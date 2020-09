Så var torsdagen travtävlingar i Örebro: ”Precis så överlägsen som man kunde tro”

V5-fakta

Rätt rad: 10-1-5-1-5

4 rätt: 2 838 kr.

Omsättning: 109 367 kr.

Antal system: 3 563.

V4-fakta

Rätt rad: 1-5-9-7

4 rätt: 9 224 kr.

Omsättning: 122 991 kr.

Antal system: 3 327.

Tummen upp: Knifetown Lover var precis så överlägsen som man kunde tro. Marcus Lilius körde på säkerhet från början men synade tidigt dödens. Hästen travade 1.14,2 sista varvet och var löjligt överlägsen. Detta var hästens sjätte start i Örebro och har vid dessa nu fyra segrar, snacka om att trivas på banan! Love You-avkomman vet nu hur det är att vinna lopp även för sin nye tränare Jörgen Westholm.

Vann mot äldre: Lindesbergshästen Chip Mc Kei´em tog karriärens första seger efter en tight slutstrid mot favoriten Xanthis Millpond. Treåringen besegrade äldre hästar och första med underskattade Kenneth Gorski gav effekt, Gorski gjorde segergest på mållinjen!

Aldrig i förlustfara: Hemmahästen Cody D.K. vann plättlätt från ledningen med Tom Fromell på nya rekordet 1.14,8 auto över medeldistans. Fuxen besegrade bra hästar som Berberis och Emma Häggenäs, tränaren Therese Gillberg ska sträcka lite på sig över skicket hon visade upp hästen i. Detta var ingen breddloppsprestation…

Besegrade hingstar: Hemmahästen Divine League kördes spårsnålt av Andrzej Karasiewicz och spurtade ettrigt då hon fick fritt. Stoet vann lätt och skrällde rejält då hon tog karriärens andra seger. Hon behöver absolut inte skämmas för segern, fyraåringen besegrade härdade hingstar som Au Gratin, Pablo Andover och Boomer.

Äntligen felfri: Ninepoints Coolman hade felat i samtliga sina starter innan denna torsdag, Jimmy Dahlman körde ett snyggt lopp med fyraåringen. Han ryggade hårddragande favoriten Forcebewithyou och när denne fick stumma ben vred Dahlman ut med valacken som vann lätt före hemmahästen Royal T.C. Det satt mycket bakom denna seger, kort efter mållinjen gjorde Jimmy segergest.

Lira nästa gång: Shutupandscratchme gjorde en fin debut för sin nye tränare Stefan P Pettersson. Hästen kördes snällt och Johanna Lind lät valacken spurta in med full fart över linjen. Vi hade 1.13 sista varvet på hästen och 1.11 sista halvvarvet, femåringen ska passas noga i nästa start då lär han köras mer offensivt!

Värt att notera: Herman Sundbom vann sitt första lopp med stor häst, han satte dit Diva Crown i V5-inledningen. 16-åringen körde ett perfekt lopp, stoet tackade för det genom att kämpa hela vägen hem och vinna med liten marginal. Precis som för Herman så var detta även karriärens första seger för hästen!

Lopp 1: 1) 6.Ninepoints Coolman (Jimmy Dahlman), 16,3 (4,82) 2) 7.Royal T.C., 16,7 (8,88) 3) 8.Forcebewithyou, 17,0 (1,98) 4) 12.Fanny Love, 17,1 (26,72) 5) 4.Trinity Girl, 17,3 (12,63) 6) 2.Carlos Symphony, 18,2 (18,46) 7) 9.Starchip S.S., 18,3 (26,76) 8) 11.Spira Cson, 18,3 (17,81) Opl: 1.B.G.Kent, (59,44) 10.Larry Laday, (57,01) 3.Tronidor W., (74,46) 5.Catchy, (23,58). Odds: 4,82. Plats: 2,00-2,16-1,32. Tvilling (6/7): 17,93. Trio (6-7-8): 58,63. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 10.Diva Crown (Herman Sundbom), 18,2 (12,96) 2) 1.Runkeeper M.J., 18,3 (7,30) 3) 2.Gazelle de Viette, 18,3 (4,70) 4) 4.Mölebos William, 18,7 (19,52) 5) 8.Jordan Star, 18,8 (10,75) 6) 11.Fokker S.S., 19,2 (31,26) 7) 6.Demolition Man, 20,3 (35,43) 8) 9.Skogstösen Noabell, 20,6 (97,55) Opl: 12.Metallic Cloud, (5,86) 3.Victober, (68,92). Odds: 12,96. Plats: 3,65-2,26-1,55. Tvilling (1/10): 67,78. Trio (10-1-2): 476,65. Strukna: 7.

Lopp 3: 1) 1.Divine League (Andrzej Karasiewicz), 15,6 (25,03) 2) 6.Boomer, 15,1 (5,51) 3) 8.Son of Triton, 15,3 (42,69) 4) 9.Au Gratin, 15,5 (2,96) 5) 10.Pablo Andover, 15,0 (3,28) 6) 2.Kicken V.O.P., 17,0 (12,18) 7) 11.Gigant Proud, 16,0 (49,81) 8) 4.Önas My, 17,9 (32,24) Opl: 5.Canappealformore, (56,54) 3.Majors Estelle, (39,94) 7.La Mauresque, (8,68). Odds: 25,03. Plats: 4,76-1,71-8,31. Tvilling (1/6): 41,74. Trio (1-6-8): 1892,28. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 5.Raja Piraya (Isac Lindberg), 15,5 (16,34) 2) 10.Maj Doll, 15,5 (14,25) 3) 12.Dream of Winner, 15,6 (21,11) 4) 2.Imola Boko, 15,7 (8,84) 5) 8.Shutupandscratchme, 15,7 (5,22) 6) 4.Bravo Qira, 15,8 (25,20) 7) 7.Let it be Me Tooma, 15,8 (2,28) 8) 1.Jas S.S., 16,0 (45,63) Opl: 6.Sten Åke, (17,35) 11.Athletic Division, (40,98) 3.Jasmine Coger, (128,70). Odds: 16,34. Plats: 3,80-2,76-4,76. Tvilling (5/10): 60,52. Trio (5-10-12): 1625,51. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 1.Chip Mc Kei'em (Kenneth Gorski), 16,1 (15,25) 2) 3.Xanthis Millpond, 16,1 (3,18) 3) 10.Moonlight Lini, 16,3 (13,57) 4) 11.Downton Abbey C.G., 16,3 (26,59) 5) 8.Sotika, 16,4 (21,68) 6) 9.Ladybluechip, 16,7 (6,54) 7) 12.Digital Import, 16,9 (13,26) 8) 4.Kronbruden T.J., 17,0 (17,89) Opl: 7.Kerosene, (80,67) 2.Acme, (32,17) 5.Easy to Like, (6,23) 6.Warpaint, (6,53). Odds: 15,25. Plats: 3,62-1,84-3,65. Tvilling (1/3): 24,04. Trio (1-3-10): 835,94. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 5.Knifetown Lover (Marcus Lilius), 14,5 (1,79) 2) 7.Drive Launcher, 15,0 (23,62) 3) 11.This is Alex, 15,0 (31,81) 4) 2.Baja Rosa Akema, 15,1 (12,81) 5) 8.Drugstore, 15,1 (8,15) 6) 6.The Perfect Lindy, 15,1 (23,55) 7) 3.Massitj, 15,3 (46,66) 8) 4.Betel Am, 15,5 (16,03) Opl: 9.Sete, (4,71) 10.Cosmo Light, (136,28). Odds: 1,79. Plats: 1,15-4,82-4,60. Tvilling (5/7): 17,12. Trio (5-7-11): 268,48. Strukna: 1, 12.

Lopp 7: 1) 9.Bear Amarante (Niclas Stenquist), 14,8 (9,48) 2) 4.Feel Speed, 14,8 (10,22) 3) 1.Easy Tiger Pellini, 15,0 (12,25) 4) 8.Optimum Terminator, 15,4 (2,55) 5) 6.Albert G., 15,5 (5,59) 6) 10.Ridgehead Ice, 15,5 (53,25) 7) 2.Pomeroll Am, 15,6 (12,63) 8) 11.U.B.Cool, 16,0 (8,42) Opl: 7.Diadora, (83,92) 3.Pallex Leejs, (29,03) 12.True Vision, (31,60) 5.Undazzled Eyes, (37,34). Odds: 9,48. Plats: 3,31-2,72-2,97. Tvilling (4/9): 45,06. Trio (9-4-1): 745,01. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 7.Cody D.K. (Tom Fromell), 14,8 (6,99) 2) 9.Berberis, 15,1 (4,20) 3) 3.Emma Häggenäs, 15,2 (2,08) 4) 1.C.Neway, 15,2 (20,32) 5) 5.Heartbomber, 15,2 (39,13) 6) 6.Inside the Dream, 15,4 (64,94) 7) 8.Optimus Prime, 15,6 (14,57) 8) 2.Lilltösen Launcher, 15,8 (12,80) Opl: 11.Gullbergsraggaren, (106,13) 10.Cosmo Frazer, (56,81) 12.Day Composite, (132,23) 4.Balanced Rudder, (21,80). Odds: 6,99. Plats: 2,20-1,66-1,41. Tvilling (7/9): 13,36. Trio (7-9-3): 116,71. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 10.Red Rooster (Anna-Karin Rundqvist), 16,2 (9,28) 2) 7.Cilantro, 17,2 (9,74) 3) 11.Enderbest, 17,2 (32,43) 4) 4.Unity Millpond, 17,2 (10,87) 5) 8.Combonumberfive, 17,3 (15,05) 6) 1.Homeland Pellini, 17,4 (6,38) 7) 6.President Bubbel, 17,5 (41,44) 8) 5.Silver Load, 17,7 (2,00) Opl: 2.Kingen in Ima, (66,65) 12.Lex Alme, (91,65) 3.Kensington Glide, (44,83) 9.Stepping Ferrari, (19,66). Odds: 9,28. Plats: 2,18-2,43-4,95. Tvilling (7/10): 32,86. Trio (10-7-11): 1007,81. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 10.Balder Töffen S.K. (Per Anders Thuresson), 30,9 (11,78) 2) 8.Berga Moa, 31,0 (9,15) 3) 7.Adam Viking, 31,0 (5,32) 4) 1.Kjölstad Prinsessa, 33,0 (7,98) 5) 4.Komnes Gigant, 33,9 (3,71) 6) 2.Victoria, 34,9 (6,75) 7) 6.Slotts Balder, 34,8 (3,96). Odds: 11,78. Plats: 3,11-2,32-1,52. Tvilling (8/10): 51,51. Trio (10-8-7): 325,22. Strukna: 3, 5, 9.

Lopp 11: 1) 12.High on Life (Micael Lindblom), 16,2 (32,05) 2) 3.Cornell S.S., 16,6 (36,45) 2) 9.Texas Laday, 16,6 (7,71) 4) 4.Kutafort, 16,7 (2,20) 5) 1.AlwaysaPleasure DE, 16,8 (9,06) 6) 5.B.B.S.Chanelle, 17,0 (12,02) 7) 8.B.B.S.Diamant, 17,8 (13,92) 8) 7.La it, 18,3 (35,17) Opl: 10.Hugo Gräsö, (96,87) 11.Rabalder Haga, (18,17) 2.So Heavenly, (19,60). Odds: 32,05. Plats: 5,85-5,61/2,31. Tvilling (3/12): 261,46 (9/12): 47,86. Trio (12-3-9): 2470,34 (12-9-3): 4996,30. Strukna: -.

Lopp 12: 1) 5.Vicadi (Lukas Svedin), 17,0 (4,01) 2) 3.Garri Westwood, 17,0 (6,20) 3) 4.Bribes, 17,1 (3,04) 4) 2.Suppressing Fire, 17,2 (16,21) 5) 1.Lansen S.S., 17,2 (30,96) 6) 6.Optimum Concinnity, 17,3 (5,21) 7) 9.Josef Palema, 17,7 (26,21) 8) 12.Gripen S.S., 17,8 (26,51) Opl: 8.Lady Micha, (74,34) 11.Busnel, (39,70) 7.Zelmer, (70,04) 10.Kålland, (41,87). Odds: 4,01. Plats: 1,73-2,10-1,51. Tvilling (3/5): 14,23. Trio (5-3-4): 73,17. Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON