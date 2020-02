Så var måndagens V4-trav i Örebro: ”Jag kommer nog få lite abstinens i kväll”

V4-fakta

Rätt rad: 1-4-5-8

4 rätt: 245 kr.

Omsättning: 2 034 329 kr.

Antal system: 38 264.

LD-raden: 5-8

Odds: 12,03.

Tummen upp: Break Through som i sin fjärde start i karriären travade 1.15 blank auto över medeldistans. Markus B Svedberg stöttade stoet snyggt kort efter start då travet inte stämde perfekt. Varenne-avkomman kom dock smärtfritt till ledningen och var sedan aldrig i förlustfara, stoet måste förbättra sin aktion men talang har hon helt klart.

Dödenskross: Rejäle Accolade var bara bäst i V4-avslutningen och trots dödens vann Ready Cash-avkomman på ett avstannande vis säkert via 1.15,3 sista varvet. Eric Martinsson har gjort ett bra tränarjobb med hästen som i början av karriären uppträdde stressat.

Tränare i fokus: Malin Bergström har form på sitt stall för dagen och hon har gjort ett bra jobb med sitt nyförvärv Go Around. Femåringen trivs i Örebro, på tre starter på banan har hästen tagit två segrar. Denna gång var valacken kuskförstärkt med formkusken Rikard N Skoglund. Femåringen kom smärtfritt till ledningen och via 1.13 sista 600 meterna vann han säkert före E.V.Mici som var tapper i dödens.

Inte ens nära: Att ha med segerstriden att göra hade Star´s Fighter som gav upp från ledningen näst senast på Solvalla och borde orkat bättre den gången. Därför hade det varit bättre att Mats E Djuse släppt till behårde Accolade, men man testade i spets igen med sexåringen som tidigt hade stumma ben. Lätt att vara staketkusk, men ibland måste man bygga upp en individ också.

Trivs i spets: M.G.Livin Miracle hade inte startat sedan oktober men Lena Wigh hade förberett stoet på bästa vis inför årsdebuten. Femåringen har tagit tre segrar i karriären alla från spets, körande Roger ”Smulle” Pettersson la upp detta lopp exemplariskt för hästen har speciell aktion.

Lira nästa gång: Knightgi har Morgan Ivarsson gjort ett bra tränarjobb med. Sexåringen hade rubbet sparat bakom Go Around och intrycket över mål gillades verkligen.

Värt att notera: Sofia Adolfsson vann lopp både under lördagen och söndagen. I lördags segrade hon i ett ramlopp under V75-dagen på Axevalla med Adamant som trots dödens vann lekande lätt. I går blev det seger med Anna Sedströms Upside Down Cake som i sin comeback var smällfin från ledningen i ett montélopp på Solvalla. Håll koll på Sofia framöver, hon rider med bra självförtroende för dagen.

Citatet: ”Jag kör bara på en bana i dag, det är bara fem lopp i Örebro denna lunch och det är för lite. Jag kommer nog få lite abstinens i kväll”. (Rikard N Skoglund vinner mest lopp i landet för tillfället, men denna måndag fick han nöja sig med att bara köra fyra lopp. På tok för lite tyckte evighetsmaskinen).

Lopp 1: 1) 1.M.G.Livin Miracle (Roger Pettersson) 2) 3.Kronbruden T.J. 3) 6.Snella Doc. Odds: 5,24. Plats: 1,96-5,07-13,93. Tvilling (1/3): 42,45. Trio (1-3-6): 2436,05. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 4.Break Through (Markus B Svedberg) 2) 14.Another Trial 3) 6.Divine League. Odds: 1,80. Plats: 1,16-2,09-4,92. Tvilling (4/14): 4,68. Trio (4-14-6): 80,23. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 5.Go Around (Rikard N Skoglund) 2) 7.E.V.Mici 3) 3.Knightgi. Odds: 2,94. Plats: 1,45-2,02-3,59. Tvilling (5/7): 7,24. Trio (5-7-3): 84,50. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 8.Accolade (Kim Eriksson) 2) 4.Promotion 3) 10.Carbureightr. Odds: 3,76. Plats: 1,70-8,12-12,23. Tvilling (4/8): 80,19. Trio (8-4-10): 1872,28. Strukna: 11.

Lopp 5: 1) 14.Yeezuz (Mika Forss) 2) 13.Avatar Brodde 3) 8.Easy to Like. Odds: 11,21. Plats: 3,83-8,78-7,76. Tvilling (13/14): 247,96. Trio (14-13-8): 7381,15. Strukna: -.

Mårten Eriksson