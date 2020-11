Så var torsdagens lunchtrav i Örebro: ”Imponerade återigen”

V5-fakta

Rätt rad: 7-5-11-3-3

5 rätt: 25 949 kr.

Omsättning: 736 788 kr.

Antal system: 14 198.

V4-fakta

Rätt rad: 8-10-7-5

4 rätt: 13 861 kr.

Omsättning: 2 261 262 kr.

Antal system: 42 601.

V3-fakta

Rätt rad: 3-4-13

Utdelning:

LD-raden: 7-5

Odds: 23,01.

Tummen upp: Enzo Am vann på nytt banrekord, trots att banan inte var snabb. 1.12,6 kort distans med voltstart travade hästen från ledningen tillsammans med Per Nilsson. Det var dock en hel del tur med i bilden, det var tre omstarten i loppet och vid dessa var inte Nilsson bra på det från springspår någon gång. Men i den giltiga starten kom dock ekipaget iväg klart bättre och spetsade.

Tummen ner: Till lirarna som spelade Joey T.Cheri till andrahandsfavorit i V4-inledningen. Hästen hade två raka segrar, men hade varit struken inför denna uppgift och startade mot bra hästar över stayerdistans. Femåringen var slagen från ledningen redan halvvarvet kvar och här hade inte spelarna tänkt till utan lirade hästen enbart på den fina resultatraden.

Tränare i fokus: Katja Melkko hade en fin eftermiddag i Örebro, hon tog tre segrar. Fina Love Eagle levde upp till sin debutseger och imponerade återigen. Denna gång vann treåringen från ledningen, i skönt flegmatisk stil travade hon 1.14,6 sista varvet utan att vara minsta brukad till slut. Jennifer Web vann också från ledningen med sparat, men det loppet blev ett blufflopp och det räckte med 1.17,6 sista varvet för att vinna. Good Quick vann vattentätt från ledningen i sin tävlingsdebut, även bakom den hästen satt Jorma Kontio upp. Melkko hade tre hästar till start denna torsdag och vann med alla, vackert jobbat!

Skötte sig äntligen: Hemmahästen Fly Fly My Dream travade äntligen felfritt och då visade hon också sitt fina grundkunnande. Kim Eriksson vann lätt från ledningen med Mattias Bergdahls treåring som vann överlägset på 1.16 blankt auto över medeldistans. 1.14 sista halvvarvet sprang hon på den krävande banan hur lätt som helst!

Värmningen: Havana Boko dansade 1.09/400 meter för sin tränare Diederik Meilink och såg ut som en vinnare. Carl Johan Jepson tog inga fångar med henne i loppet, trots bakspår forcerade han sexåringen tidigt till ledningen. Hon vann säkert efter 1.13,9 sista varvet före Solkattens Chiron. Detta var en värmningsvinnare som verkligen levererade!

Lira nästa gång: Västerbo Jolene hamnade helt på vingel från början och tvingades backa ner i kön. Stoet travade 1.12,4 sista varvet i skymundan som femma och passas i nästa start. Hon har fyra lopp i kroppen och fin form för dagen!

Värt att notera: Det är sällan Åke Lindblom skräller på hemmaplan, guldtanden brukar vara påpassad vanliga tävlingsdagar. I V4-inledningen vann han med egentränade U.B.Cool som delade ut nästan 60 gånger pengarna när han tog årets första seger.

Lopp 1: 1) 8.U.B.Cool (Åke Lindblom), 16,4 (52,58) 2) 6.Emerick, 17,3 (15,63) 3) 9.G.R.J.'s Wolverine, 16,8 (9,13) 4) 2.Forjane de Segries, 17,7 (12,49) 5) 5.Speed Marke, 18,1 (88,48) 6) 3.Latte Käll, 18,3 (28,71). Tvilling (6/8): 156,96. Trio (8-6-9): 1477,81. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 10.Havana Boko (Carl Johan Jepson), 13,9 (2,89) 2) 7.Solkattens Chiron, 14,0 (7,47) 3) 6.Volare Gar, 14,4 (3,38) 4) 11.Viking's Topline, 14,5 (13,20) 5) 2.Cikoria Frazer, 14,5 (27,02) 6) 1.Tzatziki, 14,5 (16,33) 7) 9.M.T.Knight Rider, 15,0 (34,69). Tvilling (7/10): 10,70. Trio (10-7-6): 76,96. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 7.Enzo Am (Per Nilsson), 12,6 (3,35) 2) 6.Lady Zappa, 12,7 (6,95) 3) 10.Ti Punch Broline, 12,9 (10,14) 4) 9.Talassio, 14,0 (52,70) 5) 4.Vincent Chase, 14,2 (16,43) 6) 11.Bison Spiro, 14,5 (166,94) Tvilling (6/7): 7,93. Trio (7-6-10): 39,62. Strukna: 1.

Lopp 4: 1) 5.Kitsune (Carl Johan Jepson), 15,6 (8,49) 2) 4.Briljant Sensation, 15,6 (8,11) 3) 6.Boiling Point, 15,6 (7,51) 4) 2.Paris by Cash, 16,1 (3,85) 5) 3.Västerbo Jolene, 16,1 (5,30) 6) 8.Drottning Pace, 16,1 (34,63) 7) 12.Looks LikeaQueen, 16,2 (13,37) 8) 10.Bahama Breeze, 16,2 (45,75). Tvilling (4/5): 24,56. Trio (5-4-6): 317,75. Strukna: 11.

Lopp 5: 1) 7.Jennifer Web (Jorma Kontio), 18,3 (2,07) 2) 4.Forcebewithyou, 18,5 (6,03) 3) 10.King's League, 18,7 (26,12) 4) 12.Opticoin, 18,7 (50,50) 5) 2.Livi Poldark, 18,9 (51,90) 6) 9.Hope d'Eronville, 19,0 (12,48) 7) 6.Cash Coin, 19,1 (64,22). Tvilling (4/7): 4,88. Trio (7-4-10): 66,42. Strukna: 8.

Lopp 6: 1) 5.Fly Fly My Dream (Kim Eriksson), 16,0 (10,12) 2) 11.Platinum Tile, 16,6 (48,21) 3) 3.Sweet and Wild, 16,6 (8,01) 4) 9.Caboose, 16,8 (15,12) 5) 6.Handle with Care, 16,8 (3,95) 6) 8.Amber Gold, 17,4 (32,01) 7) 12.Stonehaven, 17,8 (96,33) 8) 4.Global Bitcoin, 18,4 (3,60). Tvilling (5/11): 168,68. Trio (5-11-3): 1051,26. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 11.Valnes Ina (Magnus S Karlsson), 16,7 (36,70) 2) 15.Alibi, 16,7 (14,34) 3) 1.Suppressing Fire, 18,0 (44,77) 4) 14.Elvy Palema, 17,4 (95,51) 5) 4.B.B.S.Chanelle, 18,1 (12,06) 6) 10.AmazingSurpriseNO, 17,4 (44,60) 7) 9.Cherry Oh Baby, 17,5 (1,82) 8) 6.Keinstein Viking, 17,5 (101,26). Tvilling (11/15): 141,11. Trio (11-15-1): 3792,27. Strukna: 5, 12.

Lopp 8: 1) 3.Love Eagle (Jorma Kontio), 16,1 (1,52) 2) 5.Call to the Bar, 16,3 (4,85) 3) 10.Look Ecus, 16,4 (55,11) 4) 6.Hurricane, 16,7 (41,55) 5) 2.John Joep, 16,8 (23,15) 6) 9.Fiona Pavlova, 17,1 (50,41) 7) 8.Vincent Dana, 17,4 (24,39) 8) 11.Valentino Face, 17,4 (96,08). Tvilling (3/5): 3,91. Trio (3-5-10): 75,81. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 3.Saucepan Thobo (Rikard N Skoglund), 17,6 (11,26) 2) 1.Mando Diao, 17,9 (57,74) 3) 7.Shalako, 17,2 (3,11) 4) 13.Rally Hjälten, 17,3 (17,41) 5) 4.Dansa, 18,0 (39,96) 6) 2.Magic Sea, 18,0 (7,36) 7) 15.Askö Giant, 17,4 (15,39) 8) 5.Redfield, 18,3 (42,20). Tvilling (1/3): 145,99. Trio (3-1-7): 2114,92. Strukna: 14.

Lopp 10: 1) 4.Good Quick (Jorma Kontio), 19,2 (3,06) 2) 10.On Light Jäger, 19,3 (9,90) 3) 2.Snapchat, 19,6 (19,12) 4) 11.Olivia Fougerthy, 20,1 (26,57) 5) 6.Global Assurance, 20,7 (2,18) 6) 12.Zeus S.S., 20,8 (40,23) 7) 1.Messi L.B., 20,8 (57,06). Odds: 3,06. Plats: 1,42-2,32-3,80. Tvilling (4/10): 12,96. Trio (4-10-2): 207,08. Strukna: 7, 9.

Lopp 11: 1) 13.Glide Marke (Rikard N Skoglund), 17,0 (11,43) 2) 1.Jaguar C.Boko, 17,8 (1,64) 3) 8.Pastor Lucas, 17,8 (7,50) 4) 6.Tracy's Princess, 18,1 (10,02) 5) 3.Yetsye, 18,6 (22,06) 6) 12.Thebigbangtheory, 17,9 (34,83) 7) 9.St No More War, 17,9 (49,58) 8) 10.Kasper Roc, 18,0 (71,09). Tvilling (1/13): 9,43. Trio (13-1-8): 204,68. Strukna: -

MÅRTEN ERIKSSON