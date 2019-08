Så var Jill Johnson på Tjo i Tjögsta – läs NA:s recension: "Smäller aldrig riktigt till"

MUSIK

Jill Johnson med band, 17 augusti

Tjo i Tjögsta, Glanshammar

Support Ludwig Hart och Jens Hult

DJ:s Uncle Bop och Lovisa Krantz official

Betyg: 3 av 5

Under en obehagligt grå himmel, där regn är mer regel än undantag, står en förväntansfull publik och inväntar Jill Johnson. Det är väl inte den optimala inramningen för en kväll i Nashville-toners tecken men atmosfären känns ändå hoppfull. Känslan beror mycket på att båda förbanden, Jens Hult och Ludwig Hart, eldat på publiken med bravur trots snålblåsten. När Jill med band väl äntrar scenen är det en väldigt jämn och stabil spelning som erbjuds. Lite väl jämn till och med.

För från inledande Beginning of the End till avslutande Öppna din dörr-covern Open Your Heart är det allt som oftast en mellantempokavalkad. Det smäller aldrig riktigt till och den där toppen man vill ska nås syns mest på håll i små stunder. Detta trots att bandet är synnerligen väloljat samspelta och Jills röst lika fenomenal och stark som alltid. Det är nästan som att man håller tillbaka och inte riktigt vågar löpa linan ut. Smäckra Could You Stay the Night stannar exempelvis lite för länge och istället för hångelinducering får vi vad som känns som en evighetslångtradare i Ryska Posten-leken, gungiga Flirting with Disaster stannar vid stampa-takten-nivå och den på skiva utmärkta countrydängan My Remedy blir inte mer än en fotnot i setet ikväll. Notera dock att problemet ikväll inte är att det är dåligt, långt ifrån faktiskt. Det är bara så väldigt lagom. Mer lagom än det borde vara.

Skulle allt stämma skulle alla låtar i setlisten ha samma pondus som svängiga rockhymnen Masquerade där Jills tryck i rösten och en gästspelande banjo visar vägen, djupa och ljuvligt trasiga södergunget i Doug Seegers Going Down to the River eller bredbent tuffa We Can Sleep It Off.

En lagom Jill Johnson är förvisso vassare och bättre än mycket annat i vårt avlånga land och spelningen är i slutänden en väldigt stabil historia som är klart tillfredsställande. Men när man skådat toppen och vet vad som finns där känns det ändå som man blivit snuvad på det där lilla extra som man vet att Jill Johnson sitter på. Det där som är så långt ifrån lagom man kan komma.