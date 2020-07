Så var tisdagens tävlingar på Fornabodatravet: ”Både häst och kusk imponerade”

V5-fakta

Rätt rad: 3-11-12-5-2

5 rätt: 122 kr.

Omsättning: 153 477 kr.

Antal system: 4 786.

V4-fakta

Rätt rad: 12-5-2-9

4 rätt: 148 kr.

Omsättning: 103 408 kr

Antal system: 3 310.

V3-fakta:

Rätt rad: 2-9-4

Utdelning: 149 kr.

Tummen upp: One Kind Of Art var smällfin i debuten för Nurmos, hästen har varit hos finländaren i drygt ett halvår och vann busenkelt från ledningen. Sättet fyraåringen sprang 1.14,3 sista varvet med 1.12 sista halvvarvet var läckert att skåda. Ägarna har höga tankar om hästen och tror detta kan vara något för Derbyt, givetvis för tidigt att säga något om det men One Too Many-avkomman ska bli intressant att se i tuffare konkurrens framöver.

Tummen ner: Lördagshästen Brandy Flame var märkligt blek och slutade oplacerad trots att han travade i sin önskeposition ledningen. Fyraåringen hade inte startat sedan april, detta var inte svaret Svante Båth ville ha i minicomebacken.

Tränare i fokus: Timo Nurmos selade ut fyra vinnare denna kväll. Nyförvärvet One Kind Of Art övertygade stort (läs tummen upp) och Keira De Veluwe och Arizona Dream vann trots dödens. Den sistnämnde passade mycket bättre över kort distans som det var denna kväll istället för stayerdistans som det var i Sverigedebuten. Fyraåringen travade 1.12 sista halvvarvet och hade tidigt slagit klorna i värste konkurrenten Son Of Quarcio. Bara bäst var Bottnas Fantom i V5-avslutningen via en mäktig långspurt. Timo har haft ett svagt 2020, men nu verkar hästarna på gång i alla fall.

Vaken styrning: Erik Adielsson körde vaket fram treåriga Firstclass U.M. till dödens och det skulle visa sig vara ett vinstgivande drag. Erik hade tidigt koll på ledande Jerrynice Boko och lät hästen avgöra med så mycket hon ville, både häst och kusk imponerade.

Strong insats: Svarade Keira De Veluwe för i sin andra start i karriären, Jorma Kontio sände fram stoet till dödens dryga varvet från mål. Treåringen travade 1.14,6 sista varvet och runt 1.11 sista halvvarvet, lätt plockade hon ner ledande Beware Kronos som imponerade i sitt kval.

Lira nästa gång: Global Wonderland kom Magnus Jakobsson på vingel med från springspår på tillägg och han tvingades backa ner sist i köposition med henne. Stoet travade 1.12 sista halvvarvet och spurtade in som trea med full fart över linjen. Detta var första starten sedan mars, passa femåringen i nästa start.

Värt att notera: Readly Lavec har stam som förpliktigar, treåringen vann säkert i sin tävlingsdebut för sin tränare Oskar J Andersson. Bird Parker-avkomman är långt ifrån färdig och det finns en hel del att slipa på, denna soliga kväll travade han 1.15,7 sista varvet från ledningen utan att fatta vad det hela går ut på.

Dubbelseger: Marcus Lilius tar för sig allt mer, denna kväll blev det en dubbelseger. Från ledningen vann Lilius vattentätt med arbetsgivaren Jörgen Westholms Hadrianos i kvällens sista lopp. Bara bäst var Havana Boko som Marcus sände fram till dödens med, bra tryck hela sista varvet och tidigt hade Lilius kontroll på ledande Chris Crystal.

Lopp 1: 1) 10.Keira de Veluwe (Jorma Kontio), 17,0 (4,86) 2) 8.Beware Kronos, 17,1 (1,53) 3) 1.Uppsala Wise As, 17,3 (14,48) 4) 7.Tileman, 17,9 (55,36) 5) 9.Listas Prettywoman, 17,9 (105,77) 6) 3.Feelgood Pepper, 18,2 (23,68) 7) 6.Eddiant, 19,5 (86,52). Tvilling (8/10): 3,40. Trio (10-8-1): 79,81. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 7.Readly Lavec (Oskar J Andersson), 18,0 (1,85) 2) 6.Askö Winn, 18,1 (9,96) 3) 12.Viggo la Ma, 18,1 (33,03) 4) 3.Fanny Love, 19,1 (59,24) 5) 1.Inara Boko, 19,2 (24,45) 6) 11.Tabasco Face, 18,5 (72,30) 7) 10.Global Vincennes, 18,5 (13,81) 8) 5.Enge Elliot, 19,4 (91,26). Tvilling (6/7): 5,80. Trio (7-6-12): 75,29. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 3.One Kind of Art (Oskar J Andersson), 16,2 (1,76) 2) 10.C.M.T.Queen Bee, 17,0 (4,82) 3) 6.Veams Up and Run, 17,1 (27,59) 4) 2.Staro Kitty, 17,2 (29,45) 5) 1.Red Crosser, 17,6 (28,80) 6) 9.Ferrari Vingboons, 17,8 (121,42) 7) 7.Magnifique Frazer, 17,8 (25,75). Tvilling (3/10): 6,58. Trio (3-10-6): 58,12. Strukna: 4, 12.

Lopp 4: 1) 11.G.K.Trixy (Emilia Leo), 16,1 (2,26) 2) 8.Lugnets Sardonyx, 17,3 (3,21) 3) 2.Lowlife, 18,4 (91,37) 4) 10.El Toro, 17,6 (14,39) 5) 12.Thebigred As, 17,9 (75,99) 6) 13.French Me, 18,1 (117,48) 7) 14.Zazo Rod, 18,3 (241,68) 8) 6.Zanthe Hebre, 19,1 (59,27). Tvilling (8/11): 4,36. Trio (11-8-2): 223,56. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 12.Firstclass U.M. (Erik Adielsson), 16,8 (5,34) 2) 6.Jerrynice Boko, 17,7 (6,94) 3) 14.Global Wonderland, 17,1 (2,11) 4) 10.Jazzmine Boko, 17,5 (9,36) 5) 9.Kronbruden T.J., 17,8 (93,55) 6) 13.Running Coktail, 17,8 (48,13) 7) 11.Lella Lombardi, 17,9 (21,76) 8) 7.No Ending Dream, 18,6 (63,84). Tvilling (6/12): 13,76. Trio (12-6-14): 296,83. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 5.Arizona Dream (Jorma Kontio), 13,9 (1,86) 2) 11.Robloxia, 14,1 (30,15) 3) 2.Son of Quarcio, 14,3 (2,13) 4) 4.Västerbo Chipmunk, 14,4 (152,78) 5) 7.Easy Pace, 14,5 (21,21) 6) 10.Sir Armani, 14,5 (24,85) 7) 9.Jas S.S., 14,7 (124,87). Tvilling (5/11): 14,29. Trio (5-11-2): 67,27. Strukna: 1, 8.

Lopp 7: 1) 2.Bottnas Fantom (Jorma Kontio), 12,8 (2,66) 2) 12.Borin T.N., 13,0 (13,22) 3) 6.Temporino, 13,2 (34,93) 4) 8.Daughterofdarkness, 13,6 (91,17) 5) 5.Yukon Bay, 13,6 (7,79) 6) 11.Wunder Dream, 13,9 (83,61) 7) 9.Dancing Vilma, 13,9 (38,61). Tvilling (2/12): 8,29. Trio (2-12-6): 160,39. Strukna: 10.

Lopp 8: 1) 9.Havana Boko (Marcus Lilius), 16,2 (2,16) 2) 4.Önas My, 17,1 (24,38) 3) 6.Chris Crystal, 16,4 (2,48) 4) 1.B.B.S.Lezzy, 17,3 (6,76) 5) 2.Sotika, 17,4 (38,86) 6) 3.Light My Dreams, 17,9 (45,70). Tvilling (4/9): 19,72. Trio (9-4-6): 70,64. Strukna: 5, 8.

Lopp 9: 1) 4.Hadrianos (Marcus Lilius), 16,9 (1,30) 2) 3.Lyckans Olov, 17,1 (36,79) 3) 12.Keylor Navas, 17,1 (15,04) 4) 2.Pappajonnys Ilse, 17,3 (8,86) 5) 6.Saphir d'Inverne, 17,3 (33,44) 6) 8.Fred's Lucky Day, 17,4 (19,71) 7) 11.Constantin, 17,5 (16,26). Tvilling (3/4): 14,36. Trio (4-3-12): 55,06. Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON