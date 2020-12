Så var torsdagens Örebrotrav: ”Lunchens behållning utan tvekan”

V4-fakta

Rätt rad: 1-2-2-12

4 rätt: 296 kronor.

Omsättning: 2 051 285 kr.

Antal system: 45 645.

LD-raden

2-12

Odds: 8,01.

Tummen upp: Zenzero Jet visade V75-klass och var åter i ett bra skick. Ulf Ohlsson tog inga fångar och satt i ledningen dryga varvet från mål med Stefan P Petterssons femåring. Hästen travade bra hela vägen hem den här gången och vann med mycket sparat efter 1.14,9 sista varvet. Detta var lunchens behållning utan tvekan.

Karriärens första seger: Artful Deimos var nära första segern 26/11, men fick ge sig med minsta marginal mot Bolt Kronos den gången. Treåringen forcerades tidigt till spets av Janne Korpi och kämpade sedan hela vägen hem och visade att det inte är några fel på moralen. Valacken vann med knapp marginal före äldre Edler och vet nu hur det känns att vinna lopp.

Dagens kuskprestation: Ulf Ohlsson körde perfekt på klockan med Listas Prettywoman och försvårade i och med det för värsta konkurrenten Up New Moon. Efter 1.16 blankt sista varvet tog stoet karriärens första seger, bra insats helt klart men detta lopp la Ohlsson upp exemplariskt.

Fick det kört i halsen: Mats E Djuse satt nog och njöt bakom fine fuxen Helio de Fromentel då Carl Johan Jepson valde att köra i spets med Fiona Pavlova och svara ut storfavoriten Fighter. Fronsosen travade 1.14 sista 600 meterna och vann plättlätt före favoriten som höll bra som tvåa.

Fortsätter imponera: Mats E Djuse är oerhört duktig, det kördes fem lopp denna lunch och talangen vann två av dessa. Han hade bara två uppsittningar och var alltså 100-procentig. Talangen har i och med detta tagit 165 segrar i år, ”Örjan Kihlström-kopian” kör alltid med insidan och det är lätt att fatta tycke för denne ödmjuke norrlänning. Opticoin och Helio de Fromentel var hästarna Mats rattade in denna torsdag på ett sedvanligt kyligt vis.

Lira nästa gång: Leonas Sami travade 1.14,2 sista varvet lite i skymundan och detta är en vinterhäst som passar med skor. Sjuåringen är ständigt lite underskattad, ha koll på honom framöver det är vårt råd.

Värt att notera: Ett år går fort, det återstår bara en tävlingsdag på Örebrotravet. Torsdag 17 december körs det lunchtävlingar på banan. Sedan undertecknad började bevaka travsport för NA:s räkning är detta det klart tråkigaste året. Publiken är så saknad, tävlingarna går på sparlåga som det är nu och man tänder inte riktigt till. Hoppas verkligen allt blir så normalt som möjligt inom kort, men samtidigt ska vi vara tacksamma att vi fått tävla på under denna kris.

Lopp 1: 1) 1.Listas Prettywoman (Ulf Ohlsson), 17,3 (2,74) 2) 13.Up New Moon, 16,5 (4,33) 3) 4.B.B.S.Chanelle, 17,4 (42,72) 4) 6.Solkattens Jasmine, 17,4 (8,61) 5) 10.Clear As Mud, 17,2 (28,39) 6) 3.La Coquette Zon, 18,1 (20,55) 7) 11.Forjane de Segries, 17,6 (7,10) 8) 12.Tracy's Princess, 17,6 (79,21) Opl: 9.Amabella Beech, (65,42) 15.Valnes Ina, (29,58) 14.Iris di Quattro, (82,79) 2.Kings Miss Sally, (41,35) 5.What's My Name, (8,32). Odds: 2,74. Plats: 1,51-1,63-7,54. Tvilling (1/13): 6,14. Trio (1-13-4): 190,89. Strukna: 7, 8.

Lopp 2: 1) 2.Helio de Fromentel (Mats E Djuse), 16,1 (2,82) 2) 5.Fighter, 16,5 (1,57) 3) 7.Fiona Pavlova, 17,0 (13,03) 4) 6.Chip Mc Kei'em, 17,0 (38,33) 5) 4.Vision Face, 17,3 (20,37) 6) 3.Miss Milla, 18,5 (26,95). Odds: 2,82. Plats: 1,12-1,00-1,73. Tvilling (2/5): 1,74. Trio (2-5-7): 10,85. Strukna: 1, 8, 9.

Lopp 3: 1) 2.Artful Deimos (Janne Korpi), 16,5 (2,38) 2) 4.Edler, 16,5 (5,89) 3) 1.Bribes, 16,9 (23,63) 4) 12.Digital Globe, 16,9 (13,63) 5) 14.Yfront, 17,0 (49,70) 6) 15.Mellby Devil, 17,0 (134,14) 7) 6.King Sir Raymond, 17,0 (38,97) 8) 11.Rockabilly Rebel, 17,1 (68,05) Opl: 9.Nidalee, (36,72) 10.Makin' Magic, (32,23) 5.Rally Hjälten, (9,86) 13.Combonumberfive, (9,63) 8.T.N.T.Dynamite, (74,90). Odds: 2,38. Plats: 1,41-1,74-4,80. Tvilling (2/4): 5,59. Trio (2-4-1): 67,11. Strukna: 3.

Lopp 4: 1) 12.Zenzero Jet (Ulf Ohlsson), 15,2 (3,34) 2) 14.Solkattens Chiron, 15,6 (6,94) 3) 11.Niklas M.J., 15,9 (16,40) 4) 5.Andover Hudson, 15,9 (38,13) 5) 6.Epic Victory, 15,9 (9,12) 6) 15.Leonas Sami, 15,9 (8,43) 7) 9.Dancing Vilma, 16,4 (148,80) 8) 3.Donatello Wibb, 16,6 (3,31) Opl: 2.Supermede, (80,80) 13.Canappealformore, (149,60) 7.Justwalkonby, (61,24) 1.B.B.S.Lezzy, (68,25) 4.Unique Amok, (132,04) 8.M.T.Oliwer Twist, (33,66) 10.Albert G., (42,76). Odds: 3,34. Plats: 1,75-2,17-3,74. Tvilling (12/14): 12,08. Trio (12-14-11): 124,14. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 8.Opticoin (Mats E Djuse), 17,8 (7,54) 2) 10.Carlos Topgun, 17,9 (49,92) 3) 5.Miss Sharon, 18,0 (20,35) 4) 7.Cutie Käbb, 18,1 (20,96) 5) 1.Magic Sea, 18,4 (2,76) 6) 6.Denver Brick, 19,2 (4,77) 7) 9.Johanna Hall, 19,7 (36,11) Opl: 3.Brad Frontline, (4,13) 4.Frankson, (64,40). Odds: 7,54. Plats: 2,02-6,71-4,69. Tvilling (8/10): 115,02. Trio (8-10-5): 3193,79. Strukna: 11.

MÅRTEN ERIKSSON