ha spelats lördag–söndag och de andra onsdag–torsdag. Nytt besked om hur slutspelet ska, eller inte ska, genomföras väntas på torsdag. De lägre serierna – division 1, 2 och 3 – ska däremot spelas klart, men inför tomma läktare. Därmed kommer både Degerfors Volley och KFUM Örebros herrlag, som ligger i division 1, båda att spela matcher i helgen.

Större evenemang

Hela SM-veckan, där det bland annat skulle ha tävlats i längdskidor, skidskytte, skidorientering och draghund, är inställd. Något beslut har inte tagits om sommarens OS eller fotbolls-EM, men enligt uppgifter diskuterar arrangörerna att skjuta upp OS till senare under året och EM till 2021.