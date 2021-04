Så stor är prisökningen på villor i länet • Lista – kommun för kommun • Örebro upp nära 20 procent

Mäklarstatistik är mäklarnas egen statistik över sålda villor, bostadsrätter och fritidshus. De konstaterar att pandemin har eldat på prisutvecklingen ordentligt.

Högst ökning är det av priset på villor i Örebro. Under senaste tolv månaderna har priset ökat med 18 procent. Snittpriset för de 594 sålda villorna ligger på 3 710 000 kronor. De som sålts under de senaste tre månaderna visar att priserna fortsatt att gå upp. Där är summan 3 843 000 kronor.

Också i Kumla är det en stor prisökning på villorna, 14 procent under de senaste tolv månaderna. Snittpriset låg på 2 500 000 kronor. Men tittar man bara på senaste tre månaderna landar snittpriset på 2 750 000 kronor.

I Karlskoga har villapriserna gått upp med 14,5 procent under det senaste året. Snittvillan kostade under det senaste året 1 761 000 kronor medan den under de senaste tre månaderna kostade 1 905 000 kronor.

Även i Hallsberg finns en prisökning på villorna. Det senaste året var priset 1 595 000 kronor medan det var 1 678 000 det senaste kvartalet. Antalet sålda villor var dock för få för att Mäklarstatistik ska se det som en statistisk säkerställd ökning. Situationen är densamma i Askersund där snittpriset på en villa var 1 642 000 kronor under senaste året.

I Lekeberg låg snittpriset på 1 988 000 kronor under året och 2 123 000 under det senaste kvartalet. Men inte heller där är antalet sålda villor tillräckligt många för att man ska se en säker uppgång.

I Laxå ökade snittvillan i pris. Senaste året var snittpriset 890 000 kronor medan det sett till senaste kvartalet hade skett en ökning till 956 000 kronor.

I Degerfors finns också en ökning och inte heller där finns tillräckligt många villor sålda för att ange en procentökning. Men snittpriset var under året 978 000 kronor och hade ökat till 1 202 000 under det sista kvartalet.

Också i Nora är antalet sålda villor för få för statistiken men där kostade en villa 1 851 000 kronor senaste året. Det senaste kvartalet kostade villorna i snitt 1 572 000 kronor. Då det handlar om för få sålda villor går det inte att bygga statistik, konstaterar Svensk Mäklarstatistik. Nedgången kan alltså vara en slump, kopplat till vilka villor som legat ute till försäljning.

I Hällefors kostade snittvillan 587 000 kronor senaste året medan den kostade 671 000 kronor det senaste kvartalet. Återigen är det för få villor sålda för att man ska kunna bygga statistik på dem.

I Lindesberg var snittpriset 1 360 000 kronor under året som gick. Det är samma som under de tre senaste månaderna.

Inte heller i Ljusnarsberg går det att bygga statistik om prisökning eller ej men där kostade en villa under året i snitt 709 000 kronor.

Sammanslaget innebär det här att snittvillan i länet ökat i pris med 17 procent under året. Det senaste året var snittpriset på en villa i länet 2 317 000 kronor. Under senaste kvartalet ökade snittpriset till 2 505 000 kronor.

Snittet för länet säger nu inte så mycket om länet eftersom Örebro är en så stor del av villamarknaden och har så mycket högre priser i snitt än övriga kommuner.

Som en jämförelse kostar snittvillan i Sverige 3 580 000 kronor och har gått upp i pris med 16 procent under senaste året. Även där bidrar de många villorna i storstäderna till att inte ge en rättvis bild för större delen av landets kommuner.