Så upptäcks för varma temperaturer hos de äldre i Örebro – vill öka beredskap: ”Det är en stor risk”

Från mitten av juni till mitten av augusti mäter Arbets- och miljömedicin på USÖ temperaturen på vård- och omsorgsboenden samt seniorboenden runtom staden. Syftet är att kartlägga inomhusklimatet, för att se om värmeberedskapen behöver öka.

– På Arbets- och miljömedicin tittar vi på klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa. Det kommer förmodligen att bli allt vanligare med värmeböljor i Sverige. Vi vill se vad inomhustemperaturen ligger på när det är väldigt varmt ute, säger Carin Petterson, kemiingenjör och samordnare i projektet på miljömedicinska enheten, Arbets- och miljömedicin.

Varma temperaturer kan ha flera negativa hälsoeffekter, framför allt för riskgrupper. Till dessa hör äldre. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det i mildare fall om uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, och i allvarliga fall om värmeslag och hjärtinfarkt.

– Vi har hört oss för på boendena, och många menar att temperaturen kan bli väldigt hög i utrymmen med mycket eftermiddags- och kvällssol. Det kan innebära stor risk, särskilt för de äldre, säger Carin Petterson.

Fem olika boenden ingår i studien: Karlslundsgården, Tullhuset, Södermalmshemmet, Laurentiusgården och Trädgårdarna. Varje boende har tre mätare som under sommaren ska logga temperaturen flera gånger i timmen, dygnet runt. Under hösten kommer Arbets- och miljömedicin att sammanställa en rapport över inomhustemperaturerna under sommarens varmaste dagar – där de tittar på medeltemperaturen samt när temperaturen har varit som högst och lägst.

– Vi misstänker att mätningarna kommer visa att det är för varmt, och tanken är att resultatet ska kunna användas för att förbättra situationen. Det handlar både om åtgärder på existerande boenden och på nybyggnationer. Det kan vara sådant som bättre fläkt- och nedkylningssystem, och tillgång till mer grönytor utanför. I områden med mycket hårdgjorda ytor som tegel, asfalt och betong blir det varmare än om det finns grönska och vatten.

Rapporten ska färdigställas innan jul, och Arbets- och miljömedicin kommer då att skicka den till ansvariga chefer på de boenden som ingår i studien. Helst ska resultatet spridas mer än så, men till vilka är ännu oklart.