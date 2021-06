Så var midsommardagstravet på Fornaboda: ”Det var mäktigt att skåda”

V5-fakta

Rätt rad: 4-8-9-13-8

4 rätt: 7 674 kr.

Omsättning: 200 728 kr.

Antal system: 3 767.

V4-fakta

Rätt rad: 11-6-6-9

4 rätt: 20 321 kr.

Omsättning: 894 469 kr.

Antal system: 18 361.

V3-raden: 9-13-8

Utdelning: 22 628 kr (utdelning på 2 rätt)

LD-raden: 6-9

Odds: 13,93

Rubrikerna

Tummen upp: Llama Tooma är segervan och tog årets tredje seger denna soliga och underbara midsommardag. Mika Forss kastade loss med honom in på slutrundan och via 1.10 sista 800 meterna käkade sexåringen lätt upp ledande Lemon Brodde. Dessa hästar var mil för övriga i detta stayerlopp, vilka farter valacken visade på sista långsidan… Det var mäktigt att skåda!

Tummen ner: Mcgarret är V75-härdade och fick precis det lopp han ska ha i sitt försök till Midsommarloppet. Det var drön på racet och sexåringen fick draghjälp på långsidan, han var trots det aldrig med i segerdiskussionen och slutade femma. En klen insats och det var inget tryck i valacken.

Tränare i fokus: Petri Salmela tog en trippel, Mika Forss fick härlig snurr på debuterande Impressive Sisu som vann lätt i eftermiddagens första lopp. Lady Zappa ska normalt inte trava i dödens i ett högt tempo, det klarade hon av denna dag och vann sitt försök till Midsommarloppet på ett övertygande sätt. I finalen vann hon trots tredjespår sista varvet, Salmela hade henne verkligen i ordning denna dag…

Kusk i fokus: Mika Forss får ofta kritik för att han kör utan att vara speciellt taktisk. Finländaren var överlägsen denna dag bland de tvåbenta, Mika har en härlig förmåga att få ut max av hästarna. Det blev totalt fem segrar för Forss och mest minns vi svepningen med Llama Tooma i stayerloppet. (Läs separat text om Mika Forss femling på Boda).

Värmningen: Vanessa Face värmde som en vinnare förra tävlingsdagen och hon var läcker i sin uppvärmning även denna gång. Felicia Molin körde som hon satt bakom en överlägsen häst vilket hon också gjorde. Stoet travade 1.12,9 sista varvet och vann på ett avstannande sätt lätt före Västerbo Bankir. Återigen visade det sig viktigt att ha koll på värmningar, märkligt att många ”experter” i branschen nonchalerar detta!

Bara bäst: Måste man säga om Lady Zappa som vann Midsommarloppets final trots tredjespår sista varvet. Stoet matade ner de övriga och vann knappt före ledande Global Upset som följde upp sitt fina försök (vann från dödens) med en bra final. Lady Zappa travade 1.12,1 sista varvet och vann välförtjänt, segern var värd 75 000 kronor. Vi har sett många fina vinnare som I Saw You, Ajlexes Cubano och Amerindienne och personliga favoriten Cirkus Magnum i detta prestigefyllda lopp, denna upplaga höll lite sämre klass än normalt måste vi vara ärliga att erkänna.

Fornabodaseger på Rättvik: Fornabodatränade Oss Can har inlett detta år på ett mkt bra vis. På Rättvik tog femåringen som tränas av Lovisa Canneryd årets andra seger på lika många försök. Hästen travade 1.24 sista 600 meterna och fångade in ledande favoriten L.Q.Widde och svarade även ärligt Månbest då denne fick fritt. Det var bra effekt då körande Oskar Kylin Blom drog tussarna på hästen, Lovisa verkar ha haft en bra vinter med Oss Can…

Värt att notera: Det var nästan 400 personer på plats denna fina traditionsenliga travdag, dessa lyfte tävlingarna helt klart. ”Normalt” brukar det vara över 3 000 personer på plats den här tävlingsdagen, VD:n Robin Thörn hoppas och tror på lättningar gällande restriktionerna till V86-dagen onsdag 7 juli.

Citatet: ”Det här var min första femling i Sverige, i Finland har jag vunnit sex segrar en gång”

(Mika Forss påtagligt nöjd och pratglad efter sin fantastiska eftermiddag på Fornaboda)

Forss första femling i Sverige!

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 3.Le Crack Sox (Markus B Svedberg), 15,1 (2,54) 2) 1.U.B.Cool, 15,7 (7,89) 3) 8.Colibri des Pins, 15,0 (25,79) 4) 4.M.T.Oliwer Twist, 15,9 (54,79) 5) 6.Bison Spiro, 15,2 (57,90) 6) 7.Rafiki Fri, 18,1 (5,93) Odds: 2,54. Plats: 1,24-1,58-3,93. Tvilling (1/3): 7,41. Komb (3-1): 10,26. Trio (3-1-8): 96,09. Strukna: 5.

Lopp 1: 1) 9.Impressive Sisu (Mika Forss), 17,5 (8,04) 2) 11.Chokotail, 17,7 (74,39) 3) 7.Västerbo Pompier, 17,8 (18,26) 4) 8.Princess Coron, 18,3 (30,91) 5) 6.Tourzo Power, 18,4 (11,50) 6) 5.Indira Split, 18,5 (1,83) 7) 13.Toscan Flax, 18,5 (13,19) 8) 3.Doyouwantmore, 19,3 (7,19) Opl: 1.Oriolo, (42,60) 2.Tactical Terrain, (41,07) 12.Catania, (46,26) 10.American Sniper, (59,45) 4.Lady Vici, (49,07). Odds: 8,36. Plats: 2,41-13,86-3,79. Tvilling (9/11): 331,22. Komb (9-11): 471,19. Trio (9-11-7): 8522,53. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 11.Kajsas Ture (Susanne Österberg), 26,7 (26,92) 2) 13.Lysjö Wilda, 26,8 (9,75) 3) 1.Lysjö Wilma, 28,5 (32,50) 4) 5.Sör Tinder, 27,7 (14,16) 5) 14.Guli Vitus, 27,1 (3,65) 6) 8.Bessa A.C., 28,3 (94,43) 7) 4.Artig R.B., 28,5 (87,03) 8) 12.Elsas Faks, 27,8 (8,16) Opl: 7.Sagoprins Jevi, (50,68) 10.Guli Tiger, (68,20) 6.Nelson, (53,86) 3.Tjomsensin, (7,53) 9.Egge Piril, (3,00). Odds: 26,92. Plats: 4,83-2,72-6,03. Tvilling (11/13): 94,91. Komb (11-13): 266,13. Trio (11-13-1): 3564,17. Strukna: 2.

Lopp 3: 1) 6.Global Upset (Henrik Larsson), 13,0 (19,82) 2) 4.U.B.Cool, 13,2 (4,70) 3) 5.Lord Horse, 13,4 (3,43) 4) 2.Raj's Oh Lord, 13,4 (30,88) 5) 12.Victory Road, 13,5 (30,56) 6) 1.Maj Doll, 13,5 (52,44) Opl: 8.Beluga Winner, (23,61) 10.Notation, (102,40) 11.Gilbert Bris, (95,72) 3.Marcos Gallon, (2,67) 9.Carotene, (12,04) 7.Eraja Jaam, (50,75). Odds: 19,82. Plats: 3,74-1,81-1,55. Tvilling (4/6): 46,97. Komb (6-4): 139,20. Trio (6-4-5): 367,60. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 6.Lady Zappa (Mika Forss), 12,6 (3,84) 2) 3.Seek and Destroy, 12,7 (12,07) 3) 11.Dallas As, 12,7 (10,31) 4) 7.Global Thunder, 12,9 (45,85) 5) 9.McGarret, 12,9 (5,12) 6) 8.Smokey Herman, 12,9 (21,06) Opl: 10.Akermann, (24,41) 1.Macho Look, (26,47) 2.Argbiggan, (2,72) 5.Action Launcher, (37,67). Odds: 3,84. Plats: 1,72-3,05-2,78. Tvilling (3/6): 18,06. Komb (6-3): 28,31. Trio (6-3-11): 229,89. Strukna: 4.

Lopp 5: 1) 9.Llama Tooma (Mika Forss), 15,3 (3,58) 2) 10.Lemon Brodde, 15,4 (6,91) 3) 5.Fire of Noa, 16,7 (3,71) 4) 7.Quick C.D., 16,3 (52,02) 5) 2.Cutie Käbb, 17,4 (27,42) 6) 3.Addiction, 16,9 (21,70) 7) 14.Busy Doin' Nothing, 16,1 (20,01) 8) 12.Global Skipper, 16,2 (37,54) Opl: 13.Super Benny, (93,84) 8.Homeland Pellini, (56,34) 11.Au Gratin, (6,08) 1.The Killer, (95,11) 6.Niklas M.J., (9,66). Odds: 3,58. Plats: 1,67-2,22-1,86. Tvilling (9/10): 12,98. Komb (9-10): 21,34. Trio (9-10-5): 91,22. Strukna: 4.

Lopp 6: 1) 11.Vanessa Face (Felicia Molin), 15,6 (3,06) 2) 10.Västerbo Bankir, 15,9 (4,48) 3) 7.Jennie Jovalley, 16,7 (22,88) 4) 5.Black Eagle, 17,1 (5,73) 5) 2.The Lady L.B., 17,4 (47,46) 6) 6.Running Coktail, 17,4 (13,55) 7) 9.Stepping Ferrari, 17,4 (18,13) Opl: 8.Charmören, (49,50) 12.Maracaz, (61,37) 3.Kensington Glide, (85,12) 1.Zacapa, (4,72). Odds: 3,06. Plats: 1,49-1,75-3,62. Tvilling (10/11): 5,35. Komb (11-10): 8,75. Trio (11-10-7): 67,54. Strukna: 4.

Lopp 7: 1) 4.Sixten Roc (Carl Johan Jepson), 16,4 (3,93) 2) 8.So Far Away Ås, 16,5 (3,38) 3) 5.M.T.Rapunzel, 16,8 (17,00) 4) 6.B.W.L.Fighter, 17,0 (7,19) 5) 1.Gibson Brick, 17,2 (4,96) 6) 2.Daniel Frontline, 18,0 (42,78) 7) 7.Vincent C.D., 19,4 (6,00) 8) 3.Moose Macau, 22,7 (26,01). Odds: 3,93. Plats: 1,51-1,44-2,72. Tvilling (4/8): 7,17. Komb (4-8): 16,20. Trio (4-8-5): 64,02. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 8.Rio Luca (Mika Forss), 15,8 (9,28) 2) 4.Caspar S.S., 15,9 (33,02) 3) 1.La Brebro, 16,0 (9,25) 4) 5.Hickory Jaam, 16,0 (5,96) 5) 9.Killer Queen Boko, 16,1 (5,37) 6) 6.Believe in Frost, 16,2 (39,36) 7) 12.Västerbo Prosecco, 16,2 (58,56) Opl: 3.Jano di Quattro, (2,92) 2.Imakeitonmyown, (6,72) 7.Larrissa Fallis, (50,04) 10.Honeybooboo, (40,55). Odds: 9,28. Plats: 2,52-6,61-3,05. Tvilling (4/8): 111,78. Komb (8-4): 177,33. Trio (8-4-1): 2588,91. Strukna: 11.

Lopp 9: 1) 8.Lady Zappa (Mika Forss), 13,8 (4,69) 2) 6.Global Upset, 14,6 (4,35) 3) 5.Victory Road, 14,6 (11,84) 4) 10.Smokey Herman, 14,0 (12,73) 5) 3.Lord Horse, 14,7 (11,49) 6) 1.U.B.Cool, 14,7 (9,10) Opl: 9.Dallas As, (3,77) 7.Seek and Destroy, (28,22) 4.Maj Doll, (38,43) 12.Global Thunder, (42,57) 2.Raj's Oh Lord, (41,02). Odds: 4,69. Plats: 1,92-1,96-3,50. Tvilling (6/8): 14,69. Komb (8-6): 32,47. Trio (8-6-5): 163,99. Strukna: 11.

Lopp 10: 1) 9.Zeus S.S. (Per-Olof Svantesson), 16,6 (46,99) 2) 2.Power Glide, 16,9 (3,71) 3) 1.Mountain Priestman, 17,0 (32,58) 4) 5.Sahara Calleigh, 17,1 (2,53) 5) 7.Zinderellaz, 17,6 (37,41) 6) 6.Murakami, 17,6 (11,60) 7) 10.Dancing Queen, 18,4 (8,36) Opl: 11.Medusas Magi, (48,78) 12.Ocean Above, (31,49) 8.Lady D.Brew, (13,88) 3.Francine Lascaux, (14,59) 4.Roze Injection, (27,16). Odds: 46,99. Plats: 11,85-1,69-5,55. Tvilling (2/9): 172,07. Komb (9-2): 430,10. Trio (9-2-1): 3057,92. Strukna: -.

Lopp 11: 1) 13.Sweet and Wild (Kenneth Haugstad), 15,0 (5,81) 2) 3.You to Special, 15,9 (2,39) 3) 1.Nikki Minaj, 16,4 (21,08) 4) 11.Curie, 15,6 (10,90) 5) 6.Mary Agnes, 16,5 (45,02) 6) 12.Larissa Band, 16,5 (9,82) 7) 2.Ridgehead Popeda, 17,3 (21,92) 8) 7.Kemas Lady, 17,5 (8,55) Opl: 5.Fröken Fräken, (8,81) 8.Whispers, (36,87) 10.Artemis Trabir, (44,00). Odds: 5,81. Plats: 2,35-1,46-5,12. Tvilling (3/13): 8,73. Komb (13-3): 21,47. Trio (13-3-1): 1349,92. Strukna: 4, 9.

Lopp 12: 1) 8.Sister of Mercy (David Nylander), 14,3 (14,92) 2) 10.TheBankonBroadway, 14,5 (13,30) 3) 15.Monique Tooma, 14,6 (8,05) 4) 3.Guines d'Atout, 14,6 (11,36) 5) 4.Edemma, 14,7 (73,05) 6) 5.Shimoko, 15,0 (5,23) 7) 2.Orlandina, 15,0 (27,00) 8) 11.Janssons Frestelse, 15,1 (59,85) Opl: 7.Tracy's Princess, (36,75) 9.Caddie No More, (68,62) 14.Marion, (88,33) 1.Simone K.J., (5,99) 13.Myllkärrs Medusa, (45,66) 12.Sparkling Diamond, (3,10). Odds: 14,92. Plats: 3,33-3,05-3,12. Tvilling (8/10): 51,79. Komb (8-10): 119,13. Trio (8-10-15): 758,03. Strukna: 6.

Mårten Eriksson