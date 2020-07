Så var tisdagens lunchtrav på Fornaboda: ”Femte segern för fyraåringen”

V5-fakta

Rätt rad: 11-4-9-7-2

5 rätt: 480 kr.

Omsättning: 707 676 kr.

Antal system: 18 480.

V4-fakta

Rätt rad: 7-2-7-4

4 rätt: 75 kr.

Omsättning: 2 224 232 kr.

Antal system: 60 932.

V3-raden: 9-7-2

Utdelning: 358 kr.

LD-raden: 7-4

Odds: 9,04

Tummen upp: Chicharita är alltjämt obesegrad felfri och vann denna regniga tisdag på nya rekordet 1.13,2 auto över kort distans. Stoet springer fortsatt lite med huvudet på sned och där har Nurmos att jobba med så hon blir än mer effektiv. Jorma Kontio körde hästen resolut till ledningen och sedan var hon aldrig i förlustfara, detta var femte segern för fyraåringen.

Talangen vann igen: Markus B Svedberg har många fina unghästar i sitt stall, treårige You To Wibb är också något extra. Svedberg gästade Fornaboda denna eftermiddag med enbart Up And Quick-avkomman. Hästen visade bra uppfattning som trots att han är stor klarade spår fyra på ett fint vis. Behändigt körde Markus honom till ledningen och första varvet gick löjligt långsamt. Det driver enormt för hästen som slukar meter, 1.13,3 sista varvet travade han med lätthet och snyggt svarade han ut mer härdade Raya D.E över upploppet. Mycket kropp att växa in i, men när denne blir färdig lär han kunna springa riktigt fort, var så säkra.

Dagens kuskprestation: Per Lennartsson som prickade perfekt från springspår med egentränade Esther Rich. Stoet fick bestämma som hon ville i ledningen och första rundan travades efter beskedliga 1.17,2. Fyraåringen gick undan på halvstumma ben och tog andra raka segern utan att imponera, detta lopp vann Per i starten.

Trivs i spets: O´Man Flax trivs utmärkt i ledningen, Love You-avkomman har fem av sju från den positionen. Hästen stod på tur för seger med två lopp i kroppen, vann säkert tillsammans med Ulf Ohlsson. Tvåa bakom O´Man Flax kom Man Of Steel som travade 1.12,8 sista halvvarvet efter en spårsnål resa, den hästen ser läcker ut och ska passas framöver.

Vann i sin comeback: Radetzky hade inte startat sedan april, men var väl förberedd av sin tränare Mattias Djuse. Femåringen kördes tidigt till ledningen i V4-inledningen som var ett stayerlopp. Hästen har väldigt lätt för sig och vann med sparat via 1.14,4 sista varvet. Detta var sjunde segern hos Mattias på åtta starter, Scarlet Knight-avkomman har matchats snällt och är mogen betydligt tuffare motstånd än han hittills stött på.

Fin debutant: Hoboken Am var det bra rapporter på inför hennes tävlingsdebut och som hon imponerade. Jorma Kontio körde 1.14 sista varvet med Muscle Hill-avkomman som vann på spänstiga ben. Denna följs med spänning framöver.

Värt att notera: Magnus A Djuse visade väldigt fina körhänder bakom fransosen Forcement. Hästen är entaktad och lever enbart på styrka, hans teknik finns mycket att slipa på. ”Lilljämten” gav sig av dryga varvet från mål i ett överpacat lopp och slapp i och med att han gav sig av så tidigt några hastiga tempoväxlingar. Han lät fuxen avgöra på egen hand före en tapper Going Behind, men detta är ingen lättkörd häst så Magnus ska ha stora plus för hur han la upp loppet rent taktiskt.

Lopp 1: 1) 7.Radetzky (Mattias Djuse), 15,7 (1,37) 2) 5.Timetomakeitrite, 16,4 (7,06) 3) 4.Sidney Crosby, 16,4 (41,61) 4) 2.Brad Canyon, 17,1 (12,62) 5) 12.Outlaw Pete, 16,0 (248,27) 6) 10.Jobie Storm, 16,3 (50,96) 7) 11.Albert G., 16,3 (80,22) 8) 13.Guilty Pleasure, 16,7 (44,93). Tvilling (5/7): 3,83. Trio (7-5-4): 47,22. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 2.Chicharita (Jorma Kontio), 13,2 (1,51) 2) 4.Grace Journey, 13,2 (12,02) 3) 1.Super Cheese L.W., 13,7 (28,80) 4) 8.Cheese Action L.W., 14,0 (53,53) 5) 10.Voddy Sign, 14,1 (125,02) 6) 3.Rutger B.L., 14,5 (5,24) 7) 5.Heros Magi, 14,6 (21,11). Tvilling (2/4): 6,81. Trio (2-4-1): 50,82. Strukna: 11, 12.

Lopp 3: 1) 7.Esther Rich (Per Lennartsson), 15,8 (2,40) 2) 13.Luna Nera Doc, 15,2 (8,98) 3) 5.Allie Hanover, 15,9 (14,08) 4) 12.True Devotion, 15,4 (12,30) 5) 1.Addiction, 16,1 (28,21) 6) 2.Sahara Hot Mama, 16,1 (5,62) 7) 14.True Vision, 15,5 (97,24) 8) 4.Inside the Dream, 16,4 (55,24). Tvilling (7/13): 10,97. Trio (7-13-5): 98,74. Strukna: 15.

Lopp 4: 1) 4.O'Man Flax (Ulf Ohlsson), 13,8 (3,19) 2) 2.Man of Steel, 13,9 (4,41) 3) 11.Mood Indigo, 14,0 (39,42) 4) 6.Young King, 14,0 (13,20) 5) 3.Odds Indicator, 14,3 (21,86) 6) 8.Captain Knas, 14,5 (28,77) 7) 7.Ninepoints Googoo, 14,5 (56,33). Tvilling (2/4): 7,76. Trio (4-2-11): 208,79. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 11.Forcement (Magnus A Djuse), 15,6 (2,89) 2) 4.Going Behind, 15,8 (9,32) 3) 3.Majestic Up, 16,1 (2,77) 4) 8.Simb Medici, 16,5 (61,69) 5) 10.Moons Engla, 16,7 (48,85) 6) 9.National Gallery, 16,7 (23,53) 7) 2.Yellow Diamond, 16,8 (11,84). Tvilling (4/11): 9,82. Trio (11-4-3): 59,80. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 4.You to Wibb (Markus B Svedberg), 17,2 (1,34) 2) 9.Raya D.E., 16,6 (6,70) 3) 7.Emir Ima, 17,6 (7,76) 4) 3.Dreams Happen, 18,6 (17,62) 5) 10.Byblos Club, 19,0 (112,92) 6) 6.Hispia de Vandel, 19,8 (33,81) 7) 1.A Cupcake, 20,3 (31,65) 8) 8.Honey Journey, 19,7 (40,87). Tvilling (4/9): 3,47. Trio (4-9-7): 9,52. Strukna: 2.

Lopp 7: 1) 9.Cody D.K. (Ida Riesterer), 14,9 (4,93) 2) 8.Cityglow, 15,0 (27,31) 3) 3.Miss Maverick, 15,2 (5,14) 4) 11.MacGyver, 15,6 (92,73) 5) 12.Princess Orlando, 15,6 (92,68) 6) 7.Medallion, 15,8 (18,03) 7) 10.Whega, 15,9 (40,39). Tvilling (8/9): 55,96. Trio (9-8-3): 398,79. Strukna: 6.

Lopp 8: 1) 7.Bo Diddley (Jörgen Westholm), 15,7 (2,13) 2) 5.Conrads Eva, 16,0 (6,02) 3) 8.Papaya Roadrunner, 16,2 (8,97) 4) 1.Stand By O.O., 16,7 (29,52) 5) 10.Blue Star Caviar, 17,0 (19,74) 6) 6.Kingen in Ima, 17,7 (83,10) 7) 2.Enjoy's Corrida, 17,7 (24,15) 8) 11.Persos Merlot, 17,9 (68,47). Tvilling (5/7): 5,89. Trio (7-5-8): 38,54. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 2.Hoboken Am (Jorma Kontio), 17,2 (2,06) 2) 4.M.T.On Target, 17,7 (4,86) 3) 1.Gazelle de Viette, 17,9 (68,22) 4) 8.Feel the Benefit, 18,0 (28,12) 5) 3.Con Brio, 18,5 (39,32) 6) 12.Hold the Line, 19,1 (39,49) 7) 9.Livingmydream, 20,6 (74,26). Tvilling (2/4): 4,85. Trio (2-4-1): 169,89. Strukna: 6.

MÅRTEN ERIKSSON