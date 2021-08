Så var torsdagens lunchtävlingar på Fornabodatravet: ”Helt stinglös och floppade rejält”

V5-fakta

Rätt rad: 2-5-4-1-6

5 rätt: 1 336 kr.

Omsättning: 577 644 kr

Antal system: 16 888

V4-fakta

Rätt rad: 8-10-2-3

4 rätt: 54 kr.

Omsättning: 1 812 394 kr.

Antal system: 61 389.

V3-fakta

4-1-6

Utdelning: 4 396 kr

LD-raden: 2-3

Odds: 4,46.

Tummen upp: Obesegrade Karisma Boko gjorde årsdebut och så väl förberedd hon var. Jorma Kontio sände fram henne till dödens dryga varvet från mål. Fyraåringen travade 1.13,7 sista varvet och vann lätt före ledande treåringen Reshevsky. Vinnaren är efter Yarrah Boko, hon hade lite problem i sista kurvan men fungerade annars bra med nya balansen barfota fram. Detta är verkligen en talang som Timo Nurmos fått fram, det här var blott hästens tredje start i karriären.

Tummen ner: Valuta E.W fick öppna första varvet efter 1.16,5 men var trots det inte segeraktuell någon gång och slutade fyra. Svante Båth hästen gick maxad både vagn och balansmässigt och trivs normalt bra i ledningen, men hon var helt stinglös denna torsdag och floppade rejält.

Tränare i fokus: Timo Nurmos vann samtliga lopp på V4-spelet, Queen Ratzeputz, Karisma Boko, Global Winner och Crak Di Girifalco heter vinnarna. Mest imponerade Karisma Boko och Sverigedebuterande Crak Di Girifalco. Timo kommer i sedvanlig stil vinna tränarchampionatet på banan, finländaren är still going strong! Nurmos hade också en tränarseger i lopp nio där lärlingen Andreas Lövdal tog en vattentät triumf med Duke Ratzeputz, så Stall Nurmos vann alltså fem av nio lopp denna tävlingsdag. Snacka om dominant…

Riktig värsting: Så sa Magnus A Djuse om Beat It som i sin tävlingsdebut vann lekande lätt från ledningen. Stoet visade bra uppfattning och gick klockrent iväg från spår fem med voltstart. Hon kördes omgående till ledningen och vann Fornaboda Grand Prix tvåringslopp på 1.19,5 över sprinterdistans före Global Destination som gick bra efter startbrasa.

Kusk i fokus: Magnus A Djuse tog en trippelseger denna soliga eftermiddag, två segrar med brorsan Mattias Parveny och Beat It, bägge vann sina tävlingsdebuter från ledningen. Treårige Adventure Ahead avlade maiden tillsammans med ”Lilljämten” som bakom honom visade sin förmåga att köra finish. Hingsten vann på foto före en tapper Cabasse.

Lira nästa gång: Mellby Ironman som fick nöta dödens utvändigt om Global Winner som tjänat dubbelt så mkt pengar som honom. Fyraåringen höll bra som tvåa och med tre lopp i kroppen kan mkt väl Berghs Ready Cash-avkomma vara segeraktuell i sin nästa start.

Vann i Sverigedebuten: Crak Di Girifalco gjorde första starten i Sverige och debut för Timo Nurmos. Ulf Ohlsson tog det lugnt med treåringen från början eftersom han var ovan med voltstart. Hingsten fick dödens men hade tidigt kontroll och grepp på ledande Figaro Brick. Andover Hall-avkomman svarade ärligt mer härdade Nisse Roc upploppet ner och vann lätt via 1.14 sista varvet. Hästen kommer hävda sig mkt väl på svensk mark, var så säkra!

Värt att notera: Det återstår bara en tävlingsdag på "Boda" denna säsong, det är på torsdag då det körs lunchtävlingar. Tränarchampion blir Timo Nurmos som leder i överlägsen stil. Kuskligan har Mika Forss grepp om, han leder med två pinnar före Claes Sjöström och har även mer andraplatser än ”Sjöa”.

Citatet: ”Det här är en jättefin tävlingshäst, hon vann enkelt och jag är mycket nöjd över hennes årsdebut”

(Jorma Kontio efter segern med obesegrade Karisma Boko)

Lopp 1: 1) 8.Queen Ratzeputz (Claes Sjöström), 14,8 (3,45) 2) 5.Fossens Wally, 14,9 (3,46) 3) 1.Intouchable, 14,9 (6,96) 4) 7.Valuta E.W., 15,0 (4,97) 5) 2.Isabel B.R., 15,1 (11,43) 6) 3.She Follow Me, 15,3 (7,76). Tvilling (5/8): 9,07. Komb (8-5): 22,38. Trio (8-5-1): 127,04. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 10.Karisma Boko (Jorma Kontio), 15,3 (1,46) 2) 6.Reshevsky, 15,6 (15,13) 3) 3.Vincenzo, 15,7 (10,08) 4) 7.A Diva I Am, 16,2 (13,36) 5) 5.Brave Hearth Oro, 16,6 (8,33) 6) 1.Caspar S.S., 16,8 (122,22) 7) 2.Screams My Name, 16,9 (65,16). Tvilling (6/10): 8,05. Komb (10-6): 9,49. Trio (10-6-3): 31,65. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 2.Global Winner (Mika Forss), 13,8 (2,04) 2) 5.Mellby Ironman, 14,1 (3,75) 3) 8.Mikkel H.R., 14,2 (15,69) 4) 4.Twigs Ceasar, 14,3 (3,94) 5) 7.Cash a Cheque Em, 14,3 (51,42) 6) 1.Leonas Sami, 15,0 (58,80). Tvilling (2/5): 4,41. Komb (2-5): 7,98. Trio (2-5-8): 43,98. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 3.Crak di Girifalco (Ulf Ohlsson), 14,7 (1,91) 2) 6.Nisse Roc, 14,0 (6,35) 3) 7.Easy Tiger Pellini, 14,6 (14,85) 4) 1.Figaro Brick, 15,5 (9,69) 5) 11.Donna Dixie, 14,7 (52,33) 6) 4.Dallas S.I.R., 14,8 (49,19) 7) 10.Enge Sargon, 15,0 (35,76). Tvilling (3/6): 5,78. Komb (3-6): 7,74. Trio (3-6-7): 54,54. Strukna: 8.

Lopp 5: 1) 2.Adventure Ahead (Magnus A Djuse), 15,5 (14,90) 2) 8.Cabasse, 15,5 (29,28) 3) 11.Il Frate Am, 16,1 (24,99) 4) 6.Lord de Veluwe, 16,5 (1,98) 5) 12.Debonair Mary, 16,6 (5,78) 6) 4.Lazarus Boko, 17,0 (57,29) 7) 3.Rajon, 17,1 (13,62) 8) 10.Golden Park, 17,1 (48,34). Tvilling (2/8): 181,06. Komb (2-8): 338,91. Trio (2-8-11): 3137,49. Strukna: 9.

Lopp 6: 1) 5.Beat it (Magnus A Djuse), 19,5 (1,36) 2) 4.Global Destination, 20,1 (4,90) 3) 1.Circe, 20,2 (6,69) 4) 2.Coquina Beach, 20,9 (24,49) 5) 3.Ante La Roque, 23,4 (20,06). Odds: 1,36. Plats: 1,03-1,61. Tvilling (4/5): 2,06. Komb (5-4): 2,78. Trio (5-4-1): 5,42. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 4.Parveny (Magnus A Djuse), 16,5 (8,08) 2) 2.Anse Macquereau, 16,7 (3,37) 3) 1.Staro Proud Mary, 17,4 (2,77) 4) 13.Livin the Trick, 17,3 (90,53) 5) 11.Justine Boko, 17,5 (20,80) 6) 3.Wenonahrouge, 18,5 (59,91) 7) 8.Hellorhighwater, 18,8 (74,32) 8) 12.Myllkärrs My, 18,2 (17,98). Tvilling (2/4): 13,25. Komb (4-2): 38,18. Trio (4-2-1): 144,96. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 1.Fjord Stina (Tom Horpestad), 29,7 (19,35) 2) 5.Lysjö Isa, 29,8 (12,24) 3) 10.Liella, 31,0 (69,96) 4) 9.Furderud Stjerna, 31,6 (26,58) 5) 7.Maifrökna, 31,6 (4,13) 6) 3.Furderud Faksa, 32,6 (38,53) 7) 6.Brolotta, 32,1 (6,39). Tvilling (1/5): 105,99. Komb (1-5): 159,67. Trio (1-5-10): 5331,60. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 6.Duke Ratzeputz (Andreas Lövdal), 16,1 (1,64) 2) 4.Cutie Käbb, 17,1 (7,84) 3) 3.Digital Scream, 18,1 (10,95) 4) 8.Divine League, 17,5 (23,15) 5) 1.Love'em, 18,4 (4,73) 6) 7.Jesper Sånna, 18,1 (16,78). Tvilling (4/6): 6,33. Komb (6-4): 8,05. Trio (6-4-3): 27,25. Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON