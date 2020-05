Så var lördagens V5-trav på Fornaboda: ”Har fasansfullt svårt att vinna travlopp”

V5-fakta

Rätt rad: 5-5-4-3-6

5 rätt: 5 814 kr.

Omsättning: 592 720 kr

Antal system: 11 928.

V4-fakta

Rätt rad: 4-1-11-8

4 rätt: 8 394 kr.

Omsättning: 644 921 kr.

Antal system: 11 840.

V3-raden: 3-6-6

Utdelning: 706 kr

Tummen upp: Lopp i kroppen och jänkarvagn gav effekt på elvaårige Forever

Miracle som gick en rejäl sista långsida tillsammans med Henrik Rudqvist. Hästen

svepte förbi kapabla Karissa Bo som över upploppet kom tillbaka på styrka.

Gamlingen höll dock undan på stumma ben och vann säkert via 1.10,5 sista 800

meterna, detta var dagens behållning kul att se en så gammal häst leverera så fint.

Häst och kusk trivs ihop: Duktige Andreas Andersson gjorde ett vaket drag dryga

varvet från mål bakom Swift Diva och parkerade i dödens och försvårade i och

med det för Helix Rick. Via 1.14,8 sista varvet vann hemmahästen bekvämt före

ledande Andover B.C. som har fasansfullt svårt att vinna travlopp. Swift Diva har

två raka nu, proppen ur för henne. Vid bägge segrarna har Andreas suttit bakom

Formula One-avkomman.

Kusk i fokus: Lördagen den nionde maj 2020 lär Annelie Leander komma ihåg

länge… Hon gästade Fornaboda med två hästar och satte dit både Gulf och Sunday

Rhyme. Gulf vann årets första lopp på Boda relativt säkert efter en kylig styrning

av Annelie. Med Sunday Rhyme hittade Leander andra par utvändigt i ett

överpacat lopp, stoet vann karriärens andra seger lätt och skrällde i V5-

inledningen.

Bombsäkert: Right For Glory hör inte hemma i breddlopp, hästen var i

poängbehov och Lars-Åke Söderholm tog inga fångar med åttaåringen. Trots spår

åtta bakom startbilen bombade han hästen till spets, via 1.15,5 sista varvet vann

Scarlet Knight-avkomman plättlätt före Dancing Vilma som liftade med i rygg.

Barfota runt om för första gången i år gav effekt och nu har LÅS poäng att ta ut sin

häst i tuffare konkurrens.

Avlade maiden: Kenneth L T Nilsson är tränare och uppfödare till The Secret som

han också körde till karriärens första seger. Fyraåringen travade 1.15,5 sista 600

meterna och svarade ärligt Magnifique Frazer då hon utmanade sista biten.

Lira nästa gång: Hemmahästen Timetobelucky felade bakom startbilen och

tappade främst position på det. Fuxen gick bra som trea, vi klockade honom till

1.12,5 sista halvvarvet. Sexåringen vinner lopp inom kort i lämplig konkurrens.

Värt att notera: Marcus Lilius tar för sig allt mer i sulkyn. Bakom Velocista G.G.

körde Lilius en spårsnål resa, stoet fick fritt in på upploppet och med säker

marginal spurtade hon till sig karriärens första seger före Emelie Sisu. Ha koll på

Marcus framöver, han kör med ett fint självförtroende för dagen och får bra snurr

på hästarna.

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 4.Gulf (Annelie Leander), 16,3 (3,49) 2) 12.Triton Pride, 16,4 (8,69) 3) 3.Timetobelucky, 16,7 (3,62) 4) 9.Hercules Boko, 16,9 (7,98) 5) 8.Veams Allegro, 17,0 (43,49) 6) 1.Lex Alme, 17,1 (18,74) 7) 2.S.O.S.O'Malley, 17,5 (20,40) 8) 7.Digital Import, 17,9 (22,28). Odds: 3,49. Plats: 1,60-2,64-1,67. Tvilling (4/12): 15,78. Trio (4-12-3): 106,66. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 1.Velocista G.G. (Marcus Lilius), 17,7 (40,05) 2) 3.Emelie Sisu, 17,7 (8,40) 3) 5.Get Winning, 17,0 (3,12) 4) 10.Hall of Fame Zon, 17,3 (78,11) 5) 14.Il Mio Dea, 16,7 (4,19) 6) 7.Pondus Millpond, 17,5 (35,89) 7) 6.Ove, 17,5 (6,09) 8) 8.Moondance, 17,6 (19,55). Odds: 40,05. Plats: 8,09-2,50-1,56. Tvilling (1/3): 126,30. Trio (1-3-5): 1520,97. Strukna: 12.

Lopp 3: 1) 11.Forever Miracle (Henrik Rudqvist), 15,4 (5,28) 2) 6.Karissa Bo, 15,5 (1,78) 3) 12.Cikoria Frazer, 16,0 (13,78) 4) 2.Ninepoints Googoo, 16,1 (7,64) 5) 8.Total Darkness, 16,4 (12,33) 6) 1.Elegant Frost, 16,6 (29,30) 7) 5.Donna Dixie, 16,8 (59,44) 8) 7.Je Reve d'Amour, 17,1 (34,71). Odds: 5,28. Plats: 2,01-1,24-2,61. Tvilling (6/11): 5,59. Trio (11-6-12): 69,27. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 8.Right For Glory (Lars-Åke Söderholm), 15,6 (2,13) 2) 3.Dancing Vilma, 15,7 (7,80) 3) 7.Dream of Winner, 16,1 (33,40) 4) 12.Mon Idole, 16,2 (67,19) 5) 6.Casper One, 16,2 (55,67) 6) 2.Mightiness, 16,4 (6,26) 7) 11.Kasper Roc, 16,5 (57,00) 8) 10.Rise Again, 16,6 (17,05). Odds: 2,13. Plats: 1,27-2,11-5,12. Tvilling (3/8): 8,04. Trio (8-3-7): 91,22. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 2.Berra Bus (Karin Eriksson), 17,9 (8,07) 2) 7.Moons Engla, 17,9 (25,47) 3) 5.Bianca Eagra, 18,0 (10,32) 4) 12.Lady Marta, 18,0 (8,99) 5) 4.Beautiful Magic, 18,7 (24,79) 6) 3.Jordan Star, 19,3 (11,51) 7) 1.Zorros Tornado, 21,5 (38,49) 8) 9.Niras Bellatrix, 23,5 (3,36). Odds: 8,07. Plats: 2,20-4,84-2,90. Tvilling (2/7): 94,40. Trio (2-7-5): 1621,66. Strukna: 10, 11.

Lopp 6: 1) 5.Sunday Rhyme (Annelie Leander), 14,1 (35,55) 2) 2.Why Not Blanche, 14,5 (2,73) 3) 7.Ebba Running, 14,5 (24,19) 4) 12.Inspector Cool, 14,5 (18,32) 5) 6.V.S.Selma, 14,9 (8,84) 6) 8.Combonumberfive, 14,9 (6,86) 7) 1.Diego di Quattro, 14,9 (5,39) 8) 10.Gloria B.J., 15,1 (31,74). Odds: 35,55. Plats: 6,73-1,41-5,38. Tvilling (2/5): 37,24. Trio (5-2-7): 1315,43. Strukna: 4.

Lopp 7: 1) 5.The Secret (Kenneth L T Nilsson), 17,1 (2,94) 2) 2.Magnifique Frazer, 17,2 (34,11) 3) 12.Imperials Elegance, 17,7 (54,41) 4) 3.Baby Queen Glory, 17,7 (3,15) 5) 8.Svartsångs Missie, 18,8 (54,97) 6) 10.Lovestory, 18,9 (10,59) 7) 6.Lightning Star, 19,0 (34,68) 8) 7.B.B.S.Diamant, 19,0 (34,83). Odds: 2,94. Plats: 1,55-5,03-7,57. Tvilling (2/5): 34,16. Trio (5-2-12): 571,30. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 4.Väskinge Inez (Nathalie Blom), 33,1 (1,96) 2) 2.Slotts Balder, 33,2 (6,15) 3) 8.Boremilli, 32,6 (12,44) 4) 10.Liheim Freddy, 31,7 (5,47) 5) 1.Frosta, 33,7 (15,06) 6) 7.Slotts Grond, 33,1 (36,72) 7) 3.Nytomt Elden, 35,2 (19,72) 8) 5.Alice Tabac, 36,4 (39,34). Odds: 1,96. Plats: 1,29-1,87-2,76. Tvilling (2/4): 5,96. Trio (4-2-8): 45,59. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 3.Swift Diva (Andreas Andersson), 16,4 (1,67) 2) 8.Andover B.C., 16,7 (12,75) 3) 9.Helix Rick, 16,9 (5,59) 4) 12.Churchill Line, 16,9 (11,11) 5) 4.J.L.'s Ladybug, 17,1 (19,51) 6) 2.Viktorias Secret, 17,3 (41,35) 7) 10.Zelmer, 18,2 (69,38) 8) 5.Pride Knight, 18,4 (62,40). Odds: 1,67. Plats: 1,13-2,60-1,61. Tvilling (3/8): 7,53. Trio (3-8-9): 27,47. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 6.J.L.'s Apache (Kai P Jussila), 16,9 (3,11) 2) 5.B.B.S.Canessa, 17,1 (16,76) 3) 3.Jennie Jovalley, 17,1 (9,85) 4) 4.Kvicka Lee, 17,2 (17,25) 5) 12.Jussi Bryne, 17,3 (10,26) 6) 7.Kelly Jovalley, 17,3 (15,33) 7) 8.Disney, 17,3 (7,67) 8) 1.Kingen in Ima, 17,6 (24,34). Odds: 3,11. Plats: 1,73-4,57-2,84. Tvilling (5/6): 39,60. Trio (6-5-3): 342,27. Strukna: -.

Lopp 11: 1) 6.Super Benny (Viktor Lyck), 16,8 (4,80) 2) 7.Moliere, 16,8 (3,00) 3) 9.Super Photo Bood, 16,4 (6,74) 4) 4.Svartsångs Annie, 18,0 (23,27) 5) 2.All Reasons, 18,0 (12,69) 6) 10.Orne As, 16,4 (15,22) 7) 5.J.R.Rightwaytogo, 18,9 (21,39) 8) 1.Kaggens Kitty, 19,0 (19,58). Odds: 4,80. Plats: 1,83-1,47-2,11. Tvilling (6/7): 8,60. Trio (6-7-9): 90,78. Strukna: -.

Mårten Eriksson