Så var torsdagens lunchtrav i Örebro: ”En flopp”

V5-fakta

Rätt rad: 3-10-7-9-14

5 rätt: 2 654 kr.

Omsättning: 547 525 kr.

Antal system: 11 937.

V4-fakta

Rätt rad: 7-12-12-3

4 rätt: 4 292 kr.

Omsättning: 1 945 355 kr.

Antal system: 34 356.

V3-fakta

Rätt rad: 7-9-14

Utdelning: 301 kr.

LD-raden: 12-3

Odds: 149.64

Tummen upp: Mcgarret var mycket rejäl och tog ner hemmahästen Man Of Steel på ett lätt vis efter en rejäl repa i spåren. Micke J Andersson körde 1.10,5 sista 600 meterna på banan som inte var speciellt snabb denna eftermiddag, sexåringen var tapper och svarade för dagens prestation!

Tummen ner: Förre V75-vinnaren Apple Rose fick ett optimalt lopp och var skyldig att vinna V5-avslutningen. Men stoet agerade ovilligt och slutade bara trea och var en flopp helt klart.

Tränare i fokus: Kenneth Haugstad hade tre hästar till start, han vann med två och var fyra med Nagamori Hall. Mooney vann V4-inledningen efter en vass avslutning och tog ner hemmahästen Lord Horse på ett säkert vis. Kenneth har haft Mercenary i två månader och hästen vann lätt i debuten för norrmannen efter 1.17,2 sista varvet. Lätt vann Ready Cash-avkomman före ledande favoriten Global Brightness. Haugstad som gör sin andra säsong som egen tränare har inlett 2021 på ett starkt vis!

Tredje raka: Förre banmästaren Carl Sjögren har en fin häst i femårige Lumbermans Kalle som tog tredje raka segern. Hästen felade i en ogiltig start och hade nog inte sin bästa dag, det såg ut som att han inte trivdes på banan som det var snö i. Trots det tog han sig samman och vann säkert för Torbjörn Jansson via 1.15 sista 700 meterna. Den här kan Calle få roligt med, det är mycket massa i Brad de Veluwe-avkomman.

Markant förbättrad: Global Bring It On var seg i sin senaste start, klart rappare denna gång och via en ettrig spurt (1.13 sista 600 meterna) tog Bold Eagle-avkomman karriärens första seger. I sulkyn satt hete Magnus A Djuse som kör i ett härligt flyt för dagen!

Lira nästa gång: Lord Horse travade 1.14 sista varvet i spåren och gjorde ett strongt lopp. Hemmahästen fick se sig nerspeedad av skuggande Mooney kort innan mållinjen. Mats Karlssons femåring måste ha god segerchans i nästa start som han ser ut för dagen.

Värt att notera: Bone Hard Flash var bara bäst och vann överlägset trots en resa i dödens. Petter Lundberg körde hästen för första gången och tidigt hade femåringen grepp på ledande B.B.S.Chanelle. 1.14,6 sista rundan gjorde Hard Livin-avkomman lite i sömnen som det såg ut.

Citatet: ”Det gav lite effekt med bike”

(Kenneth Haugstad skrattar och var påtagligt nöjd efter segern med Mooney som han körde exemplariskt med)

Lopp 1: 1) 7.Mooney (Kenneth Haugstad), 13,9 (5,36) 2) 11.Lord Horse, 14,0 (4,27) 3) 1.Langen's Airborne, 14,2 (4,86) 4) 9.Notation, 14,3 (74,70) 5) 6.Valnes Isidor, 14,9 (7,20) 6) 2.Mill Ultra, 15,0 (16,07) 7) 8.M.T.Oliwer Twist, 15,6 (32,20) Opl: 4.Incredible Rex, (31,83) 5.Gilbert Bris, (7,71) 10.Celtic, (55,28) 3.Leica Håleryd, (7,88). Odds: 5,36. Plats: 2,33-1,62-1,88. Tvilling (7/11): 14,61. Komb (7-11): 24,56. Trio (7-11-1): 112,02. Strukna: 12.

Lopp 2: 1) 12.Bone Hard Flash (Petter Lundberg), 16,1 (2,13) 2) 14.Balanced Rudder, 16,7 (14,84) 3) 11.Karls Helge, 16,9 (13,98) 4) 1.B.B.S.Chanelle, 17,0 (13,81) 5) 15.Bikila, 17,0 (28,97) 6) 2.Bribes, 17,0 (23,25) 6) 4.G.K.Tetris, 17,0 (4,84) 8) 9.Kelly Jovalley, 17,1 (150,12) Opl: 3.Esprit d'Inverne, (49,30) 5.Simba Ås, (82,10) 8.Jatzy Jazz, (28,15) 6.J.S.Athena, (36,79). Odds: 2,13. Plats: 1,28-3,87-3,31. Tvilling (12/14): 20,42. Komb (12-14): 28,90. Trio (12-14-11): 197,73. Strukna: 13.

Lopp 3: 1) 12.Listas Tinge Ling (Rikard N Skoglund), 16,2 (19,81) 2) 3.Gipsy de Chamant, 17,0 (3,00) 3) 4.Fröken Marie, 17,2 (23,22) 4) 15.Indian Front, 15,9 (6,25) 5) 6.Tracy's Princess, 17,4 (8,50) 6) 7.Maj Doll, 16,8 (24,34) 7) 5.Enjoy's Corrida, 17,5 (12,23) Opl: 2.Ain't no Saint, (7,13) 1.Iris di Quattro, (35,19) 11.B.B.S.Lezzy, (12,21) 8.Valentine Heart, (88,48) 14.Thelma de Glatigne, (11,33). Odds: 19,81. Plats: 4,54-1,50-5,66. Tvilling (3/12): 30,11. Komb (12-3): 72,64. Trio (12-3-4): 760,71. Strukna: 9, 10, 13.

Lopp 4: 1) 3.McGarret (Mikael J Andersson), 15,3 (6,68) 2) 1.Man of Steel, 15,6 (4,04) 3) 7.Leonas Sami, 15,8 (9,35) 4) 11.Lamino, 15,9 (37,28) 5) 5.Fighting Joe, 16,0 (102,17) 6) 6.Fritjof, 16,0 (17,68) 7) 10.Solkattens Chiron, 16,2 (13,36) Opl: 8.Yoghurt Composite, (22,79) 2.Global Wizard, (2,40). Odds: 6,68. Plats: 2,09-1,53-2,32. Tvilling (1/3): 12,22. Komb (3-1): 24,80. Trio (3-1-7): 122,06. Strukna: 4.

Lopp 5: 1) 10.Global Bring it On (Magnus A Djuse), 17,2 (5,10) 2) 2.It Ain't Me, 17,4 (2,94) 3) 12.Embrace My Dream, 17,6 (29,11) 4) 6.Nagamori Hall, 17,7 (6,20) 5) 4.Quite von Gripp, 17,8 (3,57) 6) 7.Prins Gunvald M.M., 18,0 (102,68) 7) 11.Stonehaven, 18,0 (11,44) Opl: 3.Opal Norrgård, (101,99) 9.Starchip S.S., (86,97) 1.Maibah, (34,03) 8.Runkeeper M.J., (53,94). Odds: 5,10. Plats: 1,75-1,52-5,39. Tvilling (2/10): 9,46. Komb (10-2): 25,49. Trio (10-2-12): 200,52. Strukna: 5.

Lopp 6: 1) 7.Mercenary (Kenneth Haugstad), 18,1 (3,54) 2) 5.Global Brightness, 18,4 (1,75) 3) 2.Timotejs Karamell, 19,2 (8,05) 4) 8.Gizmo, 19,2 (47,49) 5) 4.Zeus S.S., 19,4 (10,74) 6) 10.Prince Amor, 19,6 (106,78) 7) 11.Ocean Above, 20,0 (73,99) Opl: 3.Catchy, (90,23) 6.Walk the Talk, (22,47). Odds: 3,54. Plats: 1,47-1,13-1,88. Tvilling (5/7): 3,53. Komb (7-5): 9,12. Trio (7-5-2): 28,12. Strukna: 1.

Lopp 7: 1) 9.Lumbermans Kalle (Torbjörn Jansson), 17,3 (2,00) 2) 8.Eivissa av Sveden, 17,4 (5,70) 3) 14.Speed Sense, 17,5 (28,27) 4) 15.Teton Happy, 17,5 (42,37) 5) 12.Arndons Avenue, 17,9 (125,02) 6) 4.The Killer, 18,9 (37,91) 7) 5.Spira Cson, 19,0 (122,68) Opl: 7.Junior le Soleil, (37,93). Odds: 2,00. Plats: 1,28-1,60-4,18. Tvilling (8/9): 4,37. Komb (9-8): 5,77. Trio (9-8-14): 34,80. Strukna: 1, 6, 10, 13.

Lopp 8: 1) 14.Yukon Bay (Ulf Ohlsson), 17,2 (8,01) 2) 9.Önas My, 17,9 (89,25) 3) 10.Apple Rose, 17,3 (1,64) 4) 15.Canappealformore, 17,3 (28,13) 5) 6.Combonumberfive, 18,1 (12,35) 6) 13.Ester Joy, 17,6 (86,22) 7) 11.Cadillac Dimanche, 17,8 (35,98) 8) 5.Cilantro, 18,5 (57,06) Opl: 4.Maiko, (39,66) 3.Gamma Light, (227,22) 1.Prince Ember, (62,97) 2.Stand By O.O., (10,00) 7.Vain Summer, (105,00) 8.Viscaria Alpina, (9,71). Odds: 8,01. Plats: 2,18-10,59-1,17. Tvilling (9/14): 228,14. Komb (14-9): 409,92. Trio (14-9-10): 3175,56. Strukna: 12.