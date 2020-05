Så var onsdagen på Örebrotravet: ”Vilken tävlingshäst detta är”

V5-fakta

Rätt rad: 11-6-8-2-4

5 rätt: 1 335 kr.

Omsättning: 788 683 kr.

Antal system: 16 618.

Tummen upp: Loaded Maria fortsätter att imponera och är alltjämt obesegrad efter fyra starter. Stoet har väldigt lätt för sig, hon vann utan att bottnas på nya rekordet 1.14,3 auto över medeldistans. Treåringen travade 1.13,1 sista varvet och i henne har tränare Markus B Svedberg en jättetalang.

Tummen ner: Till lirarna som tryckte ner Easy Cash till 21 för tian, det var inte befogat när den mötte Kinky Boots. Jörgen Westholms travare tävlade barfota runt om för första gången och alla gick/hamnade på fyraåringen. Han var duktigt som trea, men att spela honom till klar spelfavorit var galet, helt klart.

Bra tränarjobb: Claes Sjöström har gjort ett mycket bra tränarjobb med sitt nyförvärv Carioca. Hästen vann plättlätt från ledningen via 1.13 sista 700 meterna och fler segrar lär vänta. Precis som vid segern i Visby tävlade hästen med jänkarvagn och stortrivs med det som det verkar.

Dött lopp: Blev det i Örebro Cup, från ledningen sprang Enge Eros 1.12,9 sista varvet för Torbjörn Jansson. Duon fick dela segern med en urtapper Morris F.I. som fortsatt är obesegrad i Örebro. Hästen kördes av Jorma Kontio.

Karriärens första seger: Ilos Sansibar tog karriärens första seger på ett väldigt bekvämt vis från ledningen. Iikka Nurmonen gled tidigt till spets med Love You-avkomman som sedan inte hade några som helst problem att jogga 1.15,3 sista varvet.

Skrällde rejält: Marcus Hultman skrällde rejält med egentränade Bikila som från ledningen tog karriärens tredje seger på ett övertygade vis. Femåringen travade 1.13,9 sista varvet och vann knappt men säkert före Qvidja´s First.

Värt att notera: Kinky Boots imponerade stort i ett överpacet lopp och vann på fina 1.12,3 auto över medeldistans. Hästen travade 1.10,8 sista varvet och vann lätt utan att körande Claes Sjöström behövde rycka tussarna. Detta kan mycket väl vara en Derbyhäst, vilken tävlingshäst detta är.

Citatet: ”Jag behövde inte ens rycka tussarna”. Claes Sjöström efter segern med Kinky Boots som imponerade stort.

Lopp 1

1) 8.Emir Ima (Mattias Djuse), 16,8 (5,30) 2) 12.Fandango Brick, 16,9 (9,69) 3) 2.Holdfast Am, 17,0 (5,82) 4) 1.Excalibur Zet, 17,0 (1,87) 5) 5.G.Cross, 17,0 (18,27) 6) 11.Mary Agnes, 17,7 (60,19) 7) 4.Tazette, 18,4 (111,33) 8) 3.Voltaire P.Hill, 18,8 (64,76)

Opl: 10.Liza la Vie, (40,16) 7.Elvis G., (46,76).

Odds: 5,30.

Plats: 2,46-2,40-2,42.

Tvilling (8/12): 22,86.

Trio (8-12-2): 175,91.

Strukna: 9.

Lopp 2

1) 11.Glacier (Örjan Kihlström), 14,3 (10,50) 2) 10.Zio Paperone Jet, 14,4 (2,24) 3) 8.Nymo, 14,4 (17,32) 4) 3.Ingesson, 14,9 (3,74) 5) 9.Irruta Boko, 15,7 (7,40) 6) 12.Gino, 15,7 (42,67) 7) 5.Dakar Brodde, 15,8 (60,35)

Opl: 4.Defiko, (25,23) 7.Orion All Over, (42,98) 6.Occasione Doc, (62,16).

Odds: 10,50.

Plats: 2,92-1,62-3,27.

Tvilling (10/11): 9,97.

Trio (11-10-8): 445,11.

Strukna: 1.

Lopp 3

1) 6.Ilos Sansibar (Iikka Nurmonen), 16,8 (2,35) 2) 13.Hanapier, 16,3 (15,87) 3) 3.D.Day Zet, 17,3 (3,05) 4) 7.Air Space, 17,6 (28,34) 5) 14.Stepping Moneyboy, 17,3 (10,76) 6) 9.Theos, 18,0 (63,78) 7) 12.Runkeeper M.J., 18,3 (132,69) 8) 15.Maharani R.J., 17,6 (90,13)

Opl: 5.Facetoface D.K., (27,47) 2.Rose of the Year, (30,58) 10.Hands of Peace, (30,24) 8.Skylite Savoy, (44,43) 4.Gazelle de Viette, (37,85).

Odds: 2,35.

Plats: 1,46-2,52-1,41.

Tvilling (6/13): 14,65.

Trio (6-13-3): 65,90.

Strukna: -.

Lopp 4

1) 8.Loaded Maria (Markus B Svedberg), 14,3 (1,76) 2) 6.Black and Quick, 14,5 (32,31) 3) 9.Kurri Jari Boko, 14,6 (3,27) 4) 3.Countess Chiara, 14,7 (31,10) 5) 5.Born Winner, 15,2 (10,85) 6) 4.Therion, 16,7 (67,38) 7) 1.J.J.Comme Il Faut, 17,4 (170,21)

Opl: 7.Foreign Rain, (7,72).

Odds: 1,76.

Plats: 1,23-2,18-1,22.

Tvilling (6/8): 25,91.

Trio (8-6-9): 72,06.

Strukna: 2.

Lopp 5

1) 2.Carioca (Claes Sjöström), 15,6 (2,56) 2) 15.Fröken Hallanda, 16,0 (3,77) 3) 14.Jilla May, 16,0 (16,61) 4) 1.Twigs Grace, 16,0 (7,64) 5) 4.Isa Greenwood, 16,3 (28,20) 6) 10.Listas Snövit, 16,3 (102,16) 7) 8.Kronbruden T.J., 16,5 (148,54)

Opl: 13.Upontop, (14,77) 9.Iris di Quattro, (7,41) 12.V.S.Selma, (121,35) 11.Iolit, (188,24) 7.SoBe Star, (83,44) 5.Running Coktail, (39,19).

Odds: 2,56.

Plats: 1,38-1,84-3,43.

Tvilling (2/15): 7,06.

Trio (2-15-14): 94,17.

Strukna: 6.

Lopp 6

1) 4.Kitsune (Örjan Kihlström), 15,0 (8,17) 2) 14.Drottning Pace, 15,1 (26,01) 3) 13.Angel From Above, 15,2 (6,50) 4) 9.Arc en Ciel, 15,5 (38,12) 5) 8.Veams Benelli, 15,6 (60,65) 6) 15.Digital Furcola, 15,6 (82,20) 7) 11.East Doris, 15,7 (117,41)

Opl: 10.Wishing Noon, (11,68) 2.Lilltösen Launcher, (130,67) 1.Gizelle Nyx, (3,57) 12.Diadora, (136,08) 3.Lady Star Bo, (28,47) 5.Listas Tinge Ling, (7,67).

Odds: 8,17.

Plats: 2,61-4,31-1,56.

Tvilling (4/14): 64,60.

Trio (4-14-13): 740,42.

Strukna: 7.

Lopp 7

1) 7.Kinky Boots (Claes Sjöström), 12,3 (2,94) 2) 6.Samvais, 12,6 (12,89) 3) 2.Easy Cash, 12,9 (2,15) 4) 9.Harper Seabrook, 13,1 (9,02) 5) 10.Mr Alabama, 13,4 (8,68)

Opl: 3.Rotate, (35,19) 5.Heads Down, (108,62) 1.Eddy West, (38,57) 4.Mingait Tooma, (202,16). Odds: 2,94.

Plats: 1,35-1,86-1,14.

Tvilling (6/7): 17,96.

Trio (7-6-2): 81,24.

Strukna: 8.

Lopp 8

1) 1.Morris F.I. (Jorma Kontio), 13,9 (3,61) 1) 6.Enge Eros (Torbjörn Jansson), 13,9 (4,47) 3) 7.Hundredprocent Up, 13,7 (65,52) 4) 12.Ara, 13,9 (4,65) 5) 10.Creator Scoop, 14,2 (152,25) 6) 3.Super Class C.H., 14,9 (22,00)

Opl: 9.Bacchus L.I., (19,98) 5.Chevy to the Levy, (87,56) 11.Oilsheik, (4,24).

Odds: 1,80/2,23.

Plats: 1,88/2,00-7,14.

Tvilling (1/6): 8,31.

Trio (1-6-7): 159,23 (6-1-7): 175,17.

Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON