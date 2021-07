Så var tisdagens trav på Fornaboda – Cyrano tog årets första seger: ”Han dansade undan”

V5-fakta

Rätt rad: 6-4-3-6-8

5 rätt: 47 641 kr (utdelning på 4 rätt)

Omsättning: 617 316 kr.

Antal system: 13 604.

V4-fakta

Rätt rad: 14-1-3-5

4 rätt: 172 kr.

Omsättning: 172 kr.

Antal system:

V3-raden: 3-6-8

Utdelning: 1 559 kr (utdelning på 2 rätt)

LD-raden: 3-5

Odds: 13,95

Tummen upp: Cyrano De B. tog årets första seger och var läcker då han dansade undan från ledningen för sin tränare Per Lennartsson. Hästen sprang under 1.11 sista varvet och vann lätt före Vine Vision. Per hade tuffat till träningen på femåringen och vilken effekt det gav!

Snöplig galopp: Hemmahästen Käbb´s Valante gjorde ett jättelopp för sin tränare Marita Gustavsson. Tioåringen drog undan i stor ledning hela loppet, det såg ut som att skrällen skulle hålla undan och valacken hade en klar ledning in på upploppet. Han var dock märkt av tempot och blev stum, galoppen kom och det var nog segern som rök i det skedet. Nu vann istället The Secret knappt före en tapper Engla S.S.

Kusk i fokus: Andreas Lövdal tar för sig allt mer på tävlingsbanan, han fick iväg Pappajonnys Ilse på bra vis trots ett lurigt startspår. Han gav sedan stoet en ryggresa och när hon fick spela ut sin speed avgjorde femåringen lekande lätt via 1.13,2 sista varvet. Men detta lopp la Lövdal upp exemplariskt.

Avlade maiden: Charter Party putsade sitt rekord och tog karriärens första seger efter en vass styrning av Tom Horpestad. Tom spetsade och släppte sedan till favoriten Honey Dollar. Luckan kom in på upploppet och valacken avgjorde lätt och vann på 1.15,8 auto över medeldistans. Bike och barfota runt om gav häftig effekt, som seriös lirare är det av största vikt att ha koll på balansändringar och vilken vagn hästen tävlar i…

Debutseger: Petter Karlsson har längre pratat väl om Livingstone. Treåringen kördes till spets av Petter och fick tidigt favoriten Winner Tilly utvändigt om sig. Dessa bjöd sedan på en härlig duell, via 1.16,2 sista varvet vann Uncle Lasse-avkomman säkert i sin tävlingsdebut och det var många glada delägare i vinnarcirkeln efter loppet. Det är mkt massa i hästen och det driver bra för honom, men det finns att slipa på aktionsmässigt.

Barfota gav effekt: Juni Rapid vann trots dödens och tog i och med det första segern i karriären i 20:e starten. Hästen vann från dödens och var enormt bra, det var strongt gjort att stå emot mer härdade Lady Zappa sista biten. Barfota runt om gav stor effekt, det blev surr på stoet som gav 3,89.

Vann trots galopp: Mio är det proppen ur för, valacken tog tredje raka segern när han vann Lennart Arvidssons minneslopp. Sexåringen felade kort dryga halvvarvet från mål men i Dagfinn Aarums trygga händer ställde sig valacken snabbt och över upploppet körde norrmannen på extrem säkerhet. Hästen travade 1.29,5 sista varvet och vann säkert före Högnäs Baloo som står på tur för en seger.

Citatet: ”Det var skönt att känna att hästen är tillbaka igen, jag hade honom på bettet som jag ville hela sista varvet. Det här var ett skönt besked”

(Per Lennartsson påtagligt nöjd efter Cyrano De B:s första årsseger)

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 14.Pappajonnys Ilse (Andreas Lövdal) 2) 8.Duke Ratzeputz 3) 10.Valkyria K.. Odds: 2,37. Plats: 1,39-3,15-2,51. Tvilling (8/14): 14,64. Komb (14-8): 22,34. Trio (14-8-10): 128,97. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 1.Mio (Dagfinn Aarum) 2) 4.Högnäs Baloo 3) 6.Frosta. Odds: 1,41. Plats: 1,02-1,97-4,13. Tvilling (1/4): 6,35. Komb (1-4): 7,69. Trio (1-4-6): 49,25. Strukna: 2, 3.

Lopp 3: 1) 3.Cyrano de B. (Per Lennartsson) 2) 5.Vine Vision 3) 8.Dats So Cool. Odds: 2,63. Plats: 1,30-1,74-1,57. Tvilling (3/5): 6,03. Komb (3-5): 11,28. Trio (3-5-8): 33,98. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 5.Juni Rapid (Anders Svanstedt) 2) 12.Lady Zappa 3) 2.Love Affair. Odds: 3,89. Plats: 1,75-1,36-1,49. Tvilling (5/12): 7,44. Komb (5-12): 12,51. Trio (5-12-2): 50,11. Strukna: 8, 9.

Lopp 5: 1) 7.Livingstone (Petter Karlsson) 2) 3.Winner Tilly 3) 4.Lovely Concord. Odds: 3,81. Plats: 1,72-1,52-2,12. Tvilling (3/7): 6,33. Komb (7-3): 13,51. Trio (7-3-4): 77,96. Strukna: 2.

Lopp 6: 1) 6.Charter Party (Tom Horpestad) 2) 5.Honey Dollar 3) 11.Toftas Gustava. Odds: 11,36. Plats: 3,11-1,53-11,03. Tvilling (5/6): 14,95. Komb (6-5): 49,06. Trio (6-5-11): 636,27. Strukna: 13.

Lopp 7: 1) 4.Fourfiveseconds (Dwight Pieters) 2) 6.Victory Bank 3) 10.Campanet. Odds: 48,73. Plats: 7,30-1,47-1,27. Tvilling (4/6): 47,26. Komb (4-6): 235,84. Trio (4-6-10): 1041,63. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 3.Gone Fishing (Mats E Djuse) 2) 6.A Girl Has No Name 3) 5.Weather Chart. Odds: 8,19. Plats: 2,49-4,43-2,81. Tvilling (3/6): 61,52. Komb (3-6): 102,99. Trio (3-6-5): 1034,06. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 6.The Secret (Cay Mäkinen) 2) 7.Engla S.S. 3) 8.Who Knows. Odds: 14,28. Plats: 3,30-2,26-4,98. Tvilling (6/7): 40,78. Komb (6-7): 119,78. Trio (6-7-8): 718,97. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 8.Yash (Veronika Karlsson) 2) 5.The D.Red 3) 2.Oskar Run. Odds: 24,45. Plats: 4,42-6,15-2,79. Tvilling (5/8): 177,35. Komb (8-5): 446,06. Trio (8-5-2): 3540,09. Strukna: 11.

V5: 617 316 kr. V4: 1 838 632 kr. V3: 37 420 kr. LD: 875 350 kr.

(Vinnare+Plats+Tvilling+Komb+Trio): 2 432 540 kr.

Totaloms: 5 801 258 kr.

Mårten Eriksson