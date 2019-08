Så var torsdagens lunchtrav i Örebro: ”Kommer klara sig i guld så småningom”

V5-fakta

Rätt rad: 11-2-3-6-3

5 rätt: 2 522 kr.

Omsättning: 880 670 kr.

Antal system: 18 706.

V4-fakta

Rätt rad: 4-4-15-10

4 rätt: 2 867 kr.

Omsättning: 2 222 937 kr

Antal system: 42 571.

V3-raden

3-6-3

Utdelning: 349 kr.

LD-raden

15-10

Odds: 50,99.

Tummen upp: Hemmahästen Chapuy tog sin fjärde seger i karriären och på vilket vis han gjorde det. Trots att han stod tufft inne i loppet och fick öppna första halvvarvet efter 1.09 vann Åke Lindbloms häst i avstannande stil. Första barfota runt om slog väl ut, femåringen vann på nya rekordet 1.11,5 auto över kort distans och Åke bjöd i sedvanlig stil på en härlig segergest!

Årets första seger: Tog hemmahästen Viper Lavec som kördes snyggt i ryggar av Jorma Kontio. Sexåringen stred ner Mister Selfie och via 1.14 sista halvvarvet vann den Lars Friberg-tränade hästen säkert och tog i och med det årets första triumf.

Fin tvååring: Cala Mayor De B. prickade Per Lennartsson skapligt med från ensamt springspår, tvååringen sprang 1.14 sista 600 meterna och denna Muscle Hill-avkomma kommer Per Lennartsson få roligt med!

Tredje raka hos Nurmos: Elrond som Örjan Kihlström kallade för noshörning efter seger på Eskilstuna i juli tog tredje raka segern i regi Timo Nurmos. Hästen uppträdde denna gång som en ”vanlig häst” och vann busenkelt från ledningen, men honom har Nurmos gjort ett bra tränarjobb!

Värmningen: Gaylord Am körde Kristian Lindberg 1.07 sista 200 meterna med i värmningen och i och med det blev hästen surrhäst på V5-spelet. Hästen kördes fram till dödens i tidigt skede och vann överlägset via 1.12,8 sista varvet på toppfina 1.13,5 auto över kort distans för sin tränare Kristian Lindberg.

Obesegrade ihop: Wishing Noon och Rikard N Skoglund har kamperat ihop två gånger och har segrat tillsammans bägge gångerna. Stoet vann den här gången från ledningen lätt via 1.15 sista halvvarvet med krafter kvar.

Lira nästa gång: Leader Brodde värmde fint, men hade inte startat sedan juni därför körde Mattias Djuse snällt med hästen. Femåringen travade 1.08,5 sista halvvarvet och tog in mycket på vinnande Chapuy sista 200 meterna och gick med full fart hela vägen hem, snacka om läckert intryck!

Värt att notera: Nästa helg är det dubbeltrav i Örebro fredag/lördag. På lördagen avgörs korta E3-finalerna, i stoklassen har Åke Lindblom kvalat in Tonique som fick spår nio bakom bilen.

Citatet: "Hästen är väldigt kapabel, jag tror till och med att han kommer klara sig i guld så småningom”

(Åke Lindblom oerhört belåten med Chapuy som vann på nytt rekord)

Lopp 1: 1) 4.Chapuy (Åke Lindblom), 11,4 (2,29) 2) 7.Leader Brodde, it (3,86) 3) 9.Puccy Italia, it (8,40) 4) 6.Mr Creation, it (7,95) 5) 3.Chipen Boy, it (87,28) 6) 12.Divine, it (43,99) 7) 5.Conrads Wilhelm, it (9,42). Tvilling (4/7): 4,53. Trio (4-7-9): 45,97. Strukna: 11.

Lopp 2: 1) 4.Wishing Noon (Rikard N Skoglund), 16,1 (3,23) 2) 3.Cson Marje, it (40,30) 3) 10.Global Wonderful, it (5,99) 4) 1.Smaragd Norrgård, it (7,84) 5) 12.Addiction, it (3,43) 6) 9.Valerie Strix, it (117,14) 7) 6.Littlesupersister, it (14,40) 8) 14.What a Moment, it (106,87). Tvilling (3/4): 54,41. Trio (4-3-10): 281,71. Strukna: 8, 11.

Lopp 3: 1) 15.Viper Lavec (Jorma Kontio), 14,1 (11,12) 2) 5.Mister Selfie, it (5,33) 3) 11.Enge Barack, it (5,54) 4) 12.C.R.Nobless, it (85,34) 5) 4.Share Market, it (29,64) 6) 14.Mogas Piggelin, it (100,00) 7) 9.Hitman Hearns, it (100,00) 8) 8.Ester Joy, it (49,44) .Tvilling (5/15): 32,39. Trio (15-5-11): 268,68. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 10.Lukas Zaz (Torbjörn Jansson), 14,2 (3,54) 2) 3.O'Man Flax, it (2,90) 3) 9.On Stage Indika, it (8,77) 4) 2.Pecorino, it (21,16) 5) 6.Colonello, it (16,58) 6) 8.Estelle Brodda, it (43,76) 7) 12.Desefinado, it (9,70). Tvilling (3/10): 5,35. Trio (10-3-9): 71,15. Strukna: 5.

Lopp 5: 1) 6.Cala Mayor de B. (Per Lennartsson), 17,0 (5,21) 2) 2.Global Bootleg, it (2,41) 3) 5.Vici Volantes, it (2,13) 4) 4.Starlight S.W., it (23,90) 5) 1.Text Man Hörsta, it (30,31) 6) 3.Play That Song, it (35,99). Odds: 5,21. Plats: 1,93-1,42. Tvilling (2/6): 4,96. Trio (6-2-5): 25,00. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 11.Gaylord Am (Kristian Lindberg), 13,5 (4,49) 2) 6.Alesso, it (6,27) 3) 1.Alaska Kronos, it (2,22) 4) 3.Double Formula, it (4,55) 5) 10.Helix Rick, it (44,68) 6) 7.Cherry Oh Baby, it (57,73) 7) 5.Brad Canyon, it (25,35) 8) 4.Herr Melin, it (36,86). Tvilling (6/11): 12,34. Trio (11-6-1): 71,91. Strukna: 9.

Lopp 7: 1) 2.Tracy's Princess (Lars Erixon), 17,1 (16,08) 2) 11.Always Kronos, it (3,91) 3) 8.Freewayman Am, it (20,06) 4) 10.Prince Rockbank, it (151,63) 5) 12.Jersey Boko, it (3,40) 6) 6.Raj Brillaconala, it (3,19) 7) 5.Maharani R.J., it (100,06) 8) 3.Dream E.G., it (10,92). Tvilling (2/11): 30,20. Trio (2-11-8): 742,39. Strukna: 7.

Lopp 8: 1) 3.Elrond (Jorma Kontio), 13,9 (1,32) 2) 9.Love No More, it (4,82) 3) 4.New Song, it (24,67) 4) 7.Woodland's Larry, it (100,00) 5) 11.New Aviator, it (26,59) 6) 6.Dolly Streamline, it (47,76) 7) 12.Love in Vain, it (36,74). Tvilling (3/9): 2,34. Trio (3-9-4): 25,52. Strukna: 5.

Lopp 9: 1) 6.Don Fanucci Zet (Carl Johan Jepson), 17,2 (1,59) 2) 3.Running Coktail, it (179,55) 3) 5.Gassin Am, it (14,38) 4) 7.Pint of Choc, it (36,55) 5) 4.Nelson Vingboons, it (167,82) 6) 10.Oui Cherie, it (50,22) 7) 12.Ramseas Appearance, it (45,29) 8) 15.Notera, it (12,88). Tvilling (3/6): 149,94. Trio (6-3-5): 880,51. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 3.Magneto (Lars-Åke Söderholm), 15,9 (10,07) 2) 12.Whega, it (11,73) 3) 1.Agnes Lixarve, it (13,98) 4) 10.April Classic, it (8,64) 5) 9.Borga Inkasso, it (35,56) 6) 6.Karamell A.E., it (15,44) 7) 15.Virgo Karsk, it (72,75) 8) 13.Wiliam W., it (32,17). Tvilling (3/12): 58,71. Trio (3-12-1): 1327,21. Strukna: 4, 14.

MÅRTEN ERIKSSON