Så var årets sista Fornabodatrav – han tog titeln för första gången

V65-fakta

Rätt rad: 5-2-4-2-10-12

6 rätt: 190 kronor.

5 rätt: Jackpot.

Omsättning: 2 640 382 kr.

Antal system: 62 688.

V4-fakta

Rätt rad: 4-2-10-12

4 rätt: 146 kronor.

Omsättning: 1 452 545 kr.

Antal system: 41 633.

V3-raden

4-7-3

Utdelning 2 rätt: 4 401 kronor.

LD-raden

10-12

Odds: 7,98

Tummen upp: Bo C. gjorde första starten över kort distans, redan 900 kvar gav Calle Lindblom sig av i tredjespår. Över upploppet var det spel mot ett mål och via 1.10,7 sista varvet vann femåringen före Calles kusin Åke Lindblom med Porthos Race. Hästen vann på fina 1.11,5 auto över sprinterdistans utan att vara minsta bottnad, snacka om intryck!

Tummen ner: Fauntleroy fick en perfekt resa i andra par utvändigt i högt tempo. Svante Båths häst var slagen redan 700 kvar och slutade sjua långt efter vinnande Brother Bill, treåringen var mycket blek!

Vann mot äldre: Gjorde treårige fine Exodus Brick som fick stentuffe Digital Science utvändigt om sig. Trots press från denne och stayerdistans blev segern säker via 1.14,2 sista varvet, det var strongt gjort av talangen att vinna detta race!

Kusk i fokus: Lars D Carlson hade en fin dag, i ett överpacat lopp spurtade fine Running Like Hell till lätt seger före hemmahästen Au Gratin som var moralisk. Årsdebuterade Order By Heaven slutade trea och Lasse var alltså etta och trea på två uppsittningar och hade en bra eftermiddag.

Dubbelseger: Jan Hägg hade två uppsittningar denna tävlingsdag, plättlätt vann han från ledningen med jättefavoriten Jeppas Sputnik. I årets sista lopp körde Hägg spårsnålt med Zenna Design och via en ettrig spurt blev segern lätt och i god tid innan mållinjen gjordes segergest.

Värmningen: Inga In Heaven såg lysande ut i sin uppvärmning, Carl Johan Jepson körde resolut med henne i loppet och trots tillägg satt han tidigt i spets med Fredrik Wallins sto. Hästen vann lätt och tog sin tredje seger i karriären, hon passerade två miljoner intjänat i och med triumfen. Snacka om nyttig häst!

Lira nästa gång: Ecke Steel slog på en orutinsgalopp i debuten när hästen skulle köras fram i dödens. Sebastian K-avkomman gick strålande efter galopp och hade troligen inte torskat felfri, följ upp Robert Berghs treåring i nästa start!

Värt att notera: Detta var årets sista tävlingsdag på Fornaboda, kul att Boda som haft lite otur med vädret i år fick avsluta som sig bör. Solsken och en hel del publik som njöt i fulla drag i gröngräset. Champion på banan i år blev Kim Eriksson som tog titeln för första gången, han vann med tre segrar före Jorma Kontio. Denna tävlingsdag vann Kim med kallblodet Skrei Stjerna som tog karriärens första seger.

Citatet: ”Han har aldrig gått korta vägen, vi fick inget svar i dag heller på hur bra han är över distansen. Det här var dock en bra genomkörare inför Örebro, min morsa hade vunnit med hästen i dag”

(Carl-Erik Lindblom efter Bo C:s läckra insats!)

Lopp 1: 1) 5.Inga in Heaven (Carl Johan Jepson), 14,2 (1,99) 2) 6.Quantanamera, 14,3 (5,07) 3) 2.Order by Heaven, 15,1 (4,54) 4) 1.Thelma de Glatigne, 15,1 (5,80) 5) 3.Edindy, 15,4 (11,58). Odds: 1,99. Plats: 1,40-1,83. Tvilling (5/6): 4,42. Trio (5-6-2): 16,27. Strukna: 4.

Lopp 2: 1) 2.Brother Bill (Jorma Kontio), 15,1 (3,00) 2) 6.One Kind of Art, 15,2 (1,82) 3) 11.Prince Charmant, 15,9 (11,44) 4) 7.Majesty's Miracle, 16,1 (106,38) 5) 4.HereIcome, 17,1 (40,14) 6) 8.Filur W.I., 17,2 (24,38) 7) 10.Fauntleroy, 17,3 (13,34). Tvilling (2/6): 2,61. Trio (2-6-11): 30,94. Strukna: 3.

Lopp 3: 1) 4.Jeppas Sputnik (Jan Hägg), 15,5 (1,47) 2) 11.Prince Calle, 15,9 (11,38) 3) 3.MacGyver, 16,2 (20,62) 4) 7.Moondance, 16,3 (10,54) 5) 8.Campell J.P., 16,8 (13,35) 6) 1.Lex Alme, 17,3 (83,86) 7) 2.Kensington Glide, 17,4 (120,73). Tvilling (4/11): 4,89. Trio (4-11-3): 54,00. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 2.Exodus Brick (Jörgen Westholm), 16,3 (3,26) 2) 7.Digital Science, 15,8 (2,49) 3) 11.Irish Cream Zon, 16,1 (14,23) 4) 12.Bordeaux Doc, 16,3 (6,07) 5) 8.My Open Art, 16,4 (56,00) 6) 9.Snella Doc, 16,4 (132,86) 7) 1.Global Upset, 17,1 (11,93) 8) 6.Spero Ducere, 18,3 (53,30). Tvilling (2/7): 5,26. Trio (2-7-11): 61,48. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 10.Bo C. (Carl-Erik Lindblom), 11,5 (1,58) 2) 6.Porthos Race, 11,9 (12,92) 3) 3.Up to Me, 12,1 (7,88) 4) 7.O.M.Dont Cry, 12,3 (21,17) 5) 1.In Line Tooma, 12,3 (7,51) 6) 5.Ramon Dekkers, 12,5 (10,20) 7) 9.Global Science, 12,6 (48,67). Tvilling (6/10): 7,29. Trio (10-6-3): 39,85. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 12.Running Like Hell (Lars D Carlson), 14,2 (4,47) 2) 11.Au Gratin, 14,3 (6,33) 3) 7.Showman Brodde, 14,4 (7,14) 4) 9.Malte All Over, 14,6 (91,50) 5) 4.Earp Boko, 14,9 (13,75) 6) 2.Caesar's Dream, 15,0 (2,30) 7) 6.Carrotlover, 15,0 (20,61). Tvilling (11/12): 11,18. Trio (12-11-7): 107,00. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 3.Mellby Hurricane (Jorma Kontio), 18,6 (1,56) 2) 12.Gloria Victis, 18,7 (121,29) 3) 1.Tricky Treat, 18,8 (6,68) 4) 9.Kalas, 18,9 (128,43) 5) 8.Primo Agustino, 19,0 (44,17) 6) 2.Loveyouecus, 19,0 (23,58) 7) 10.Beanie Farin, 19,2 (62,97). Tvilling (3/12): 64,98. Trio (3-12-1): 310,52. Strukna: 7.

Lopp 8: 1) 4.Dear Matrix (Torbjörn Jansson), 18,3 (51,30) 2) 7.Cobbys Yeaah, 17,6 (11,26) 3) 2.Your Dreamlove, 18,5 (6,11) 4) 8.Ess Springrock, 17,8 (3,14) 5) 9.Iron Ant, 18,0 (13,28) 6) 3.Carriola di Soldi, 18,8 (26,24) 7) 5.Dream Quo Vadis, 18,4 (28,66) 8) 6.Greta Sisu, 19,0 (2,38). Odds: 51,30. Plats: 10,14-2,48-2,43. Tvilling (4/7): 190,79. Trio (4-7-2): 1348,01. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 7.Skrei Stjerna (Kim Eriksson), 28,4 (6,38) 2) 8.Tilda Tabac, 28,5 (9,31) 3) 15.Tjötta Godtfred, 27,7 (5,39) 4) 11.Majgryning, 30,1 (98,63) 5) 10.Bol Jenta, 30,7 (17,07) 6) 13.Ernayra, 31,1 (80,26) 7) 3.Engla Trollet, 32,9 (18,87) 8) 5.Titans Ila, 33,2 (9,57). Tvilling (7/8): 50,43. Trio (7-8-15): 271,18. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 3.Zenna Design (Jan Hägg), 15,2 (23,77) 2) 2.Karamelody, 15,4 (21,95) 3) 6.Viktorias Secret, 15,5 (13,10) 4) 1.Darling Laser, 15,6 (5,29) 5) 12.Gripen S.S., 15,7 (58,74) 6) 5.Kingup, 15,7 (7,73) 7) 9.Vilma Frontline, 15,9 (43,12). Tvilling (2/3): 71,66. Trio (3-2-6): 3302,08. Strukna: 11.

MÅRTEN ERIKSSON